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জরুরি সর্তকতা... চ্যাকুং-এর কাছে ধসে স্তব্ধ তিস্তা, নিম্নাঞ্চলে জারি হাই অ্যালার্ট

চুংথাংয়ে ধস নেমে অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেল তিস্তার প্রবাহ। চ্যাকুং নদীতে ধস নেমে অস্থায়ী লেকেরও জন্ম হয়েছে।

SIKKIM FLOOD RISK
চ্যাকুং-এর কাছে ধসে স্তব্ধ তিস্তা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 2:44 PM IST

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গ্যাংটক, 6 সেপ্টেম্বর: উত্তর সিকিমের ওসি ভীরের বিপরীতে চ্যাকুং নদীর উপরিভাগে রবিবার ভোরে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ভূমিধস। পাহাড়ের বিশাল এক অংশ ধসে নীচে খাদের মধ্যে পড়ে সাময়িকভাবে তিস্তা নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার তীব্রতায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজ ও পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ৷

চুংথাং থানা এবং থেং চেক পোস্টের আধিকারিকদের দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ধসপ্রবণ এলাকায় আটকে থাকা জলের গতিপ্রকৃতির উপর কড়া নজর রাখছেন তাঁরা। প্রশাসন সূত্রের খবর, ধসের পরপরই সাংকেলান এবং ফিদাং আউটপোস্টে নদীর জলের স্তর স্বাভাবিক পাওয়া গেলেও তিস্তার জল অত্যধিক ঘোলা ও কাদাটে হয়ে উঠেছে। সুরক্ষার তাগিদে ওই দুই আউটপোস্টেই 24 ঘণ্টা নজরদারি চালানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ভূমিধসের এই ঘটনাকে ঘিরে নিম্নাঞ্চলে এক বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ধসের ধ্বংসাবশেষ নদীর গতিপথে জমা হয়ে প্রাকৃতিক বাঁধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন রেয়াং কোংমা থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার এবং রংপো থেকে 40 কিলোমিটার উজান অঞ্চলে অবস্থিত।

আধিকারিকদের মতে, যে কোনও মুহূর্তে পাহাড়ি এলাকার জমা জল হু-হু করে ভাসিয়ে দিতে পারে নীচের অঞ্চল। আর ওই প্রাকৃতিক বাঁধ যদি কোনওভাবে ভেঙে যায়, তবে জলের বিশাল জলোচ্ছ্বাস ধেয়ে আসবে নিম্নাঞ্চলের দিকে। এতে সিকিমের টিনটেক এলাকা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার চরম আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রশাসন নিম্নাঞ্চলের আধিকারিকদের সাথে জরুরি বৈঠক করেছে এবং পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে অবিলম্বে এলাকা খালি করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ।

সিকিম পুলিশের সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম সক্রিয় করা হয়েছে এবং তিস্তা নদীর অববাহিকার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। নদীর ধার দিয়ে চলা, সেতু এবং বিপজ্জনক পায়ে হাঁটা পথ এড়িয়ে চলার জন্য সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, মৎস্যজীবী ও গাড়ি চালকদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়ানো যে কোনও ধরনের গুজবে কান না-দিয়ে কেবল সরকারি তথ্যের উপর ভরসা রাখার অনুরোধ জানিয়েছে প্রশাসন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে নদীর ধারে না-যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকারী ও পর্যবেক্ষণকারী দলের চূড়ান্ত নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন জেলা প্রশাসনিক কর্তারা।

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উত্তর সিকিমের ওসি ভীর
সিকিমে জারি হাই অ্যালার্ট
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