দেশের সেবায় চার দশক, ইটিভি ভারতের মুখোমুখি সামরিক স্বাস্থ্য় পরিষেবার প্রথম মহিলা ডিজি আরতি সারিন

দেশের সেবায় চার দশক, ইটিভি ভারতের মুখোমুখি সামরিক স্বাস্থ্য় পরিষেবার প্রথম মহিলা ডিজি আরতি সারিন
দেশের তিন বাহিনীর এএফএমএস-এর প্রথম মহিলা ডিজি হয়েছেন সার্জন ভাইস অ্যাডমিরাল আরতি সারিন ৷ তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকার নিলেন ইটিভি ভারতের সৌরভ শুক্লা ৷
Published : August 17, 2026 at 6:01 AM IST
নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: দেশের সেনাবাহিনীতে সার্জন হিসেবে যোগ দিয়ে তিন বাহিনীর হয়ে কাজ করা আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল সার্ভিসেসের ডিরেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছে সার্জন ভাইস অ্যাডমিরাল আরতি সারিন ৷ তিনিই প্রথম মহিলা হিসেবে এই পদে আসীন ৷ সেনা জওয়ান থেকে প্রবীণ সেনা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সার্জন ভাইস অ্যাডমিরাল আরতি ৷ সম্প্রতি ডাঃ আরতিকে পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেছে সরকার ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল সার্ভিসেসে তাঁর পথ চলা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছেন আরতি সারিন ৷ রইল তাঁর সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ ৷
ইটিভি ভারত: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আপনাকে পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেছেন ৷ এই সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া কী ছিল ?
আরতি সারিন: আমার খুব আনন্দ হয়েছিল ৷ বহু মানুষ সেনা জওয়ান থেকে শুরু করে তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং প্রবীণদের সবচেয়ে উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করেছেন । তাঁদের সকলের তরফে আমি এই সম্মান গ্রহণ করেছি ৷
ইটিভি ভারত: আপনি আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল সার্ভিসেস-এর (এএফএমএস) প্রথম মহিলা ডিরেক্টর জেনারেল ৷ এই সাফল্য অর্জন করতে পারবেন, কখনও ভেবেছিলেন ?
আরতি সারিন: না ! আমি যখন কলেজে পড়তে যাই, তখনও এই পথ চলার কথা ভেবে উঠতে পারিনি ৷ তবে আমি যা করেছি, সেটা আনন্দের সঙ্গে করেছি ৷ আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের কম্যান্ড্যান্ট হওয়ার পর একজন একটা সুন্দর কবিতা লিখে উপহার দিয়েছিলেন ৷ তাতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, কম্যান্ড্যান্টের অফিসটা মেয়েদের হস্টেলের খুব কাছে ৷ সেখানে পৌঁছতে 38টা বছর লেগে গেল !
ইটিভি ভারত: এএফএমএস-এর প্রথম মহিলা ডিজি আপনি ৷ আপনার এই নিয়োগ একটা মাইলফলক ৷ প্রায়শই এটা বলা হয়ে থাকে, মহিলা দুর্দান্ত ম্যানেজার আর নেত্রী হয়ে ওঠেন ৷ আপনার কী মনে হয় সশস্ত্র বাহিনী একজন মহিলাকে ডিজি হিসেবে পেতে এত দেরি করল কেন ?
আরতি সারিন: 1950 সাল থেকেই এএফএমএস-এ মহিলারা কাজ করছেন ৷ আমাদের প্রথম মহিলা মেজর জেনারেল ছিলেন মেজর জেনারেল নির্মলা হুজা । সেটা 1987 সালের ঘটনা ৷ তিনি লখনউতে 900 শয্যা বিশিষ্ট কম্যান্ড হাসপাতাল পরিচালনা করতেন ৷ এরপর 2004 সালে থ্রি স্টার অফিসার হন সার্জন ভাইস অ্যাডমিরাল পুনিতা অরোরা ৷ তিনি এএফএমসি-র কম্যান্ড্যান্ট হন এবং একই সঙ্গে মেডিক্যাল সার্ভিসেস (নৌবাহিনী)-র ডিরেক্টর জেনারেল হন ৷ ঠিক এর পর আমরা পাই এয়ার মার্শাল পদ্ম বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তিনি মেডিক্যাল সার্ভিসেস (বায়ুসেনা)-র ডিরেক্টর জেনারেল হন ৷ আগাগোড়া মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন ৷
ইটিভি ভারত: যুদ্ধের প্রকৃতি-ধরন খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে ৷ এএফএমএস নিত্যনতুন জখম-চোট এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসার সঙ্গে কীভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে ?
আরতি সারিন: আমরা ট্রমা কেয়ার এবং রিমোট কেয়ার- দু'টি বিষয় প্রয়োজন মতো আলাদা এবং একসঙ্গে নজরে রাখছি ৷ এর ফলে আহতদের উদ্ধার, তাঁদের চিকিৎসার কাজ ভালোভাবে হচ্ছে ।দীর্ঘদিন চিকিৎসা প্রয়োজন এমন চোটের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের ক্ষমতা আরও উন্নত করার দিকে নজর দিচ্ছি ৷ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতদের কীভাবে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে আসা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছি ৷ একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে একজন বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে পারে ৷ যদ্ধক্ষেত্রে একজন সেনা যাতে অন্য আহত সেনার প্রাথমিক নার্সিং করতে পারেন তার জন্য আমরা 'ব্যাটলফিল্ড নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং'-এর সূচনা করেছি ৷
ইটিভি ভারত: আহত সেনার মন ভালো রাখার জন্য এএফএমএস কী করছে ?
