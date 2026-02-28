লাফিয়ে বাড়ছে চিতার সংখ্যা, বতসোয়ানা থেকে কুনো জাতীয় উদ্যানে এল আরও 9টি

লাফিয়ে বাড়ছে চিতার সংখ্যা, বতসোয়ানা থেকে কুনো জাতীয় উদ্যানে এল আরও 9টি
আফ্রিকার দক্ষিণ দিকের দেশ বতসোয়ানা থেকে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে 6টি মহিলা ও 3টি পুরুষ চিতাকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
শেওপুর (মধ্যপ্রদেশ), 28 ফেব্রুয়ারি: বতসোয়ানা থেকে দেশে এল আরও 9টি চিতা ৷ আকাশ পথে আফ্রিকার দক্ষিণ দিকের দেশ বতসোয়ানা থেকে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে এই 9টি চিতাকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তাদের আপাতত লোকচক্ষুর অন্তরালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷ আর এ নিয়ে ভারতে চিতার সংখ্যা বেড়ে হল 48 ৷
এদিন কুনো জাতীয় উদ্যানে কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে 6টি মহিলা ও 3টি পুরুষ চিতাকে নিভৃতবাসে পাঠানো হয় ৷ দেশে চিতার সংখ্যা বাড়াতে চার বছর সময় হাতে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কেন্দ্রীয় সরকারে ৷ সেই পরিকল্পনা অনুসারে এর আগে আরও দুবার আফ্রিকা থেকে চিতাদের ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে ৷
জেলা প্রশাসনের মুখপাত্র অবন্তিকা শ্রীবাস্তব জানান, এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে শনিবার সকালে বতসোয়ানা থেকে 9টি চিতাকে প্রথমে নিয়ে আসা হয় গোয়ালিয়রে ৷ সেখান থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে এই চিতাদের জাতীয় উদ্যানে নিয়ে আসা হয় ৷ কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধিকর্তা উত্তম শর্মা জানান, এর আগে 2022 সালের সেপ্টেম্বর মাসে নামিবিয়া থেকে কয়েকটি চিতাকে এখানে নিয়ে আসা হয় ৷ মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে পৌঁছয় বেশ কয়েকটি চিতা ৷ এবার চিতা আনা হল বতসোয়ানা থেকে ৷
তাঁর কথায়, "নতুন করে আরও 9টি চিতাকে দেশে নিয়ে আসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ আমরা আশাকরি কেন্দ্রীয় সরকারে সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি ভারতে চিতার সংখ্যা বেড়ে হবে 50 ৷" এর আগে দেশে আসা চিতাদের মধ্যে 36টি কুনো জাতীয় উদ্যানেই আছে ৷ বাকি 3টি আছে অন্যত্র ৷
অতীতে দেশে বিভিন্ন প্রান্তে চিতার দেখা মিলত ৷ তবে সাত দশক আগে ভারত থেকে চিতা বিলুপ্ত হয়ে যায় ৷ সম্প্রতি ভারতে চিতার সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷ সেই সূত্র ধরে বিদেশ থেকে আনা চিতাদের প্রজননের ব্যবস্থাও করা হয় ৷ তার সুফল হিসেবে গত বছর 12টি শাবকের জন্ম হয় ৷ তার মধ্যে 6টি চিতাকে বাঁচানো যায়নি ৷ এবার ফেব্রুয়ারি মাসের 7 থেকে 18 তারিখের মধ্যে আরও 9টি চিতা-শাবকের জন্ম হয় ৷ সবমিলিয়ে 2023 থেকে মোট 39টি চিতার জন্ম হয়েছে কুনো জাতীয় উদ্যানে ৷