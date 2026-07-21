ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে হাজার হাজার কৃষকের বিক্ষোভ, শম্ভু সীমানা আটকাল পুলিশ
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে মহা কিষাণ পঞ্চায়েতে অংশ নিতে আসছিলেন পঞ্জাবের কয়েক হাজার কৃষক ৷ সীমানা সিল করল পুলিশ ৷
By PTI
Published : July 21, 2026 at 7:54 PM IST
শম্ভু ও অম্বালা, 21 জুলাই: নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে উত্তপ্ত দিল্লি ৷ অন্যদিকে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে কিষাণ মহাপঞ্চায়েতে যোগ দিতে আসছিলেন পঞ্জাবের কৃষকরা ৷ তাঁদের শম্ভু সীমানায় আটকে দিল হরিয়ানা পুলিশ ৷ শম্ভু সীমানা দিয়ে অন্য রাজ্যগুলিতে প্রবেশের পথে বিশালাকার ব্যারিকেড এবং সিমেন্টের ব্লক স্থাপন করে কৃষকদের মিছিল রোধ করেছে পুলিশ ৷
হরিয়ানার কৃষি মন্ত্রী শ্যাম সিংহ রানা এবং অম্বালার ডেপুটি কমিশনার অজয় সিং তোমর পঞ্জাবের কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ বিক্ষুব্ধ কৃষকরা তাঁদের হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দেন ৷ মন্ত্রীরা কৃষকদের দাবি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷
কৃষকরা জানিয়েছেন, এবার পরবর্তী কর্মসূচি স্থির করবেন তাঁরা ৷ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় এদিন দিল্লির কিষাণ ঘাটে 'দেশ বাঁচাো মোর্চা' ব্যানারে সারাদিন ধরে কিষাণ মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হয় ৷ কৃষক নেতারা আগেই জানিয়েছিলেন, পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকরা এসে মহাপঞ্চায়েতে অংশ নেবেন ৷
এই কিষাণ মহাপঞ্চায়েতে অংশ নিতেই পঞ্জাব থেকে হাজার হাজার কৃষক তাঁদের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পতাকা হাতে বাসে করে দিল্লি আসছিলেন ৷ গুরুদ্বারে শ্রী ফতেহগড়ে কৃষকরা সোমবার রাত কাটিয়ে সকালে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন ৷ গুরুদ্বার থেকে জিটি রোডে অবস্থিত সিরহিন্দের কাছে মাধোপুরে পৌঁছন কৃষকরা ৷ সেখান থেকে শম্ভুর উদ্দেশে যাত্রা করেন ৷ সেখানেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ ৷
হরিয়ানায় ঢোকার মুখে তাঁদের আটকাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ ঘাগ্গর নদীর সেতুর উপর বিশাল ব্যারিকেড-সহ সিমেন্টের ব্লক স্থপন করা হয় ৷ জল কামানের গাড়িও রাখা ছিল ৷ অম্বালা সুপারিনটেনডেন্ট অজিত সিং শেখাওয়াত এবং অন্য পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে নজরদারি চালাচ্ছিলেন ৷