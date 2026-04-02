কেরলে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল এলডিএফ, কর্মসংস্থানে জোর-সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি
আগামী 9 এপ্রিল এক দফায় ভোট কেরলমে ৷ তার মাত্র এক সপ্তাহ আগে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল শাসকজোট এলডিএফ ৷
Published : April 2, 2026 at 8:35 PM IST
কোঝিকোড়, 2 এপ্রিল: রাজ্যে দারিদ্র্যতা থাকবে না, ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিল কেরলের শাসকজোট এলডিএফ (লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) ৷ এর সঙ্গে 3 হাজার টাকা পর্যন্ত পেনশন দেওয়া এবং যথারীতি কর্মসংস্থান তৈরির কথাও দেওয়া হয়েছে ৷ এদিনই কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউডিএফ-ও ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ৷
সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে এলডিএফ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানে জোর দিয়েছে ৷ মহিলাদের ক্ষমতায়নে তাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আগামী পাঁচ বছরে 2 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে বলে ইস্তেহারে জানিয়েছে ৷
সম্প্রতি এলডিএফ সরকার ঘোষণায় জানিয়েছে কেরল এখন অত্যন্ত দারিদ্রতা মুক্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে ৷ রাজ্যবাসীর জন্য পেনশন 1 হাজার 600 টাকা থেকে 2 হাজার টাকা করা হয়েছে ৷ এদিন প্রকাশিত ম্যানিফেস্টোয় এলডিএফ জানিয়েছে, অত্যন্ত দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারী প্রায় পাঁচ লক্ষ পরিবারকে চিহ্নিত করে তাদের দারিদ্রতার ঊর্ধ্বে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৷ তফশিলি জাতি, মৎস্যজীবী এবং 'অন্ত্যোদয়া' (প্রবীণ)-দের প্রতি বিশেষ নজর দেবে সরকার ৷ অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিছানায় শয্যাশায়ীদের জন্য যত্নের ব্যবস্থা করা হবে ৷
ভোটে জিতে ফের ক্ষমতায় এলে এলডিএফ ওয়েলফেয়ার পেনশন প্রতি মাসে 3 হাজার টাকা পর্যন্ত করতে পারে ৷ রাজ্যবাসী যাতে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা পায় এবং স্থানীয় স্তরে সবরকম সাহায্য পায়, সেই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তেহারে ৷
তরুণদের জন্য নজরে রয়েছে কর্মসংস্থান ৷ পড়াশোনা শেষে ক্যাম্পাস থেকেই চাকরি পাবেন তরুণ-তরুণীরা ৷ এর সঙ্গে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের প্রসারণ করবে এলডিএফ সরকার ৷ কর্মসংস্থানের জন্য হাতেকলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে সরকার ৷ 'ব্যাক টু ক্যাম্পাস' প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারদের চাকরি পেতে সাহায্য করা হবে ৷
কর্মসংস্থানে তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি মহিলাদেরও গুরুত্ব দিয়েছে এলডিএফ জোট ৷ কর্মক্ষেত্রে 50 শতাংশ মহিলার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে শাসক জোট ৷ মহিলাদের কল্যাণ এবং মর্যাদা রক্ষার্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের ছুটি দেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করা হয়েছে ইস্তেহারে ৷ এছাড়া মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার মোকাবিলা, আইনি ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার কথা তো রয়েছেই ৷ তরুণ, মহিলাদের সঙ্গে উন্নয়নে জায়গা পেয়েছে ট্রান্সজেন্ডার গোষ্ঠী ৷ তাঁদের উন্নতিতে সরকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন উল্লেখ করেন, ইস্তেহারে 950টি প্রস্তাবকে 60টি পয়েন্টে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে ৷
রাজ্য উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির টার্নওভার দ্বিগুণ হয়েছে ৷ 2031 সালের মধ্যে তা 10 হাজার কোটি টাকায় পৌঁছনোর লক্ষ্য রয়েছে এলডিএফের ৷
রাজ্যে উন্নয়নের অত্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র পর্যটন ৷ 2031 সালের মধ্যে ভারতের মধ্যে থেকে 5 কোটি পর্যটক এবং 15 লক্ষ বিদেশি পর্যটককে রাজ্যে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে সরকার ৷ পরিবেশবান্ধব এবং ভরসাযোগ্য পর্যটন নিশ্চিত করতে পারলে তা থেকে স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি উপকৃত হবে ৷
নির্বাচনী ইস্তেহারে এক লক্ষ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকে এক কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা এবং এক হাজার ছোট সংস্থাকে একশো কোটি টাকার কোম্পানিতে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ নারকেলের ছোবড়া (কয়ার) এবং হ্যান্ডলুমের মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে ৷
আবার ক্ষমতায় এলে কৃষিক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হবে ৷ ক্ষমতাসীন এলডিএফ, ধান, নারকেল ও রাবারের জন্য সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় বাজারগুলিকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । এলডিএফ আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যকার সংঘাত নিরসন, জল ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷
পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে, ইস্তেহারে 'স্মার্ট সড়ক' নির্মাণ, উন্নত রেল ও মেট্রো সংযোগ স্থাপন এবং কোচি ওয়াটার মেট্রো-সহ জলপথ পরিবহণের সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়েছে ৷ এই পরিকল্পনায় বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরগুলির আধুনিকীকরণ, উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং রোবোটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মতো উন্নত দক্ষতাগুলির বিকাশে উৎসাহ প্রদানের বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৷