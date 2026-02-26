এক কোটি টাকারও বেশি মটন সাবাড়, তাও লোকালয়ে হানা দিচ্ছে কুনোর চিতারা

এক কোটি টাকারও বেশি মটন সাবাড়, তাও লোকালয়ে হানা দিচ্ছে কুনোর চিতারা
প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর জন্মদিনে প্রজেক্ট চিতার উদ্বোধন করেছিলেন ৷ তাদের সংখ্যা এখন 32 ৷ চিতাদের লালনপালনে কত খরচ ? কোথা থেকে আসে সেই টাকা ?
ভোপাল, 26 ফেব্রুয়ারি: তাদের পেট ভরাতে মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজন মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার ছাগল কেনা হয়েছে ৷ বিধানসভায় এমন তথ্য দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহনলাল যাদব ৷ কুনো জাতীয় উদ্যানে বসবাসকারী চিতাদের লালন-পালনে আলাদা করে কোনও বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সব মিলিয়ে এখন জাতীয় উদ্যানে 32টি চিতা রয়েছে ৷ তাদের ভরণপোষণে এতদিন 100 কোটিরও বেশি অর্থ খরচ হয়ে গিয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে তাঁর জন্মদিনে কুনো ন্যাশনাল পার্কে কয়েকটি চিতা ছাড়া হয়েছিল ৷ পরে ফের বিদেশ থেকে চিতা এনে সেখানে ছাড়া হয় ৷ এই প্রজেক্ট নিয়ে বিরোধী কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন তিনি ৷ এখন সেই চিতাদের খাওয়াতে শুধু যে কয়েক কোটির মাংস কিনতে হচ্ছে তাই নয়, তাদের পেট ভরে খেতে না-দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ৷
জাতীয় উদ্যানের মধ্যে খাবার না-পেয়ে এখন আশপাশের গ্রামগুলিতে হানা দিচ্ছে সেই চিতারা ৷ সেখানে গ্রামের গবাদি পশু শিকার করার চেষ্টা করছে ৷ গত ডিসেম্বরে এইভাবে শিকার করতে গিয়ে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় একটি চিতার মৃত্যুও হয়েছে ৷ এদিকে চিতাদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানোর জন্য আলাদা টিম রয়েছে ৷
বিধানসভা অধিবেশনে কংগ্রেস বিধায়ক মুকেশ মালহোত্রা সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের চিতা প্রজেক্ট নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন করেছিলেন ৷
- কুনোর চিতাদের জন্য বছরে কত টাকা খরচ হচ্ছে ?
- প্রতিদিন তারা কতগুলি ছাগল খেয়ে থাকে ?
- এখন কুনো জাতীয় উদ্যানে কতগুলি চিতা বাস করে ?
- 2022 সালের 17 সেপ্টেম্বর থেকে কুনোর চিতাদের জন্য ছাগল কিনতে প্রতি বছর 1 কোটি 30 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ৷ সেই টাকা কি রাজ্য সরকার পাচ্ছে ?
লিখিত জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মোহন যাদব
কংগ্রেস বিধায়কের প্রশ্নগুলির উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব জানিয়েছেন, "কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতাদের খাওয়াদাওয়ার জন্য আলাদা কোনও বাজেট বরাদ্দ হয়নি ৷ কিন্তু চিতাগুলির চিকিৎসা, যত্ন- ইত্যাদি খাতে পৃথক পৃথক প্রকল্পে অর্থ দেওয়া হয় ৷ সেই টাকা দিয়ে ছাগলের মাংস কিনে তাদের খাওয়ানো হয় ৷" গত 2024-25 অর্থবর্ষে ছাগলের মাংস কিনতে 1 কোটি 27 লক্ষ 10 হাজার 870 টাকা খরচ হয়েছে ৷
একদিনে চিতারা কতগুলি ছাগলের মাংস খায় ? এমন কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ চিতাদের যেমন প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী ছাগলের মাংসের ব্যবস্থা করা হয় ৷ তিনি জানিয়েছেন, এখন কুনো ন্যাশনাল পার্কে 32 টি চিতা রয়েছে ৷
কংগ্রেস বিধায়ক মুকেশ মালহোত্রা আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন, চিতারা কি উদ্যান ছেড়ে আশপাশের গোয়ালিয়র, শিবপুরী, রাজস্থান, মুরৈনা জেলার ভিতরে ঢুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? তারা কি গ্রামের গবাদি ছাগল, গরু, মোষ শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে ? গত বছর 6 ডিসেম্বর ঘাটীগাঁও জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় একটি চিতার মৃত্যু হয় ৷ এর কারণ জাতীয় উদ্যানের ভিতর তাদের খাবারদাবার ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে না ৷ তাই তারা উদ্যান ছেড়ে দিয়ে আশপাশের জেলাগুলিতে লোকালয়ে ঢুকে গ্রামে পোষা গবাদি পশু শিকারের চেষ্টা করছে ৷
এই বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷ তাঁর বক্তব্য, "কুনো ন্যাশনাল পার্কের খোলামেলা জঙ্গল থেকে কখনও কখনও চিতারা বনের সীমা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় ৷ কখনও সখনও তারা গ্রামের ছাগল-মোষের শিকার করে ৷" তিনি আশ্বাস দেন, চিতাদের উপর নজরদারির রাখার দল ও তাদের গতিবিধি শনাক্ত করার ট্র্যাকিং দলটি খুবই তৎপর ৷ জাতীয় সড়কে একটি চিতার মৃত্যুর কথাও মেনে নেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ অজয় দুবের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রজেক্ট চিতা একটা ব্যর্থতা ৷ তিনি বলেন, "চিতা প্রজেক্টের আওতায় দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়া থেকে চিতা এনে কুনো ন্যাশনাল পার্কে রাখা হয়েছে ৷ তাদের জাতীয় উদ্যানের খোলা জায়গায় রাখার জন্য আনা হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন বন্দি ৷ এদিকে চিতাদের কোটি কোটি টাকা দিয়ে ছাগল কিনে খাওয়াতে হচ্ছে ৷ এটাই তো প্রজেক্টের ব্যর্থতা প্রমাণ করে ৷"