বাবার নাম রামচন্দ্র, ভোটার তালিকায় স্বয়ং ভগবান হনুমান !

বাবার নাম রামচন্দ্র, ভোটার তালিকায় স্বয়ং ভগবান হনুমান !
ভোটার তালিকার নাম-ছবির মধ্যে অসঙ্গতির কথা সম্প্রতি বারবার শোনা গিয়েছে । হরিয়ানায় দেখা গিয়েছিল ব্রাজিলিয়ান মডেলের ছবি । এবার রাজস্থানে 'দেখা দিলেন' খোদ ঈশ্বর !
Published : September 6, 2026 at 8:21 PM IST
কোটা, 6 সেপ্টেম্বর: পুর নির্বাচনে ভোটার স্বয়ং ভগবান হনুমান ! ভোটার তালিকায় রয়েছে তাঁর ছবি ৷ এমনই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে রাজস্থানের কোটা পুরনিগম এলাকায় ৷
জানা গিয়েছে, 29 নম্বর ওয়ার্ডের 12 নম্বর পার্টের ভোটার তালিকায় 1294 নম্বরে নাম আছে 35 বছর বয়সি জগদীশের। তথ্য বলছে, তিনি স্থানীয় কানসুয়া এলাকার দ্বিতীয় প্রেম নগরের 6 নম্বর বাড়ির বাসিন্দা । নাম নথিভুক্ত হলেও, সেখানে তাঁর নিজের ছবির বদলে রয়েছে ভগবান হনুমানের ছবি ! জগদীশের বাবার নাম রামচন্দ্র ! সম্ভবত এই নামের কারণেই এমন ভুল হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ওই ব্য়ক্তির কোনও খোঁজ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না ।
ভুল করে এমনটা হয়ে গিয়েছে নাকি কারও ইচ্ছাকৃত কাজ-তাও স্পষ্ট নয়। যদিও স্থানীয় বিএলও দাবি করেছেন, তিনি এই নাম তালিকায় যুক্ত করেননি। জগদীশের ফর্মটি আপডেট করার সময় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল কি না তারও তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ফর্ম জমা দেওয়ার সময় সশরীরে যাচাইকরণ (ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন) বাধ্যতামূলক । বিএলও-র অনুমোদনের পরেই নাম তালিকায় যুক্ত করা হয় বলে কমিশনের দাবি।
বিএলও রাজেশ গুপ্তা জানিয়েছেন, তিনি নিজে এই নির্দিষ্ট যাচাইয়ের কাজটি করেননি। ভোটার তালিকার সমস্ত ভুল সংশোধনের কাজ করেছিলেন । প্রাথমিক সংশোধনের প্রক্রিয়ার পর নামটি তালিকায় যুক্ত হয়েছিল । কিন্তু তিনি এটি করেননি। তিনি বলেন, “কিছু ফর্ম সরাসরি অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল। কারও ভুলে এমনটা হয়েছে নাকি ইচ্ছাকৃত কাজ-তা স্পষ্ট নয়। এ পর্যন্ত সংগৃহীত সমস্ত ফর্ম অফলাইনে জমা দেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা হলেও সন্ধান মেলেনি তাঁর ৷ কোনও মোবাইল নম্বরও নথিভুক্ত করা নেই। রিটার্নিং অফিসারকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।”
29 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী বদ্রী আর্য জানান, প্রচার অভিযানের সময় দলীয় কর্মীরা বিষয়টি তাঁর নজরে না আনা পর্যন্ত তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি মনে করছেন, ওই ব্যক্তি হয়তো একজন প্রকৃত ভোটার যাঁর ছবি ভুলবশত আপলোড করা হয়েছে ৷ বিজেপি প্রার্থী আরও জানান, তাঁরা তাঁকে খুঁজছেন ঠিকই, কিন্তু এখনও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, কোটা পুরনিগমের নির্বাচন 11 সেপ্টেম্বর ৷ ভোট গণনা 14 সেপ্টেম্বর।