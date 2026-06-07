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পরিবারের সদস্যদের উপর ছুরি নিয়ে হামলা যুবকের, মৃত্যু বোন ও বাবার

অভিযুক্ত যুবকের নাম সাই ভেঙ্কটামণি (18) ৷ অভিযুক্ত ওই যুবক অনলাইন গেম 'পাবজি' (PUBG)-র প্রতি আসক্ত বলে মনে করা হচ্ছে ৷

Son allegedly stabs family members
পরিবারের সদস্যদের উপর ছুরি নিয়ে হামলা যুবকের (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 2:49 PM IST

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কোপ্পাল (কর্ণাটক), 7 মে: মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এক যুবক ছুরি দিয়ে তার বাবা-মা-সহ পরিবারের সদস্যদের ওপর আচমকা হামলা চালায়। ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও দু'জন আহত হয়েছেন বলে খবর। শনিবার রাতে গঙ্গাবতীর অযোধ্যা গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই যুবক অনলাইন গেম 'পাবজি' (PUBG)-র প্রতি আসক্ত বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সেই সূত্রেই সে এই অপরাধ ঘটিয়েছে বলে পরিবারের দাবি।

অভিযুক্ত যুবকের নাম সাই ভেঙ্কটামণি (18) ৷ সে পরিবারের সদস্যদের ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাত 10টা নাগাদ ৷ জানা গিয়েছে, ওই যুবক ছুরি দিয়ে তার মা সৌজন্যা (40), বোন প্রগতি (19) ও বাবা ভেঙ্কটা নাইডুর ওপর হামলা চালায় ৷ এরপর নিজেও সে ছুরি দিয়ে নিজেকে আঘাত করে। ছুরিকাঘাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তার বোনের মৃত্যু হয় বলে খবর। গুরুতর আহত অবস্থায় যুবকের বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসা চলাকালীনই তার মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় যুবকের মাকে বল্লারির ভিআইএমএস (VIMS) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলার পর নিজেকেও ছুরিকাঘাত করেছে ওই যুবক ৷ তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঘটনাটি গঙ্গাবতী গ্রামীণ থানা এলাকার অন্তর্গত। খবর পাওয়ার পরপরই কোপ্পাল জেলার পুলিশ সুপার রাম এল আরাসিদ্ধি, ডেপুটি পুলিশ সুপার এবং গঙ্গাবতী গ্রামীণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। পুলিশ সুপার রাম এল আরাসিদ্ধি বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে ভেঙ্কটা নাইডু, তাঁর স্ত্রী সৌজন্যা, মেয়ে প্রগতি, ছেলে সাই এবং ভেঙ্কটা নাইডুর বাবা-মা ফল খান। এরপর রাত ন'টার দিকে রাতের খাবার খেয়ে তাঁরা ঘুমোতে যান। রাত 10টার দিকে বাড়ি থেকে জোরে চিৎকার বা শব্দ শোনা যায়। তখন ভেঙ্কটা নাইডুর বাবা প্রতিবেশীর সহায়তায় ঘরের দরজা খুললে দেখা যায় যে চারজনই আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। ভেঙ্কটা নাইডু, তাঁর স্ত্রী সৌজন্যা ও মেয়ে প্রগতি গুরুতর আহত হয়েছিলেন, আর ছেলের আঘাত ছিল সামান্য। গঙ্গাবতী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই প্রগতির মৃত্যু হয়। সেখান থেকে অন্যদের বল্লারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং রবিবার সকালে ভেঙ্কটা নাইডু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

পুলিশ সুপার রাম এল আরাসিদ্দি আরও বলেন, "আহতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা জানান যে, চারজন যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন পরিবারেরই এক সদস্য হঠাৎ আলো নিভিয়ে ছুরি দিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। বর্তমানে ভেঙ্কট নাইডুর বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গঙ্গাবতী গ্রামীণ থানায় একটি হত্যা মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগে তার নাতির বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে।"

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STABS FAMILY MEMBERS
ছুরি নিয়ে হামলা যুবকের
পরিবারের সদস্যদের ছুরি নিয়ে হামলা
SON ALLEGEDLY STABS FAMILY MEMBERS

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