রেল দুর্নীতি মামলা: লালু-সহ পরিবারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনে নির্দেশ আদালতের
আরজেডি প্রধান তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা, 'অপরাধী চক্রের মতো কাজ করেছেন'। রেলের জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় মন্তব্য বিচারকের ৷
Published : January 9, 2026 at 2:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 জানুয়ারি: রেলে চাকরির বদলে জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি অর্থ লেনদেন মামলায় আরও অস্বস্তিতে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবার ৷ এই মামলায় লালু ও তাঁর পরিবার-সহ অনান্যদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের অনুমতি দিল দিল্লির বিশেষ আদালত ৷
লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর পরিবার ‘একটা ক্রিমিনাল সিন্ডিকেট’-এর মতো কাজ করত ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর আনা বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার এই মন্তব্য করে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত ৷ বিশেষ বিচারক বিশাল গগনে এদিন চার্জ গঠনেক নির্দেশ দেন ৷
পর্যবেক্ষণে বিচারক আরও জানান, সন্দেহের মাপকাঠিতে লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ছিল ৷ আদালত জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই মামলার তদন্তে লালু ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত রেকর্ড সংগ্রহ করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ৷
#WATCH | RJD सांसद मीसा भारती दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, जहां कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय किए। pic.twitter.com/T21TRPLLO0— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
অভিযোগ, লালুপ্রসাদ রেলমন্ত্রী থাকাকালীন পশ্চিম-মধ্য রেলওয়ে জোনের গ্রুপ-ডি বিভাগে অনিয়মিত নিয়োগ হয়েছে ৷ নিয়োগের নেপথ্যে রয়েছে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের বিষয় ৷ যা, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর মামলাটি গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই লালু প্রসাদের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে। একই সঙ্গে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জমি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক তছরূপেরও তদন্ত করছে, বিশেষ করে পটনায়।
লালুপ্রসাদ-সহ তাঁর স্ত্রী এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, ছেলে তেজস্বী যাদব ও তেজ প্রতাপ যাদব এবং মেয়ে মিসা ভারতী-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে প্রতারণা এবং ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে ৷
नौकरी के लिए जमीन का मामला | राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव पर आरोप तय किए। https://t.co/H4F4y0xCy4— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
এদিন আদালত আরও মন্তব্য করেছে, লালুপ্রসাদ ও তাঁর পরিবার একটি অপরাধী চক্রের মতো কাজ করেছে ৷ যা অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে অভিযোগগুলোর গুরুত্বকে তুলে ধরে। আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 120বি, 420, 467, 468 এবং 471 ধারার পাশাপাশি 1988 সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিধান অনুসারে মামলা পরিচালনা করবে।
উল্লেখ্য, 2025 সালের 19 ডিসেম্বর শুনানির সময় সিবিআই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কিত যাচাই করা কপি জমা দেয়। সিবিআই জানায়, রেলের জমির বিনিময়ে চাকরি কেলেঙ্কারি মামলায় 103 জন অভিযুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে, আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্ত দু'বার স্থগিত করেছিল। সেই দিনগুলি হল- গত 4 ডিসেম্বর এবং 2025 সালের 10 নভেম্বর ৷ তার আগে 25 অগস্ট সিবিআই মামলায় অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্ত আদালত সংরক্ষণ করে ৷
সিবিআই-এর মতে, 2004 থেকে 2009 সালের মধ্যে লালুপ্রসাদ যাদবের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে অবস্থিত ভারতীয় রেলওয়ের পশ্চিম-মধ্য জোনের (West Central Railway) গ্রুপ-ডি বিভাগে জমির বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, চাকরির জন্য 'উপহার' হিসেবে লালুপ্রাসাদ যাদবের পরিবারের সদস্য বা ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নামে জমি হস্তান্তর করা হয়েছিল ৷