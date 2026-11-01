প্রবল বৃষ্টিতে ওড়িশায় ধস, নিখোঁজ বহু ; তৎপর প্রশাসন

প্রবল বৃষ্টিতে ওড়িশায় ধস, নিখোঁজ বহু ; তৎপর প্রশাসন
Landslide in Odisha: ধসের জেরে 17 জনের কোন খোঁজ নেই বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । রবিবার রাত পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী তল্লাশি চালাচ্ছে প্রশাসন ।
Published : November 1, 2026 at 11:19 PM IST
ফুলবনি (ওড়িশা), 1 নভেম্বর : ওড়িশায় ভয়াবহ ধস। সম্প্রতি আছড়ে পড়া ঘর্ণিঝড় অর্ণবের জেরে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে । সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত জেলা গুলির মধ্য়ে অন্য়তম কান্ধামাল । এবার এই জেলাতেই নামল ধস।
আর তার জেরে কয়েকজনের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না । স্থানীয় কিলিয়াপাঙ্গা এবং ক্রুবাদি গ্রামের কমবেশি 17 জনের কোনও খোঁজ নেই বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । রবিবার রাত পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী তল্লাশি চালাচ্ছে প্রশাসন । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাফল্য মেলেনি । সোমবার সকাল থেকে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ।
একটি সূত্রের দাবি, সামনের পাহাড় থেকে নেমে আসা বোল্ডার এবং তার সঙ্গে থাকা কাদার স্রোত স্থানীয় গিধাবালি গ্রামের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। শুধু তাই নয় ধসের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল গ্রামটির ভৌগোলিক মানচিত্রই বদলে গিয়েছে। গ্রামের মাঝামাঝি দু'কিলোমিটার লম্বা একটি জলস্রোত তৈরি হয়ে গিয়েছে ।
অন্যদিকে, উদয়গিরি ব্লকের কালিয়াপাঙ্গা গ্রামের 53 জন বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশের আরও একটি গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজনকে স্থানান্তরিত করে একটি প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রিমা মল্লিক বলেছেন, "পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট গুরুতর । স্বাভাবিক জনজীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়েছে। বেশ কয়েকজন মানুষের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। "
প্রশাসনের তরফে যে সংখ্যার কথা বলা হচ্ছে তার থেকেও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়ে গিয়ে থাকতে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা । প্রশাসনের একটি অংশও মনে করছে, নিখোঁজের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে । সকালে গোটা এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ঠিক কতজন নিখোঁজ হয়েছে তা জানা যাবে । আর তাই আপাতত সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
তবে সকালেও যে উদ্ধার কাজ খুব সহজে করা যাবে তেমন ভাবার কোনও কারণ নেই বলে মনে করছেন প্রশাসনের কর্তারা । তাঁরা জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ রাস্তা ভেঙে গিয়েছে বলে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যেতে খুবই সমস্যা হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে ঘুরপথে কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে । গিধাবালি গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা অজয় প্রধান জানান, তাঁর দাদা ও বৌদি এবং তাঁদের সন্তানদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার আরও দাবি প্রায় প্রতিটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।