পাওন্টা সাহিব গুরুদ্বারায় অবস্থানে রাজি, নিহংদের সঙ্গে সমঝোতায় প্রশাসন

পাওন্টা সাহিব গুরুদ্বারায় অবস্থানে রাজি, নিহংদের সঙ্গে সমঝোতায় প্রশাসন
রাজ্যের সীমানা থেকে নিহংদের ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল উত্তরাখণ্ডের পুলিশ ৷ কিন্তু তারা পাওন্টা সাহিবেই থেকে গিয়েছিল ৷
Published : June 26, 2026 at 7:36 PM IST
দেরাদুন, 26 জুন: শিখেদের যোদ্ধা সম্প্রদায় নিহং শিখ ও উত্তরাখণ্ডের জেলা প্রশাসনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সমঝোতা ৷ নিহং শিখরা আগামী দু'দিন হিমাচলের পাওন্টা সাহিব গুরুদ্বারায় অবস্থান করবেন ৷ শিখ সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধি দল কর্ণপ্রয়াগের ঘটনায় জড়িত নিহং শিখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ৷ শিখ প্রতিনিধি দলটি হেমকুন্ড সাহেব তীর্থযাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে বার্তা দিয়েছে ৷ দু'দিন পর শিখরা তাদের পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করবে ৷
এদিকে, সমঝোতার পর কুলহাল সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ যানবাহন চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে ৷ গত 16 জুন কর্ণপ্রয়াগে নিহং ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিবাদের ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে মোহালির গুরুদ্বারা সিং শহীদান থেকে দেরাদুনের দিকে রওনা হন নিহং সংগঠনের সদস্যরা ৷
তাঁদের একটি দলকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হিমাচল-উত্তরাখণ্ড সীমান্তে আটকে দেয় উত্তরাখণ্ড পুলিশ ৷ পুলিশ প্রশাসন নিহংদের ওই দলকে ফিরে যেতে রাজি করাতে পেরেছে । তারা হিমাচল প্রদেশে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল ৷
পাওন্টা সাহিবে নিহংদের নিয়ে এখনও পরিস্থিতি উত্তপ্ত ৷ নিহংরা যাতে ফের উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য পুলিশ এবং ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) সতর্ক রয়েছে ৷ পাওন্টা সাহিব সংলগ্ন বিকাশনগর-কুলহাল সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে পাওন্টা সেতুতে যানবাহনের একটি দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে ৷ এদিকে, নিহংদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দেরাদুনের জেলাশাসক (ডিএম) এবং সিনিয়র পুলিশ সুপার পাওন্টা সাহিবে পৌঁছেছেন ৷
গভীর রাতে, নিহং শিখরা কুলহাল গেটে রাজ্য সীমানার ব্যারিকেড সরিয়ে উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করে ৷ তারা সেখানে থাকা গাড়িগুলিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ৷ এই পরিস্থিতিতে পুলিশ সারা রাত সতর্ক ছিল ৷ প্রেম নগরে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ যদিও নিহংরা সেখানে পৌঁছায়নি ৷ পরে জানা যায়, তারা দেরাদুনের রেস কোর্স এলাকার একটি গুরুদ্বারায় গিয়েছিল ৷ পরবর্তী সময়ে তাদের বুঝিয়ে পাওন্টা সাহিবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
নিহং দলটি বর্তমানে পাওন্টা সাহিব গুরুদ্বারায় অবস্থান করছে ৷ তাদের সংখ্যা 150-200-র মধ্যে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কুলহাল সীমান্তে বিশাল পুলিশ ও আইটিবিপি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে ৷ এদিকে পাওন্টা সাহিব থেকে আসা গাড়িগুলির একটি দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে ব্রিজের উপর ৷ জাতীয় সড়কে যান চলাচল করছে ৷ সেখানে পুলিশ ও আইটিবিপি কর্মীরা উপস্থিত রয়েছেন ৷
খবর পাওয়া গিয়েছে, নিহংদের সঙ্গে আরও এক দফা আলোচনার চেষ্টা করছেন দেরাদুনের জেলাশাসক এবং সিনিয়র পুলিশ সুপারের মতো শীর্ষ পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা ৷ তাঁরা পাওন্টা সাহিব গুরুদ্বারায় পৌঁছেছেন ৷ রয়েছেন হরিদ্বার (গ্রামীণ) এলাকার পুলিশ সুপার (এসপি) এবং বিকাশ নগরের মহকুমাশাসক (এসডিএম) ৷ দেরাদুনের জেলাশাসক আশিস চৌহানের আশা, এই আলোচনা সফল হবে ৷
নিহংরা কেন মিছিল করে উত্তরাখণ্ডে এলেন ?
ঘটনার সূত্রপাত 16 ই জুন কর্ণপ্রয়াগে ৷ হেমকুন্ড সাহিব থেকে ফেরার পথে নিহং এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একটি ঝামেলা বাধে । পরিস্থিতি এমন হয় যে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয় ৷ মুহূর্তে এই ছোটখাটো গণ্ডগোল সংঘর্ষে রূপ নেয় ৷ এই সময় নিহংরা তলোয়ার উঁচিয়ে তেড়ে আসেন ৷ পাল্টা স্থানীয়রাও লাঠিসোঁটা নিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ তলোয়ারের আঘাতে বেশ কয়েকজন আহত হন ৷ গুরুতর আহত একজনকে এয়ারলিফ্ট করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয় ৷
এরপর, গুরুদ্বারা পরিচালনা কমিটির সঙ্গে অন্য একটি বিবাদের জেরে একদল নিহং নাগরাসু গুরুদ্বারায় প্রবেশ করে এবং চার দিন ধরে গুরুদ্বারায় উপরের তলাটি নিজেদের দখলে রাখে ৷ নাগরাসু থেকে পাঞ্জাবে ফিরে যাওয়ার পর, কর্ণপ্রয়াগের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া নিজেদের সঙ্গীদের মুক্তির দাবিতে নিহংরা পুনরায় উত্তরাখণ্ডের দিকে মিছিল করার ডাক দেয় ৷