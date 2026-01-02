ইন্দোরে দূষিত জল থেকেই ডায়রিয়া, প্রমাণ ল্যাব রিপোর্টে; মৃত বেড়ে 10

ইন্দোরে দূষিত জল থেকেই ডায়রিয়া, প্রমাণ ল্যাব রিপোর্টে; মৃত বেড়ে 10
ইন্দোরের ভাগীরথপুরায় দূষিত পানীয় জল খেয়ে মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে 10 ৷ এখনও অসুস্থ 1400 জনেরও বেশি ৷ ল্যাব রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷
Published : January 2, 2026 at 11:59 AM IST
ইন্দোর, 2 জানুয়ারি: দূষিত জল পানের কারণেই ডায়রিয়া ৷ অনুমান সত্যি করে ল্যাব রিপোর্টে মিলল প্রমাণ ৷ ইন্দোরের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 10 ৷ শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন এলাকার মেয়র ৷
এদিকে জল পরীক্ষা করে দেখার পর ইন্দোরের চিফ মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথ অফিসার (সিএমএইচও) মাধব প্রসাদ হাসানি বলেন, "শহরের একটি মেডিক্যাল কলেজের একটি পরীক্ষাগার রিপোর্ট দিয়েছে ৷ তাতে উল্লেখ রয়েছে, ভাগীরথপুরা এলাকার একটি পাইপলাইন ফুটো হয়ে যায় ৷ সেই কারণেই পানীয় জল দূষিত হয়ে পড়ে ৷ তার জেরে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে ।" যদিও তিনি পরীক্ষার রিপোর্টে আর কী রয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি ।
দূষিত জল থেকেই ডায়রিয়া ল্যাব টেস্টে প্রমাণিত- প্রশাসনিক আধিকারিকরা আগেই জানিয়েছিলেন, ভাগীরথপুরার একটি পুলিশ ফাঁড়ির কাছে প্রধান পানীয় জল সরবরাহ পাইপলাইন লিক করছিল ৷ ওই জায়গার উপরেই একটি শৌচাগার নির্মিত থাকায় সেখান থেকেই নোংরা জল পাইপলাইনে মিশে যায় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করেছিলেন তাঁরা । এই লিকেজের কারণেই পানীয় জল দূষিত হয়েছে বলে দাবি ছিল তাঁদের ৷ এদিন ল্যাব টেস্টে সেই জল দূষণের অনুমানই প্রমাণিত হল ৷
জল ফুটিয়ে পান করার পরামর্শ সরকারের তরফে- এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের নির্দেশে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার ভাগীরথপুরা পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সঞ্জয় দুবে ৷ পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, "অন্য কোথাও কোনও ছিদ্র আছে কি না, তা খুঁজে বের করার জন্য আমরা ভাগীরথপুরার পুরো পানীয় জলের সরবরাহ পাইপলাইনটি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করেছি । আর কোনও লিকেজ আছে কি না তাও দেখা হয়েছে ৷ গতকাল (বৃহস্পতিবার) পাইপলাইনের মাধ্যমে ভাগীরথপুরা এলাকার বাড়িগুলিতে পরিষ্কার জল সরবরাহ করা হয়েছে ৷ তবে সতর্কতা হিসেবে সকলকেই জল ফুটিয়ে পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । আমরা এই জলের নমুনাও নিয়েছি এবং পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি ।"
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নোটিশ- এদিকে, সংবাদমাধ্যমগুলিতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে যে তথ্য বলা বা দেখানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে ৷ পাশাপাশি, বৃহস্পতিবারই মুখ্যসচিবকে একটি নোটিশ জারি করে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন ৷
আইসিইউতে ভর্তি রোগীরা-এনিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "বৃহস্পতিবার ভাগীরথপুরার 1 হাজার 714টি বাড়িতে সমীক্ষা চালানো হয়েছে ৷ 8 হাজার 571 জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে বমি ও পায়খানার হালকা উপসর্গ থাকা 338 জনকে বাড়িতেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে 32 জন রোগী আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন ৷"
'সবচেয়ে পরিষ্কার শহর'এ দূষিত পানীয় জল- 25 ডিসেম্বর পুরসভার জল পানের পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন ভাগীরথপুরার এলাকাবাসীরা ৷ এখনও পর্যন্ত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন প্রায় দেড় হাজার বাসিন্দা ৷ ঘটনা সামনে আসার পর জল পরীক্ষাগারে পাঠানো হয় ৷ রিপোর্টে উল্লেখ, পানীয় জল দূষিত ছিল ৷ আর তা খেয়ে এত মানুষের মৃত্যু ও অসুস্থতা ৷ এই ঘটনাটি ঘিরে শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে বিশেষত টানা আট বছর দেশের 'সবচেয়ে পরিষ্কার শহর' তকমা পাওয়া ইন্দোরে এমন বিপর্যয় উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ক্রমশ ৷ আর তাতে তপ্ত হয়ে উঠছে রাজ্য-রাজনীতি ৷