বিমানে জ্ঞান হারালেন যাত্রী, কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে জরুরি অবতরণ রায়পুরে

বিমানে জ্ঞান হারালেন যাত্রী, কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে জরুরি অবতরণ রায়পুরে
উড়ানের পর বিমানের মধ্যে হঠাৎ এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁর চিকিৎসাজনিত কারণে দ্রুত অবতরণ করে বিমান ৷
Published : April 30, 2026 at 6:51 PM IST
রায়পুর, 30 এপ্রিল: এক মহিলা যাত্রী আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় হঠাৎ জরুরি অবতরণ করল ইন্ডিগো বিমান ৷ বৃহস্পতিবার ইন্ডিগো 6E-135 বিমানটি কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে পুনে যাচ্ছিল ৷ উড়ানের পর বিমানে জরুরি পরিস্থিতিতে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের মানায় অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৷
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে পুনেগামী ইন্ডিগো 6E-135 বিমানে এক মহিলা যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন ৷ তখন বিমানটির জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মহিলা যাত্রীর শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হওয়ার পরপরই বিমানের কর্মীরা ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (ATC) সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ দুপুর 12টা নাগাদ বিমানটি নিরাপদে রায়পুর বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৷ অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরে থাকা চিকিৎসকদের দল ওই মহিলার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন ৷ এরপর তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷
প্রয়োজনীয় সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে যায় ৷ ঘণ্টাখানেক এই বিমানবন্দরে অপেক্ষার পর বিমানটি ফের পুনের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷
চিকিৎসক দলকে সতর্ক করা হয়
রায়পুরের বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি চিকিৎসক দলকে সতর্ক করা হয় ৷ বিমানটি নামার পর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বিমানের ভিতরে যান ৷ অচেতন মহিলা যাত্রীর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় ৷ পরবর্তী চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে ৷
ওই যাত্রীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য জানায়নি বিমান সংস্থা ইন্ডিগো ৷ কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবেদন সূত্রে খবর, সময়মতো চিকিৎসা পাওয়ার ফলে এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল ৷
যাত্রীদের কোনও ভোগান্তি হয়নি
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জরুরি অবতরণের পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত নিরাপদ ও সুরক্ষিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ এই পুরো সময়ে বিমানে থাকা অন্য যাত্রীদের কোনও ভোগান্তি হয়নি ৷ সাময়িক বিমানবন্দরে কিছুটা ব্যস্ততা ছিল ৷ তবে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ৷ বিমানের ভিতরে থাকা সব যাত্রীই সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিলেন ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার এক ঘণ্টা পর বিমানটি ফের যাত্রা শুরু করে ৷