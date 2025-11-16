কোটি টাকা নিয়ে বাবাকে নোংরা কিডনি ! রাজনীতির আগুন লালু-পরিবারে

কোটি টাকা নিয়ে বাবাকে নোংরা কিডনি ! রাজনীতির আগুন লালু-পরিবারে
বিহারে ফলাফলের জেরে ভাঙন ধরেছে লালু প্রসাদের পরিবারে ৷ মেয়ে রোহিণী অভিযোগ করেছেন, এই খারাপ ফলের জন্য তাঁকে অপমান করা হচ্ছে ৷
পটনা, 16 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনে হতশ্রী ফলাফলের পর কোনও কিছুই ঠিক নেই লালু-পরিবারে ! শনিবার দুপুরে দল ছাড়ার বার্তা দিয়েছিলেন মেয়ে রোহিণী ৷ অস্বীকার করেছে পরিবার ৷ এরপর পটনার 10 নম্বর সার্কুলার রোডের বাড়িতে তাঁকে চূড়ান্ত অপমানের শিকার হতে হয়েছে বলে রবিবার অভিযোগ তুললেন লালু-কন্যা ৷ তাঁকে নিশানা করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ থেকে শুরু করে মারধরের জন্য জুতো পর্যন্ত তোলা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় এমনটাই জানিয়েছেন লালু-রাবড়ির মেয়ে ৷ শুধু তাই তাঁকে নাকি এটাও বলা হয়েছে, কোটি টাকা নিয়ে বাবাকে নোংরা কিডনি দিয়েছেন ৷
2022 সালে রোহিণী আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবকে তাঁর একটি কিডনি দান করেন ৷ এনিয়েও তাঁকে অকথা-কুকথা শুনতে হয়েছে বলে সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন রোহিণী ৷ তিনি লেখেন, "গতকাল এক মেয়ে, এক বোন, একজন বিবাহিত মহিলা, একজন মা-কে অপমান করা হয়েছে ৷ চটি তুলে মারার উপক্রম হয়েছিল ৷ আমি আমার আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করিনি ৷ সত্য সমর্পণ করিনি, আর শুধু এই কারণেই আমাকে চূড়ান্ত অপমান সহ্য করতে হয়েছে ৷ কাল এক মেয়ে বাধ্য হয়েছে নিজের কাঁদতে থাকা মা-বাবা, বোনকে ছেড়ে আসতে ৷ আমার থেকে আমার বাপের বাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৷ আমাকে অনাথ করে দেওয়ায়েছে ৷ আমার রাস্তায় কেউ হাঁটবেন না, কোনও ঘরে যেন রোহিণীর মতো মেয়ে-বোন জন্ম না নেয় ৷"
कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
এরপরে সোশাল মিডিয়ায় তিনি আরও লেখেন, "কাল আমায় উদ্দেশ্য করে কুকথা বলা হয়েছে ৷ আমায় দোষ দেওয়া হয়েছে, আমি আমার নোংরা কিডনি বাবাকে দিয়েছি ৷ তার বদলে কোটি কোটি টাকা নিয়েছি ৷ টিকিট নিয়েছি ৷ তারপর কিডনি দিয়েছি ৷ সব মেয়ে-বোন যাঁদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তাঁদের আমি বলব, আপনাদের পরিবারে ছেলে-ভাই থাকলে ভুল করে নিজের ভগবান রূপী বাবাকে বাঁচাবেন না ৷"
তেজস্বীর নাম না-নিয়েও রোহিণী লেখেন, "নিজের ভাই, পরিবারে কোনও ছেলে থাকলে তাঁকে বলুন, তিনি নিজের বা তাঁর পরমপ্রিয় বন্ধুর থেকে কিডনি এনে বাবাকে দিন ৷ সব বোন-মেয়ে যেন নিজের ঘর-পরিবারকে নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে নিজের সন্তান, নিজের কাজকর্ম, নিজের শ্বশুরবাড়ির যত্ন নেন ৷ শুধুমাত্র নিজের বিষয়ে চিন্তা করুন ৷ আমি এটা একটা বড় ভুল করে ফেলেছি ৷ আমি নিজের পরিবার, নিজের তিন সন্তানের খেয়াল রাখিনি ৷ কিডনি দেওয়ার সময় স্বামী, শ্বশুরবাড়ির অনুমতি নিয়েছিলাম ৷ আমার ভগবান, আমার বাবাকে বাঁচাতে যা করেছি, সেটাকেই আজ নোংরা বলে উল্লেখ করল ৷ আপনারা আমার মতো ভুল কখনও করবেন না ৷ কোনও বাড়িতে যেন রোহিণীর মতো কোনও মেয়ে জন্ম না নেয় ৷"