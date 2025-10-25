ETV Bharat / bharat

সন্তানকে বুকে নিয়ে বাসে জীবন্ত দগ্ধ মা, কুর্নুলে ফরেন্সিক দল

বাসে আগুন লাগার পর প্রাণে বাঁচার শেষ চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই ৷ কিন্তু সফল হতে না-পেরে কুর্নুল বাস দুর্ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু 19 জনের ৷

KURNOOL BUS FIRE
কুর্নুলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভি কাবেরী বাস (ইনাডু)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কুর্নুল, 25 অক্টোবর: সন্তানকে বুকে আগলে ঘুমোচ্ছিলেন মা ৷ আগুন লাগার পর প্রাণে বাঁচার জন্য উপরের বার্থ থেকে তাকে কোলে নিয়ে নীচে নেমে আসেন মহিলা ৷ কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি ৷ মা-মেয়েকে নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা ৷ মুহূর্তে কার্যত মাংসপিণ্ডতে পরিণত হয় দু'জন ৷

অন্যদিকে, স্বামী রমেশ ও দুই সন্তানকে নিয়ে কাবেরী ট্রাভেলসের ওই বাসে যাত্রা করছিলেন নেলোরের বাসিন্দা অনুষা ৷ দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে হায়দরাবাদের বাসিন্দা বোনকে ফোন করে দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে জানান রমেশ ৷ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ হায়দরাবাদ থেকে কুর্নুলের উদ্দেশ্যে রওনাও দেন তাঁর বোন ও স্বামী ৷ কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই সব শেষ ৷

KURNOOL BUS FIRE
জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু রমেশ ও তাঁর পরিবার (ইনাডু)

ডিএনএ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত

দেহ শনাক্ত করার জন্য ইতিমধ্যেই কুর্নুল মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান ডা: সাই সুধিরের নেতৃত্বে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে বলে খবর ৷ এখনও পর্যন্ত 12 জনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷

জানা গিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান জি পালারাজু-এর নেতৃত্বে ডিএনএ পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হবে ৷ আগামী 48 ঘণ্টা বাদে রিপোর্ট পাওয়ার পর দেহ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ ডিএনএ স্যাম্পেল পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই মৃতদের আত্মীয়দের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছে ৷

পুলিশকর্মীরা জানিয়েছেন দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই তীব্র ছিল যে, ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব নয় ৷ বাসের সিটগুলির ভিতর থেকে আগুনে ঝলসে যাওয়া দেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাসের নীচে লাগেজ কাউন্টারেও একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ সেই যাত্রী লাগেজ কাউন্টারে কীভাবে এলেন, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷

KURNOOL BUS FIRE
দুর্ঘটনাস্থলে কুর্নুল মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগ ও পুলিশ (ইনাডু)

জানলার কাঁচ ভেঙে প্রাণরক্ষা

বেঙ্গালুরুতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করেন শ্রী সত্য জেলার ধর্মাবরম শহরের বাসিন্দা হরিশ কুমার রাজু ৷ বৃহস্পতিবার রাতে 3 বন্ধুর সঙ্গে গাড়িতে হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু ফিরছিলেন তিনি ৷ চিন্নাটেকুরুতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যান হরিশ ৷ বাসের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে জানলার কাঁচ ভেঙে 10 জন যাত্রীকে উদ্ধার করেন হরিশ এবং তাঁর বন্ধুরা ৷ যাত্রীদের মধ্যে একটি 3 বছরের শিশুও ছিল ৷ এরপর গুরুতর আহত 6 যাত্রীকে চিকিৎসার জন্য কুর্নুলের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা ৷

গাফিলতির বলি 19

পরিবহন বিভাগের কর্তাদের অভিযোগ, বাস মালিক কর্তৃপক্ষের গাফিলতি কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ৷ এর আগে ভি কাবেরী বাসটিকে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না-থাকার জন্য দু'বার জরিমানা করা হয় । যদিও, সেদিকেও কর্ণপাত করেনি কর্তৃপক্ষ ৷ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছাড়াই চালানো হচ্ছিল বাসটিকে । ফলস্বরূপ, শুক্রবার বাসে আগুন লাগায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় 19 জনের ৷

বাসটি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ছাড়াই চলছিল । চালকরা এমন আচরণ করেছিল যেন তারা অপেক্ষা করে দেখবে কী হবে । ফলস্বরূপ, বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং 19 জন যাত্রী জীবন্ত পুড়ে যায় । জানা গিয়েছে, গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এই বছরের জুলাই পর্যন্ত, পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকরা নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য এই বাসটিকে পাঁচবার জরিমানা করেছিলেন ।

KURNOOL BUS FIRE
দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে চলছে উদ্ধারকাজ (ইটিভি ভারত)

গত বছরের 20 সেপ্টেম্বর, পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকরা নেলোরে এই বাসটি পরিদর্শন করার সময়, রাস্তার ওপারে বাস পার্কিং করার জন্য এবং চালকের ইউনিফর্ম না পরার জন্য জরিমানা করেছিলেন ।

চলতি বছর 16 মে, কাকিনাড়া জেলার কৃষ্ণভরমে বাসটি পরিদর্শনের সময় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না থাকার জন্য এবং অন্যান্য যানবাহনের চালকদের চোখকে প্রভাবিত করার নিয়মের বিপরীতে উচ্চ-ভোল্টেজ হেডলাইট ব্যবহারের জন্য তাদের জরিমানা করা হয়েছিল ।

11 জুন, শ্রীকাকুলাম জেলার কুশলাপুরমে বাসটি পরিদর্শনের সময়ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়নি । ফলস্বরূপ, তাদের আবার জরিমানা করা হয়েছিল ।

13 জুন, শ্রীকাকুলামের তিলকনগর কলোনিতে পরিদর্শনের সময় সড়ক নিরাপত্তা নিয়ম লঙ্ঘন এবং রাস্তার ওপারে বাস পার্কিংয়ের জন্য তাদের জরিমানা করা হয় ।

4 জুলাই, এলুরু জেলার বোম্মুলুরুতে পরিদর্শনের সময় উচ্চ-ভোল্টেজ হেডলাইট ব্যবহার এবং যাত্রী তালিকা না থাকার জন্য তাদের জরিমানা করা হয় ।এই পাঁচটি জরিমানার মধ্যে একটি পরিশোধ করা হয়েছে । আরও 4টি জরিমানা 6,935 টাকা দিতে হবে ।

পড়ুন: কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনায় 19 জনের মৃত্যু, বাসটির 23 হাজার টাকার জরিমানা বকেয়া

TAGGED:

KURNOOL BUS TRAGEDY
KUNOOL BUS FIRE UPDATE
KURNOOL ACCIDENT
কুর্নুলে বাসে ভয়াবহ আগুন
KURNOOL BUS FIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.