আরতি সারিন: আমরা শরীরের পাশাপাশি প্রতিকূল পরিবেশে মনকে স্থির রাখার জন্যও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি ৷ আমাদের এরকম আলাদা প্রশিক্ষণ মডিউল রয়েছে, যা এই উভয় গুণাবলী গড়ে তুলতে সাহায্য করে । কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁদের এই মনোভাবকে আরও সুদৃঢ় করে ৷
ইটিভি ভারত: এএফএমএস নানা ধরনের গবেষণা ও উদ্ভাবন হচ্ছে ৷ আপনাদের গবেষণার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা যদি আমাদের বলেন ? বিশেষ করে এমন কোনও উদ্ভাবনের কথা আমরা জানতে চাই যা নিয়ে আপনি খুবই উত্তেজিত ৷
আরতি সারিন: সম্প্রতি আমাদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের উদ্যোগকে প্রসারের জন্য অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ আমরা আইসিএমআর, চেন্নাই আইআইটি, কানপুর আইআইটি, দিল্লি আইআইটি এবং বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি ৷ নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে, সেটা এখানে বলতে পারব না, কারণ গবেষণার বিষয়গুলি গোপনীয় এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায় না ৷ আমরা ডিআরডিও-র সঙ্গেও কাজ করছি । এই প্রজেক্টগুলির ফলাফল কী হয়, তার জন্য মুখিয়ে আছি ৷
ইটিভি ভারত: COVID-19 সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থার ক্ষমতা পরীক্ষা করেছে ৷ এই অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে এএফএমএস কীভাবে মোকাবিলা করেছিল এবং সেখান থেকে কী কী শিক্ষা নিয়েছে ?
আরতি সারিন: অতিমারি বুঝিয়ে দিয়েছে, আমরা যতই বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রস্তুতি অত্যন্ত ভালো, কিন্তু হঠাৎ, অজেনা-অচেনা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে ৷ যাইহোক না কেন, মানবিক বিষয়টি ছিল প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য় দিক ৷ আমাদের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা এগিয়ে এসেছিলেন । বিপুল ঝুঁকি রয়েছে জেনেও তাঁরা নিজেদের সেরাটা দিয়েছেন ৷
সত্য়ি বলতে কী, সবচেয়ে অবিশ্বাস্য সহযোগিতা পেয়েছিলাম আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অ-চিকিৎসক কর্মীদের কাছ থেকে ৷ ওই সঙ্কটে তাঁরা জরুরি লিজিস্টিকাল সাহায্য় করেছেন । তাতে আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পেরেছিলাম । আমাদের প্রতি পদে পদে ওঁরা সকলে সাহায্য করেছেন ৷
ইটিভি ভারত: COVID-19 সময়ের এমন কোনও বিশেষ মুহূর্ত আছে, যা এখনও আপনার মনে থেকে গিয়েছে ?
আরতি সারিন: হ্যাঁ ৷ 2021 সালে আমি 875 শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আইএনএইচএস অশ্বিনী পরিচালনা করছিলাম ৷ তখন কোভিডের সেকেন্ড ওয়েভ চরম পর্যায়ে ৷ সেই সময় দেশজুড়ে অক্সিজেনের অভাব ৷ আমরা একটা পরিকল্পনা করলাম ৷ জামনগর থেকে আমার হাসপাতালের জন্য অক্সিজন সরবরাহ নিশ্চিত করেছিলাম ৷ এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল প্রত্যেক অ-চিকিৎসক সহকর্মীর সাহায্যের কারণে ৷ সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। ওই ঘটনাই প্রমাণ দিয়েছে, আপনি যদি সত্যি কোনও কিছু করতে চান, তাহলে সেটা হবেই ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে অক্সিজেন পৌঁছে গিয়েছিল হাসপাতালে ৷
ইটিভি ভারত: রেডিয়েশন অঙ্কোলজি এবং গামা নাইফ সার্জারিতে আপনি বিশেষজ্ঞ ৷ এই দুটি বিষয়ে চর্চার উৎসাহ পেলেন কোথা থেকে ?
আরতি সারিন: গামা নাইফ সার্জারি এবং অঙ্কোলজির চিকিৎসা অত্যন্ত নিখুঁত হতে হবে ৷ আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে সবচেয়ে ভালো ফল হয় ৷ ন্যূনতম চিকিৎসা পরিকল্পনার মাধ্যমে রোগীর দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কতটা কম করা যায় সেদিকেই আমাদের নজর ৷ এই সঠিক ধারণাটি সংঘাত বা মানবিক উদ্দেশে কাজের সময় আমাদের কাজকর্মগুলি নির্বিঘ্নে করতে সাহায্য করে, যেখানে আমাদের খুব কম সময়ের মধ্যে দ্রুত, অত্যন্ত জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷
ইটিভি ভারত: সামরিক চিকিৎসার ওষুধে এআইয়ের ভূমিকা কতটা ?
আরতি সারিন: এআই রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে ৷ বিশেষত প্যাথোলজি এবং রেডিয়োলজিতে ৷ অত্যন্ত গভীরে থাকা জটিল বিষয়কে খুব দ্রুত জানিয়ে দেয় ৷ এর ফলে জটিল রোগ নির্ণয়ের মূল্যবান সময় বেঁচে যায় । এআই-এর সাহায্যে এই ধরনের কাজগুলি হয়ে যাওয়ার ফলে চিকিৎসরা রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাঁদের কথা শোনা এবং তাঁদের যত্ন নিতে বাড়তি সময় পান ৷