লালু-রাবড়ির নিপরাপত্তায় বড়সড় রদবদল, সরকারি বাসভবন ছাড়ল যাদব পরিবার

লালু-রাবড়ির নিপরাপত্তায় বড়সড় রদবদল, সরকারি বাসভবন ছাড়ল যাদব পরিবার
যেদিন বাড়ি ছাড়ার ঘটনা ঘটল সেদিনই রাজ্য সরকার দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় আনুষ্ঠানিকভাবে বদল আনল।
Published : July 4, 2026 at 11:43 AM IST
পটনা, 4 জুলাই: লালু প্রসাদ যাদব এবং রাবড়ি দেবীর নিরাপত্তায় বড়সড় রদবদল ! দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে 'জেড' (Z) ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিহার সরকার। এর আগে গত মাসে তাঁদের 'জেড প্লাস' (Z+) নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তায় থাকা গাড়ি এবং নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যাও ৷
ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে লালুর পরিবার ৷ দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি তাঁদের বড় মেয়ে লোকসভা সাংসদ মিসা ভারতী, ছোট ছেলে বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এবং তাঁর স্ত্রী রাজশ্রী যাদবও নিজেদের সরকারি নিরাপত্তা ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ শুক্রবার পটনার 10 নম্বর সার্কুলার রোডের সরকারি বাসভবনটিও খালি করে দেন রাবড়িদেবী ৷ লালু এবং তাঁর পরিবারের সকলে প্রায় দু'দশক ধরে এই বাড়িতেই বসবাস করছিলেন ৷ আর ঠিক যেদিন বাড়ি ছাড়ার ঘটনা ঘটল সেদিনই রাজ্য সরকার তাঁদের নিরাপত্তায় আনুষ্ঠানিকভাবে বদল আনল।
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিন্যাস পর্যালোচনা করতে এদিনই বৈঠকে বসে সংশ্লিষ্ট কমিটি। সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে বিহারের স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ বিভাগ নিরাপত্তার এই পরিবর্তনের বিষয়টি জানায়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে লালু ও রাবড়ি—উভয়কেই বুলেটপ্রুফ গাড়ি দেওয়া হবে। তাঁদের কনভয়ে প্রায় 22 জন নিরাপত্তা কর্মী থাকবেন ৷ এর মধ্যে চার থেকে ছ'জন সিআরপিএফ (CRPF) কমান্ডো এবং সড়কপথে যাতায়াতের জন্য সশস্ত্র এসকর্টও থাকবে তাঁদের সঙ্গে।
সরকারি বাসভবন ছাড়ার পর পটনার কৌটিল্য নগরের বাড়িতে উঠেছেন লালুর পরিবারের সদস্যরা। 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা থাকাকালীন তাঁদের সঙ্গে 36 জন নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন থাকতেন ৷ তার মধ্যে অন্তত 10 জন সিআরপিএফ কমান্ডো থাকতেন। এদিকে, 'জেড' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে লালু বা রাবড়ি—কেউই এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বার্তা পাননি বলেই জানা গিয়েছে। সরকারি বাসভবন ছেড়ে তাঁরা যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়িতে উঠেছেন, সেখানে নিরাপত্তা কর্মীরা এখনও এসে পৌঁছাননি বলেই দাবি তাঁদের।
তাঁরা এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন নাকি প্রত্যাখ্যান করবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আরজেডি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র চিত্তরঞ্জন গগন জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে রসিকতা করছে ৷ তাঁর কথায়, "মূল্যবৃদ্ধি, অপরাধ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের অভাবের মতো মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর জন্যই এমনটা করছে বিহারের বিজেপি সরকার ৷"