ETV Bharat / bharat

লালু-পরিবারে ফের ভাঙন ! বিধানসভা ভোটে খারাপ ফলের পর দল-পরিবার ছাড়লেন কন্যা

বড় ছেলে তেজ প্রতাপের পর মেয়ে রোহিণী পরিবার ছাড়ছেন ৷ সঙ্গে দলও ৷ ফের লালু-রাবড়ি পরিবারে ফাটল দেখা দিয়েছে ৷ ইঙ্গিতবাহী পোস্ট করেছেন লালু-কন্যা ৷

Lalu Prasad Family Problem
সুখের সেদিন: বাবা লালু প্রসাদের সঙ্গে কন্যা রোহিণী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2025 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পটনা, 15 নভেম্বর: যে মেয়ে নিজের একটি কিডনি দিয়ে বাবার জীবন বাঁচিয়েছেন, সেই মেয়ে এবার পরিবার ছাড়ছেন ! এনডিএ-র দাপটে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে আরজেডি-র লণ্ঠনের আলো ৷ এর পরদিনই ফের ভাঙন লালু-পরিবারে ! শনিবার দুপুরে লালু-রাবড়ির কন্যা রোহিনী আচার্য রাজনীতি ছাড়ার বার্তা দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন ৷ এর সঙ্গে তিনি ইঙ্গিতবাহী পোস্টে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার কথাও ঘোষণা করেছেন ৷

ডাক্তারি ডিগ্রিধারী রোহিণী জানিয়েছেন, সিঙ্গাপুরে স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে মন দিয়ে সংসার করবেন ৷ ইঙ্গিতবাহী বার্তায় তিনি লিখেছেন, "আমি রাজনীতি ছাড়ছি এবং পরিবার ত্যাগ করছি ৷ সঞ্জয় যাদব ও রমীজ আমায় এটাই করতে বলেছিলেন ৷ সব দোষ আমার !" লালু-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় ও রমীজের কথায় তিনি কেন রাজনীতি ছেড়ে ঘোরতর সংসারী হয়ে উঠবেন, তা স্পষ্ট করেননি নেত্রী ৷ এও জানানি কীসের দোষ তিনি নিজের ঘাড়ে নিলেন ৷ এদিকে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টের পর বিকেল 4.50 মিনিটে রোহিণী তাঁর ফেসবুকে একটি রাজনৈতিক পোস্ট করেছেন ৷ সেখানে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার জন্য বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি ৷

এই অবসরে বিরোধী জেডি(ইউ) নেতা নীরজ কুমার আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদের উদ্দেশে বলেন, "মেয়ে লালু প্রসাদের জীবন বাঁচিয়েছেন ৷ সেই মেয়ে এখন দল ছাড়ছে, পরিবার ত্যাগ করছে ৷ অত্যন্ত বেদনায় এইসব বলছেন তিনি ৷ লালু যাদব এবং রাবড়ি দেবীর কাছে এটা একটা বড় প্রশ্ন ৷ লালু প্রসাদ, আপনি নিষ্ঠুর ৷ আপনি পরিবারের প্রধান ৷ আপনি কি ধৃতরাষ্ট্র হয়ে গেলেন ? যে ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়েছিলেন দিদি, সেই ভাই আজ চুপ কেন ?"

সঞ্জয় যাদব লালু-পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷ তিনি আরজেডি-র রাজ্যসভার সাংসদ ৷ পিতা-পুত্র লালু ও তেজস্বী দু'জনেরই বিশ্বস্ত সঙ্গী ৷ রমীজ তেজস্বীর পুরনো বন্ধু ৷ তিনি উত্তরপ্রদেশের এক রাজনৈতিক পরিবারের ছেলে ৷

বিহার বিধানসভা ভোটের প্রচারের মাঝে পরিবারের গোলমাল প্রকাশ্যে এসেছিলেন রোহিণী ৷ তিনি লালু প্রসাদকে সোশাল মিডিয়ায় আনফলো করেন ৷ সঙ্গে তাঁর ভাই তেজস্বীকেও ৷ ভাইয়ের বিহার অধিকার যাত্রার সময় সঞ্জয় যাদবকে প্রয়োজনের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি ৷

জানা যায়, 2022 সালে সিঙ্গাপুরে রোহিণী বাবা লালু প্রসাদকে তাঁর একটি কিডনি দান করেছিলেন ৷ এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তেজস্বীর বিশ্বস্ত সঙ্গী সঞ্জয় যাদব ৷ এরপরই ক্ষুব্ধ হন রোহিণী ৷ এ নিয়ে পরিবারের মধ্যে মতানৈক্য় তৈরি হয় ৷ প্রচারের বাসে সঞ্জয় যাদব যে আসনে বসেছিলেন, তা নিয়ে আপত্তি তোলেন রোহিণী ৷

এবার ভোটে খারাপ ফলের পর পরিবার ও রাজনীতি ত্যাগের বার্তা দিলেন তিনি ৷ ভাই তেজস্বীর হয়ে প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল রোহিণীকে ৷ লালু-কন্যা কোন দোষ নিজের ঘাড়ে নিলেন, তা স্পষ্ট জানাননি ৷ কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিহার ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছে মহাগঠবন্ধন ৷ আরজেডি মাত্র 25টি আসনে জয়ী হয়েছে, যেখানে 2020 সালে 75টি আসন পেয়েছিল দল ৷ এই শোচনীয় হারের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন রোহিণী ৷

গত বছর সরন লোকসভা কেন্দ্র থেকে আরজেডি প্রার্থী হয়েছিলেন রোহিণী ৷ কিন্তু বিজেপির রাজীব প্রতাপ রুডির কাছে পরাজিত হন ৷ রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, লালু-রাবড়ির বড় ছেলে তেজ প্রতাপকে ত্যাজ্য করে দিয়েছেন আরজেডি প্রধান ৷ এটা মেনে নিতে পারেননি রোহিণী ৷ পরে তেজ প্রতাপ নিজের জনশক্তি জনতা দল গড়েন এবং বিধানসভা ভোটে প্রার্থী দেন ৷ তিনি নিজেও মহুয়া বিধানসভা থেকে প্রার্থী হন ৷ কিন্তু তিনি পরাজিত হয়েছেন ৷

এর আগে চলতি বছরের 25 মে পরিবার ও দল থেকে বড় ছেলে তেজ প্রতাপকে বের করে দেন লালু প্রসাদ ৷ এবার তাঁর কন্যা নিজে দল-পরিবার ছাড়লেন ৷ ভাঙন ধরেছে লালু-পরিবারে ৷

TAGGED:

LALU PRASAD FAMILY RIFT
ROHINI ACHARYA LEAVES LALU
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION RJD RESULT
LALU PRASAD FAMILY FEUD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.