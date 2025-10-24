ETV Bharat / bharat

কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনায় 19 জনের মৃত্যু, বাসটির 23 হাজার টাকার জরিমানা বকেয়া

কুর্নুলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির নামে 16টি চালান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বারবার ট্রাফিক আইন ভাঙার দীর্ঘ রেকর্ড রয়েছে অভিশপ্ত বাসটির।

Kurnool accident
কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনায় 19 জনের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কুর্নুল (অন্ধ্রপ্রদেশ), 24 অক্টোবর: কুর্নুলে বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 19 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে । শুক্রবার ভোরে কুর্নুলের চিন্নাতেকুরে 44 নম্বর জাতীয় সড়কে হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরুগামী কাবেরী ট্রাভেলসের একটি বাসে আগুন লাগে। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে 19 জনের মৃত্যু হয়েছে । দুর্ঘটনার সময় বাসে চালক-সহ মোট 43 জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । এর মধ্যে 21 জন কোনওরকমে বাস থেকে বেরোতে পেরেছেন ৷ দুই চালকের মধ্যে একজন পলাতক, অন্যজনকে পুলিশ আটক করেছে ।

অন্ধ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভি অনিতা বাস দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে দেখতে যান। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তিনি । অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন । তিনি জানান, এই ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন । ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনারোধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনায় এবার নয়া মোড় ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির নামে 16টি চালান রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । 23 হাজার 120 টাকা জরিমানা এখনও বকেয়া রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে । জানা গিয়েছে, 2024 সালের 27 জানুয়ারি থেকে 2025 সালের 9 অক্টোবর পর্যন্ত এই বাসটি মোট 16 বার ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে । নয় বার নো-এন্ট্রি জোনে প্রবেশের জন্য জরিমানা করা হয়েছে । দ্রুতগতিতে এবং বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর জন্যও জরিমানা জারি করা হয়েছে ।

কুর্নুলে ঘটনায় শোকবার্তা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ পুলিশ এবং পরিবহণ বিভাগ যৌথভাবে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ জানা গিয়েছে, কুর্নুল শহরের উপকণ্ঠে উলিন্দাকোন্ডার কাছে পৌঁছনোর সময় পিছন থেকে আসা একটি বাইক বাসটিকে ধাক্কা দেয়। এরপর বাইকটি বাসের নীচে চলে যায় এবং জ্বালানি ট্যাঙ্কে ধাক্কা মারে ৷ তাতেই বাসে আগুন ধরে যায় ৷ পুরো বাসটি আগুনে পুড়ে গিয়েছে । ভোররাতে এই ঘটনার সময় গভীর ঘুমে থাকার ফলে যাত্রীরা সকলে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারেননি ৷ কেউ কেউ চিৎকার করে বেরিয়ে এলেও অনেকেই তীব্র আগুনে বাসেই আটকে পড়েন ৷

এপি পরিবহণ বিভাগ প্রকাশ করেছে যে দুর্ঘটনায় জড়িত বাসটি DD01 N9490 নম্বরের রেজিস্ট্রেশন । একটি বাইকের সঙ্গে জোরালো সংঘর্ষের কারণে বাসে আগুন লেগেছে । পরিবহন বিভাগ জানিয়েছে, “কাবেরী ট্রাভেলস নামে বাসটি পরিচালিত হচ্ছে। বাসটি 2018 সালের 2 মে দমন ও দিউতে রেজিস্ট্রেশন ছিল । এই বাসটির জন্য 30 এপ্রিল, 2030 পর্যন্ত একটি পর্যটন পারমিট জারি করা হয়েছে । দুর্ঘটনায় জড়িত বাসটির ফিটনেস 31 মার্চ, 2027 পর্যন্ত ছিল । বাসটি 20 এপ্রিল, 2026 পর্যন্ত বীমা রয়েছে । একটি বাইকের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষের কারণে বাসটিতে আগুন লেগে যায়। আমরা সমস্ত দিক থেকে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছি । তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা রোধে আমরা পদক্ষেপ নেব ৷”

অন্যদিকে, বাস থেকে বেঁচে ফেরা এক যাত্রীর কথায়, "বাসে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল । হঠাৎ আমি উঠে দাঁড়িয়ে দেখি আগুন। তৎক্ষণাৎ আমি বাসের কাঁচ ভেঙে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ি । আমার সঙ্গে আরও দুজন বাস থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে । আমি দীপাবলির জন্য হায়দরাবাদে এসেছিলাম এবং বেঙ্গালুরুতে ফিরে যাচ্ছি । আমি একটি রঙ কোম্পানিতে সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করি।''

জানা গিয়েছে, বাসটি ওড়িশার একটি বেসরকারি সংস্থার মালিকানাধীন। 2018 সালে 2 মে বাসটি কেনা হয় ৷ ওই বছরের 8 অগস্ট দমন ও দিউতে বাসটি রেজিস্ট্রেশন করেন মালিক। সব বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বারবার ট্রাফিক আইন ভাঙার দীর্ঘ রেকর্ড রয়েছে অভিশপ্ত বাসটির।

TAGGED:

কুর্নুলে বাস দুর্ঘটনা
বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
KURNOOL BUS FIRE
KURNOOL BUS TRAGEDY
KURNOOL ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.