ছিল না তৃণমূল, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়ে সর্বদল বৈঠকে পাকিস্তানের ভূমিকায় প্রশ্ন বিরোধীদের

ছিল না তৃণমূল, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়ে সর্বদল বৈঠকে পাকিস্তানের ভূমিকায় প্রশ্ন বিরোধীদের
By PTI
Published : March 25, 2026 at 9:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের আবহে সরকারের পাশেই থাকছে বিরোধী শিবির ৷ সর্বদলীয় বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে ভারতের এক ঐক্যবদ্ধ ছবি তুলে ধরাই যে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য সেটাও জানালেন রিজিজু ৷ তবে বৈঠকে তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না ৷ একইসঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করেছেন বিরোধী সাংসদরা ৷
বৈঠক শেষে অংশগ্রহণকারী সমস্ত দল ও সাংসদরে ধন্যবাদ দিয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, "বিরোধীরা যা যা জানতে চেয়েছে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পেরেছি ৷ বিরোধী সাংসদরাও জানিয়েছেন সঙ্কটের সময় তাঁরা সরকারের পাশেই দাঁড়াবেন ৷ সরকারের সমস্ত পদক্ষেপকে তাঁরা সমর্থন করবেন ৷ সঙ্কট নিয়ে কয়েকটি তথ্য়ও জানতে চেয়েছিল বিরোধী পক্ষ ৷ সরকার সেই সমস্ত তথ্য তাদের দিয়েছে ৷"
বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকাররে তরফে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদ্বীপ সিং পুরি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ ছিলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রিও ৷ বিরোধীদের দিক থেকে লোকসভা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আগেই জানান, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় তিনি বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন না ৷ তাঁর বদলে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, দলের প্রবীণ নেতা মুকুল ওয়াসনিক উপস্থিত ছিলেন ৷ সিপিএমের পক্ষে ছিলেন কেরলের সাংসদ জন ব্রিটাস ৷ এর পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টি-সহ কয়েকটি বিরোধী দলের সাংসদরা হাজির থাকলেও ছিলেন না তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি ৷ দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় জানান, বিজেপির নিজের মধ্যে এখনও সংঘাত নিয়েই ব্যস্ত ৷ তারা আবার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে কোনও যুক্তিতে ?
জানা গিয়েছে, বৈঠকের শুরুতেই বিদেশ সচিব পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেন ৷ এরপর বিদেশমন্ত্রী নিজের বক্তব্য পেশ করেন ৷ আরও পরে বিরোধী সাংসদরা কয়কেটি প্রশ্ন করেন সরকারকে ৷ তার মধ্যে একটি ছিল পাকিস্তান সংক্রান্ত ৷ ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে পাকিস্তান ৷ এ প্রসঙ্গে করা বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার জানায় এই প্রথম নয় এর আগে 1981 সালের মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের সময়ও পাকিস্তান একইকাজ করেছিল ৷
ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের প্রভাব সেই প্রথম দিন থেকেই ভারতের উপর পড়ছে ৷ বিশেষ করে জ্বালানি ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে ৷ যদিও বুধবারও সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে দেশে জ্বালানি সংক্রান্ত কোনও সঙ্কট নেই ৷ পেট্রোল-ডিজেল থেকে শুরু করে এলপিজির অভাবও নেই ৷ এ সংক্রান্ত ব্যাপারে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এর আগে সোম ও মঙ্গলবার সংসদে এই সঙ্কট নিয়ে বক্তব্য পেশ করে সরকারের প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এমনই আবহে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকে কেন্দ্রীয় সরকার ৷