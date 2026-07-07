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ভারী বৃষ্টিতে ওয়েনাড়ে ভূমিধস, 3 জনের মৃত্যু; আহত বেশ কয়েকজন

ওয়েনাড়ে ভূমিধসে তিন জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে প্রশাসন ৷ আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷

LANDSLIDE IN WAYANAD
ওয়েনাড়ে ভূমিধস (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 5:56 PM IST

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ওয়েনাড়, 7 জুলাই: ভারী বৃষ্টির জেরে ওয়ানাডে ধস ৷ কাল্লাডির মীনাক্ষী সেতুর কাছে এই ব্যাপক ধস নেমেছে বলে খবর ৷ ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ মীনাক্ষী সেতুর কাছে একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ চলছিল ৷ ধসের ঘটনায় বেশ কয়েকজন মানুষ আটকা পড়েন ৷ মাটির নীচে বেশ কিছু গাড়ি আটকে থাকার খবরও পাওয়া গিয়েছে ৷

2024 সালের জুলাইয়ে ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয়েছিল ওয়েনাড়ের একের পর এক গ্রাম। সেই দুর্যোগে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারান ৷ দু'বছর পর সেই ওয়েনাড়েই ভূমিধস ৷ এবার বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে খবর ৷ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা গিয়েছে ৷ কুডাম্মাল (তামিলনাড়ু), কুঞ্জু (মালয়ালি), সুরজ যাদব (বিহার), সঞ্জয় ঠাকুর, রজনীশ, দিলীপ, হীরা কুমার ও তন্ময় ঘোষ ৷ এদের ওয়েনাডের ভিআইএমএস (VIMS) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ইন-চার্জ জানিয়েছেন, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। উদ্ধারকাজের জন্য এনডিআরএফ (NDRF) ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ মীনাক্ষী সেতুর কাছে এই দুর্ঘটনায় যানবাহন ও নির্মাণসামগ্রী মাটির নীচে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছে বলে খবর। মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশনের নির্দেশে মন্ত্রী এপি অনিলকুমার এবং টি সিদ্দিক ওয়েনাডের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

LANDSLIDE IN WAYANAD
ওয়েনাড়ে ভূমিধসে তিন জনের মৃত্যু (পিটিআই)

আনাক্কামপয়িল-কাল্লাডি-মেপ্পাদি সুড়ঙ্গ নির্মাণের জন্য পাথর ভাঙার কাজ চলাকালীন উপর থেকে প্রচুর মাটি ও পাথর ধসে পড়ে। প্রশাসন অনুমান করছে, মাটির নীচে 30 থেকে 50 জন শ্রমিক আটকে পড়ে থাকতে পারেন। স্থানীয় বাসিন্দারা কয়েকজনকে উদ্ধার করলেও বেশিরভাগই চাপা পড়ে রয়েছে বলে অনুমান ৷ উদ্ধার হওয়াদের মধ্যে একজনের পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হ্যারিসন মালায়ালম এস্টেট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ আরও মানুষ আটকা পড়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান ৷ আশঙ্কায় তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে ৷

যদিও প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভারী বৃষ্টির জেরে উদ্ধারকাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ৷ NDRF, দমকল এবং র‍্যাপিড রেসপন্স টিম (RRT) ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। প্রশাসনের দাবি, মাটি সরানোর যন্ত্র ব্যবহার করে সব মাটি সরানোর পরই বাকিদের উদ্ধার করা সম্ভব ৷

LANDSLIDE IN WAYANAD
আহত বেশ কয়েকজন (পিটিআই)

অন্যদিকে, ধসের জেরে এলাকায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মীনাক্ষী সেতুর কাছের ছোট নদীর জলস্তরও বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে। ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে আশেপাশের এলাকা থেকে প্রায় 100 জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ যেহেতু বর্ষাকালে পর্যটকদের কাছে এটি যথেষ্ট জনপ্রিয় এলাকা, তাই কোনও পর্যটক বিপদে পড়েছেন কি না, তাও প্রশাসন খতিয়ে দেখছে ৷

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