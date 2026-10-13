গুয়াহাটির 2 পুজো কমিটির প্রায় 10 লাখ টাকা নিয়ে 'নিখোঁজ' কলকাতার শিল্পী

গুয়াহাটির 2 পুজো কমিটির প্রায় 10 লাখ টাকা নিয়ে 'নিখোঁজ' কলকাতার শিল্পী
Kolkata Artist dupes Guwahati Puja Committee: গুয়াহাটির ভারালু থানায় অভিযোগ দায়ের ৷ তদন্ত শুরু পুলিশের ৷ অভিযুক্তের নাম সুদীপ্ত পাল ৷
Published : October 13, 2026 at 8:07 PM IST
গুয়াহাটি (অসম), 13 অক্টোবর: আজ (মঙ্গলবার) তৃতীয়া ৷ তিনদিন পরই ষষ্ঠী, মায়ের বোধন ৷ মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ৷ কোথাও কোথাও তো উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে ৷ উৎসবের এই আবহে মাথায় হাত গুয়াহাটি শহরের দু’টি পুজো কমিটির ৷ কারণ, তাদের মণ্ডপ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি ৷ অভিযোগ, শিল্পী অর্ধেকের কম কাজ করেই পলাতক ৷ ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা অগ্রিমও নিয়েছেন ওই শিল্পী ৷ আপাতত শিল্পীকে খুঁজে পেতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে সংশ্লিষ্ট দুই পুজো কমিটি ৷
অসমের গুয়াহাটি শহরের ছত্রবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটি ও কুমারপাড়া নয়নতারা ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি মণ্ডপের নকশা তৈরির জন্য কলকাতার এক শিল্পীকে বরাত দেয় ৷ ওই শিল্পীর নাম সুদীপ্ত পাল ৷ তিনি কলকাতার ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা ৷ পুজো কমিটিগুলো মণ্ডপে অসমীয়া সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ঐতিহ্যবাহী নকশা ফুটিয়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিল এবং এই কাজের জন্য সুদীপ্ত পালকে নিয়োগ করেছিল । দুই পুজো কমিটির দাবি, শিল্পীকে দশ লক্ষেরও বেশি টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়েছিল ৷
অভিযোগ, ছত্রবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির কাছ থেকে সুদীপ্ত 5.35 লক্ষ টাকা নিয়েছিল ৷ কুমারপাড়া নয়নতারা ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি অগ্রিম হিসেবে সুদীপ্তকে 5.50 লক্ষ টাকা দিয়েছিল ৷ কাজও শুরু হয়েছিল ৷ দু’টি মণ্ডপেই প্রায় 40 শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল ৷ তার পর একদিন আচমকা সেখান থেকে চলে যান সুদীপ্ত ৷ পুজো কমিটির সদস্যরা তাঁর সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু কোনওভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ৷
এদিকে শিয়রে পুজো ৷ হাতে আর মাত্র তিনদিন ৷ এই পরিস্থিতিতে সুদীপ্ত পালের সন্ধানে গুয়াহাটির ভারালু থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় দুই পুজো কমিটির পক্ষ থেকে ৷ পুলিশের তরফে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ এখনও অভিযুক্ত শিল্পীর সন্ধান মেলেনি বলেই খবর ৷ এই নিয়ে পুলিশের তরফেও কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুদীপ্ত পালের সন্ধান করার চেষ্টা চলছে ৷
উল্লেখ্য, পুজো মণ্ডপ তৈরি করে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ নতুন নয় ৷ গত বছর, 2026 সালে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ৷ ওই ঘটনা ঘটেছিল মালদার পাঁচটি পুজো কমিটির সঙ্গে ৷ সেখানেও একইভাবে অর্ধেক কাজ শেষ করে চলে যান ৷ ওই শিল্পীর নামও ছিল সুদীপ্ত পাল ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে মালদায় যাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল, অসমেও কি একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়েছে ?