সন্তানকে বুকে নিয়ে বাসে জীবন্ত দগ্ধ মা, কুর্নুলে ফরেন্সিক দল

সন্তানকে বুকে নিয়ে বাসে জীবন্ত দগ্ধ মা, কুর্নুলে ফরেন্সিক দল
বাসে আগুন লাগার পর প্রাণে বাঁচার শেষ চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই ৷ কিন্তু সফল হতে না-পেরে কুর্নুল বাস দুর্ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু 19 জনের ৷
Published : October 25, 2025 at 1:49 PM IST
কুর্নুল, 25 অক্টোবর: সন্তানকে বুকে আগলে ঘুমোচ্ছিলেন মা ৷ আগুন লাগার পর প্রাণে বাঁচার জন্য উপরের বার্থ থেকে তাকে কোলে নিয়ে নীচে নেমে আসেন মহিলা ৷ কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি ৷ মা-মেয়েকে নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা ৷ মুহূর্তে কার্যত মাংসপিণ্ডতে পরিণত হয় দু'জন ৷
অন্যদিকে, স্বামী রমেশ ও দুই সন্তানকে নিয়ে কাবেরী ট্রাভেলসের ওই বাসে যাত্রা করছিলেন নেলোরের বাসিন্দা অনুষা ৷ দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে হায়দরাবাদের বাসিন্দা বোনকে ফোন করে দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে জানান রমেশ ৷ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ হায়দরাবাদ থেকে কুর্নুলের উদ্দেশ্যে রওনাও দেন তাঁর বোন ও স্বামী ৷ কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই সব শেষ ৷
ডিএনএ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত
দেহ শনাক্ত করার জন্য ইতিমধ্যেই কুর্নুল মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান ডা: সাই সুধিরের নেতৃত্বে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে বলে খবর ৷ এখনও পর্যন্ত 12 জনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান জি পালারাজু-এর নেতৃত্বে ডিএনএ পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হবে ৷ আগামী 48 ঘণ্টা বাদে রিপোর্ট পাওয়ার পর দেহ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ ডিএনএ স্যাম্পেল পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই মৃতদের আত্মীয়দের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছে ৷
পুলিশকর্মীরা জানিয়েছেন দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই তীব্র ছিল যে, ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব নয় ৷ বাসের সিটগুলির ভিতর থেকে আগুনে ঝলসে যাওয়া দেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাসের নীচে লাগেজ কাউন্টারেও একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ সেই যাত্রী লাগেজ কাউন্টারে কীভাবে এলেন, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷
জানলার কাঁচ ভেঙে প্রাণরক্ষা
বেঙ্গালুরুতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করেন শ্রী সত্য জেলার ধর্মাবরম শহরের বাসিন্দা হরিশ কুমার রাজু ৷ বৃহস্পতিবার রাতে 3 বন্ধুর সঙ্গে গাড়িতে হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু ফিরছিলেন তিনি ৷ চিন্নাটেকুরুতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যান হরিশ ৷ বাসের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে জানলার কাঁচ ভেঙে 10 জন যাত্রীকে উদ্ধার করেন হরিশ এবং তাঁর বন্ধুরা ৷ যাত্রীদের মধ্যে একটি 3 বছরের শিশুও ছিল ৷ এরপর গুরুতর আহত 6 যাত্রীকে চিকিৎসার জন্য কুর্নুলের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা ৷
গাফিলতির বলি 19
পরিবহন বিভাগের কর্তাদের অভিযোগ, বাস মালিক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ৷ এর আগে ভি কাবেরী বাসটিকে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না-থাকার জন্য দু'বার জরিমানা করা হয় । যদিও, সেদিকেও কর্ণপাত করেনি কর্তৃপক্ষ ৷ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছাড়াই চালানো হচ্ছিল বাসটিকে । ফলস্বরূপ, শুক্রবার বাসে আগুন লাগায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 19 জনের ৷
বাসটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছাড়াই চলছিল । চালকরা এমন আচরণ করেছিল যেন তারা অপেক্ষা করে দেখবে কী হবে । ফলস্বরূপ, বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং 19 জন যাত্রী জীবন্ত পুড়ে যায় । জানা গিয়েছে, গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এই বছরের জুলাই পর্যন্ত, পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকরা নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য এই বাসটিকে পাঁচবার জরিমানা করেছিলেন ।
গত বছরের 20 সেপ্টেম্বর, পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকরা নেলোরে এই বাসটি পরিদর্শন করার সময়, রাস্তার ওপারে বাস পার্কিং করার জন্য এবং চালকের ইউনিফর্ম না পরার জন্য জরিমানা করেছিলেন ।
চলতি বছর 16 মে, কাকিনাড়া জেলার কৃষ্ণভরমে বাসটি পরিদর্শনের সময় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না থাকার জন্য এবং অন্যান্য যানবাহনের চালকদের চোখকে প্রভাবিত করার নিয়মের বিপরীতে উচ্চ-ভোল্টেজ হেডলাইট ব্যবহারের জন্য তাদের জরিমানা করা হয়েছিল ।
11 জুন, শ্রীকাকুলাম জেলার কুশলাপুরমে বাসটি পরিদর্শনের সময়ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়নি । ফলস্বরূপ, তাদের আবার জরিমানা করা হয়েছিল ।
13 জুন, শ্রীকাকুলামের তিলকনগর কলোনিতে পরিদর্শনের সময় সড়ক নিরাপত্তা নিয়ম লঙ্ঘন এবং রাস্তার ওপারে বাস পার্কিংয়ের জন্য তাদের জরিমানা করা হয় ।
4 জুলাই, এলুরু জেলার বোম্মুলুরুতে পরিদর্শনের সময় উচ্চ-ভোল্টেজ হেডলাইট ব্যবহার এবং যাত্রী তালিকা না থাকার জন্য তাদের জরিমানা করা হয় ।এই পাঁচটি জরিমানার মধ্যে একটি পরিশোধ করা হয়েছে । আরও 4টি জরিমানা 6,935 টাকা দিতে হবে ।