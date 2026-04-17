নাম না-করে মোদিকে ম্যাজিশিয়ান কটাক্ষ রাহুলের, ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিজেপি'র

নাম না-করে মোদিকে ম্যাজিশিয়ান কটাক্ষ রাহুলের, ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিজেপি'র
রাহুলের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন স্পিকার ওম বিড়লাও ৷ শত বিরোধিতার মুখেও নিজের মন্তব্যে অনড় থাকেন রায়বরেলির সাংসদ ৷
Published : April 17, 2026 at 4:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 এপ্রিল: আবারও লোকসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ মহিলা সংরক্ষণের সংশোধনী বিলের উপর বলতে গিয়ে নাম না-করে প্রধানমন্ত্রীকে 'ম্যাজিশিয়ান' বলায় প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন বিজেপি সাংসদরা ৷ তাঁদের দাবি, রাহুলকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন স্পিকার ওম বিড়লাও ৷ তবে শত বিরোধিতার মুখেও নিজের মন্তব্যে অনড় থাকেন রায়বরেলির সাংসদ ৷
ভাষণের একটি অংশে নিজের ছোটবেলায় দেখা ম্যাজিক শোয়ের প্রসঙ্গ টানেন রাহুল ৷ যাদু দেখাতে গিয়ে সেই যাদুকর একটি ভুল করে ফেলেছিলেন ৷ তারপর থেকে তাঁর যাদু আর কেউ বিশ্বাস করেনি ৷ এ কথা বলে কখনও বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক আবার কখনও অপারেশন সিঁদুরের কথা বলেন রাজীব-তনয় ৷ এখানেই আপত্তি গেরুয়া শিবিরের ৷
একে একে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং রাহুলের মন্তব্যের বিরোধিতা করেন ৷ সংসদ পরিচালন বিষয় বইয়ের নির্দিষ্ট অংশ তুলে ধরে রিজিজু দাবি করেন, ম্যাজিশিয়ান শব্দটি অসংসদীয়, সংসদে ব্যবহার করা যায় না ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রীকে ম্য়াজিশয়ন বলা মানে দেশের অপমান করা ৷ এই মন্তব্যের নিন্দার ভাষা নেই ৷ দেশের কাছে রাহুল গান্ধির ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷"
এরপর আরও একবার নিজের ভাষণ শুরু করতে চান রাহুল ৷ তাঁকে থামিয়ে স্পিকার বলেন, 'সংসদে কাউকে কথা বলতে আমি বাধা দিইনি ৷ তবে আমাদের ভাষা সংযত হতে হবে ৷ মনে রাখবেন সংসদের গরিমা অটুট রাখার দায়িত্ব আমার ৷'
এরপর বলতে উঠে রাহুল বুঝিয়ে দেন তিনি নিজের মন্তব্যে অনড়ই আছেন ৷ রাহুল বলেন, "বিজেপি এবং তাঁদের নেতাদের মধ্যে একটা সংশয় আছে ৷ নিজেদের তাঁরা 'দেশ' বলে মনে করেন ৷ আরও মনে করেন, তারা আর দেশের সামরিক বাহিনী সমার্থক ৷ কিন্তু আপনারা দেশ নন, দেশের সামরিক বাহিনীও নন ৷ তাই ভীতুর মতো দেশের মানুষ আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করবেন না ৷
বিতর্ক শুরুর আগে ভাষণে রাহুল দাবি করেন, জাতি জনগণনাকে এড়িয়ে যেতে সরকার লোকসভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে ৷ তাদের লক্ষ্য দলিতদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া ৷ সরকার চেষ্টা করছে জাতি জনগণনা যাতে পুনর্বিন্যাসে প্রভাব ফেলবে না তার সুনিশ্চিত করা ৷
এরপরই রাহুল বলেন, দক্ষিণ ভারত, উত্তরপূর্ব ভারত এবং ছোট রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করে কীভাবে ক্ষমতায় থাকছে বিজেপি সেই চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু বিজেপিকে বলতে চাই, "বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারকে পরাজিত করবে ৷" এরপর কর্পোরেট ভারত থেকে শুরু করে বিচারবিভাগে আদিবাসীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত বলেও দাবি করেন রাহুল ৷ মোদি সরকার তাঁদের কেন সংরক্ষণ দিচ্ছেন না সেটাও জানতে চান তিনি ৷ জবাবে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, "রাহুল গান্ধি এখন ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলছেন ৷ কিন্তু কংগ্রেস 60 বছরেরও বেশি ক্ষমতায় ছিল ৷ সে সময় কেন ওবিসি সংরক্ষণ করেননি- তার জবাব দিতে হবে ৷ রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ওবিসি সংরক্ষণের প্রতিবাদ কেন করছিলেন, সেটারও জবাব দিতে হবে ৷"