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ইডির মামলায় স্বস্তি, 16 বছর পর ভারতে ফিরছেন ললিত মোদি

একটি ট্রাইব্যুনাল দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত 2009 সালের আইপিএল সম্পর্কিত FEMA মামলার রায়ে ইডি আরোপিত জরিমানা বাতিল করার পর ললিত মোদি ভারতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

Lalit Modi plans India visit
ইডির মামলায় স্বস্তি, 16 বছর পর ভারতে ফিরছেন ললিত মোদি (ফাইল চিত্র)
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By PTI

Published : July 22, 2026 at 8:58 PM IST

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নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: আইপিএল প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদি 16 বছর পর ভারতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গত 16 জুলাই, একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত 2009 সালের আইপিএল সম্পর্কিত ফেমা (FEMA) মামলার রায় দিয়েছে। এই রায়ে মোদি স্বস্তি পেয়েছেন এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আরোপিত জরিমানা বাতিল করা হয়েছে।

ইডির মামলায় স্বস্তির পর ললিত মোদি জানিয়েছেন যে, তাঁর ভারতে ফেরার পথ এখন পরিষ্কার এবং তিনি এই বছরের শেষের দিকে বা আগামী বছরের শুরুতে ফিরতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, অক্টোবরে তাঁর মেয়ের সন্তান প্রসবের কথা রয়েছে, তার পরে তিনি ভারতে ফেরার পরিকল্পনা করছেন।

এই মামলাটি 2009 সালে আইপিএল ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানান্তর সংক্রান্ত। লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে টুর্নামেন্টটি ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই আয়োজনটি করার জন্য বিসিসিআই দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় 243.45 কোটি টাকা পাঠিয়েছিল।

পরবর্তীতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অভিযোগ করে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) পূর্বানুমতি ছাড়াই টাকা বিদেশে পাঠানো হয়েছিল, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (ফেমা) লঙ্ঘন করা হয়। ইডি 2011 সালে ললিত মোদি-সহ বিসিসিআই-এর কিছু প্রাক্তন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করে এবং 2018 সালে জরিমানা আরোপ করে।

ললিত মোদি জানিয়েছেন যে, ট্রাইব্যুনাল ইডির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছে, যার ফলে পুরো মামলার ভিত্তিই বদলে গিয়েছে। তাঁর মতে, আপিল ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো অর্থ একটি চলতি হিসাবের লেনদেন ছিল, মূলধনী হিসাবের লেনদেন নয়। সুতরাং, আরবিআই-এর পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন ছিল না।

ললিত মোদি বলেছেন, "ট্রাইব্যুনাল আরও জানায় যে, বিসিসিআই-এর পক্ষে ফেমা (FEMA)-র অধীনে আইনগত সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন না এবং ইডি-র দাবি করা আর্থিক ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। এর মাধ্যমে 2009 সালের দক্ষিণ আফ্রিকা আইপিএল সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় আইনি মামলার অবসান ঘটে।"

2018 সালে ইডি ললিত মোদির ওপর 10.65 কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করে। পরবর্তীতে তিনি এই আদেশের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি আপিল দায়ের করেন। এখন, 16 জুলাইয়ের সিদ্ধান্তে ট্রাইব্যুনাল সেই আদেশগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংশোধন এনেছে এবং ললিত মোদিসহ বিভিন্ন পক্ষকে স্বস্তি দিয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের এই সিদ্ধান্তের ফলে 2010 সালে ভারত ছাড়ার পর থেকে ললিত মোদির সামনে থাকা অন্যতম বড় আইনি বাধাটি দূর হলো। তবে, এই সিদ্ধান্তটি কেবল আইপিএল 2009 সম্পর্কিত ফেমা (FEMA) মামলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইডি ললিত মোদির বিরুদ্ধে আরও বেশ কয়েকটি তদন্ত শুরু করেছিল।

TAGGED:

LALIT MODI
IPL 2009
FEMA CASE
LALIT MODI PLANS INDIA VISIT

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