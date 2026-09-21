মূল্যবৃদ্ধিই কি আচ্ছে দিন ! ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা'য় মোদিকে বিঁধল কংগ্রেসের

মূল্যবৃদ্ধিই কি আচ্ছে দিন ! ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা'য় মোদিকে বিঁধল কংগ্রেসের
Congress Slams PM Modi: নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া দাম বৃদ্ধির জন্য বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে কংগ্রেস ৷ তাদের প্রশ্ন, এটাই কি আচ্ছে দিন ?
Published : September 21, 2026 at 1:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: খাদ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে গানে গানে মোদি সরকারের সমালোচনায় সরব কংগ্রেস । 1977 সালের জনপ্রিয় বলিউড গান "ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা" (তোমার সেই প্রতিশ্রুতির কী হল)-র প্রসঙ্গ টেনে সোমবার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে বিজেপি সরকারের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাত শিবির ।
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ একটি খবর শেয়ার করে জানান, ডাল ও রান্নার তেল-সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ায় সাধারণ মানুষের পারিবারিক বাজেটের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে ।
देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा उछाल ने मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 21, 2026
दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है।
पिछले एक महीने में मसालों के दामों में 10% से 25% तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। छोटी इलायची… pic.twitter.com/FjkPnIKN2w
হিন্দিতে করা এক পোস্টে রমেশ লিখেছেন, "দেশে খাদ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দাম মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির কোমর ভেঙে দিয়েছে । নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে । গত এক মাসে মশলার দাম 10 থেকে 25 শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে । সবুজ এলাচের দাম কেজি প্রতি 4000 থেকে বেড়ে 4400 টাকা, কালো এলাচের দাম 2400 থেকে 2800 টাকা এবং জিরের দাম 360 থেকে বেড়ে 400 টাকা হয়েছে । জয়িত্রীর দাম সরাসরি কেজি প্রতি 2500 থেকে লাফিয়ে 3000 টাকায় পৌঁছেছে । অড়হর ডালের দাম কেজি প্রতি 100 টাকা থেকে বেড়ে 130 টাকা, ছোলার ডাল 70 থেকে 100 টাকা এবং বিউলির ডাল (উরদ) 120 থেকে 140 টাকা হয়েছে । সরষের তেলের দাম 190 থেকে বেড়ে 210 টাকা এবং সাফোলা তেলের দাম 240 থেকে বেড়ে 280 টাকা প্রতি লিটারে পৌঁছেছে ৷"
তিনি আরও জানান, জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সারা দেশে পেঁয়াজের গড় খুচরো দাম কেজি প্রতি 29.50 থেকে বেড়ে 53.78 টাকা হয়েছে। অর্থাৎ, মাত্র সাড়ে তিন মাসে 82.3 শতাংশ বিশাল বৃদ্ধি । রমেশ বলেন, "মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার কারণে দরিদ্র পরিবারগুলির নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য । কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরব । দেশ আজ প্রশ্ন করছে, 'কোথায় গেল সেই আচ্ছে দিন, প্রধানমন্ত্রী জি ?' সেসব কি কেবল বক্তৃতার বিষয় হয়েই রইল ? মানুষ যখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তখন সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে । এটাই কি তবে 'নতুন ভারত' ?"
1977 সালের চলচ্চিত্র 'হাম কিসিসে কম নেহি'-র একটি জনপ্রিয় গানের (ক্যায়া হুয়া তেরা ওয়াদা, ওহ কসম, ওহ ইরাদা ?) প্রসঙ্গ টেনে রমেশ এই প্রশ্ন তোলেন । কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মোদি সরকারের অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া প্রয়োজন । কংগ্রেস ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে 'জনবিরোধী' নীতি অনুসরণের অভিযোগ আনছে । তবে, সরকার এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে জিডিপি-র পরিসংখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করেছে ।"