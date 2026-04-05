উত্তর সিকিমে ধস, ভেঙে পড়ল নতুন সেতুর একাংশ! আটকে বহু পর্যটক

সিকিমে বিপর্যয় ! রবিবার সকালে সিকিমের উত্তরাংশে ভয়াবহ ধস নামায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ আটকে রয়েছেন বহু পর্যটক ৷

উত্তর সিকিমে ধস (ইটিভি ভারত)
Published : April 5, 2026 at 6:17 PM IST

গ্যাংটক, 5 এপ্রিল: টানা বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমে ধস। নাজেহাল হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই রাজ্যটি। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে উত্তর সিকিমে ধস নামে। যার ফলে ব্যাহত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রশাসন সূত্রে খবর, উত্তর সিকিমের লাচেন যাওয়ার পথে বড়সড় বিপর্যয় ঘটেছে। আর তার ফলে রবিবার থেকেই লাচেন যাওয়ার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। কবে যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷

পর্যটকদের নিরাপত্তার খাতিরে ওই রুটে সমস্ত যান চলাচল আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিকে চুংথাং থেকে লাচেনগামী রাস্তার তারামচু এলাকায় ধসের দাপটে রাস্তার বিশাল অংশ কার্যত ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, সেখানে গাড়ি তো দূরের কথা, হেঁটে যাওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গত কয়েক দিন ধরে সিকিমে লাগাতার বৃষ্টি চলছিল, তার জেরেই এই ধস নেমেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

আটকে বহু পর্যটক (ইটিভি ভারত)

বছর তিনেক আগে 2023 সালে উত্তর সিকিমের দক্ষিণ লোনার্ক হিমবাহ হ্রদ ভেঙে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, যার ফলে লাচেন দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তী দু'বছরের প্রচেষ্টায় নতুন করে সেতু ও রাস্তা তৈরি করে গত ফেব্রুয়ারিতে যোগাযোগ স্বাভাবিক করা হয়েছিল। কিন্তু সেই রাস্তা আবার ধসে যাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এদিকে ওই বছরই সিকিমের দক্ষিণ লোনাক হিমবাহ হ্রদ ভেঙে গিয়েছিল। সেই প্রাকৃতিক বিপর্যের কারণে লাচেন দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তার দু'বছর পর অর্থাৎ 2025 সালে সেই রাস্তা ঠিক করা হয়েছিল। এবার আবার সেই একই রাস্তায় ধস নামল। নতুন সেতুর একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল এদিন। এর আগে গত মার্চ মাসে লাচেন যাওয়ার পথে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছিল। যার ফলে অনেক পর্যটক আটকে পড়েছিলেন। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী ক'য়েকদিন সিকিমের গ্যাংটক, মঙ্গন, সোরেং-সহ বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গনের বিভিন্ন এলাকায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

অন্যদিকে আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবারের পর সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। বেশি বৃষ্টি হতে পারে গ্যাংটক ও মঙ্গন এলাকায়। তবে যদি বৃষ্টি জারি থাকে তাহলে পর্যটন শিল্প আগামী কয়েক দিনে বড় ক্ষতি হতে পারে। এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

