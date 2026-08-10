সিজেপির আন্দোলনে দিল্লি পুলিশের অতিসক্রিয়তা, সংসদে বিবৃতি দিতে রাজি শাহ

সিজেপির আন্দোলনে দিল্লি পুলিশের অতিসক্রিয়তা, সংসদে বিবৃতি দিতে রাজি শাহ
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলের সাংসদরা শাহের বিবৃতির দাবি জানিয়েছিলেন ।
Published : August 10, 2026 at 2:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট : সিজেপির আন্দোলন নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিতে রাজি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার লোকসভায় এ কথা জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু । তবে তার আগে সংসদে চলতে থাকা অচলাবস্থা শেষ করতে হবে বলে জানান মন্ত্রী । তিনি জানান, বিরোধীদের আলোচনায় অংশ নিতে হবে । সংসদরে কাজ ঠিকমতো চলতে দিতে হবে । তাহলে সিজেপির আন্দোলন ও তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংসদে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন শাহ ।
নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরোধিতা করে বেশ কয়েকদিন ধরে যন্তর মন্তরে আন্দোলন করছিলেন সিজেপি-সহ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা । পরিবেশবিদ সোনাম ওয়াংচুক অনশনেও বসেন । সেখান থেকে গত 20 জুলাই সংসদের দিকে এগোতে থাকেন পড়ুয়ারা । এই সংসদ চলো অভিযান ব্যর্থ করতে পুলিশ অতিসক্রিয়তা দেখিয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের । দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে । তাই প্রথম থেকেই অমিত শাহর বিবৃতি চেয়ে আসছে বিরোধী শিবির । এবার সেই মতো বিবৃতি দিতে রাজি হলেন মোদি মন্ত্রিসভার নম্বর টু ।
এর আগে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেন, দিল্লি পুলিশ শাহের নির্দেশেই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ছররা বন্দুক ব্যবহার । সংসদের নিম্নকক্ষে তাঁর এই ভাষণ ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক শিবিরের সাংসদরা দাবি করতে থাকেন হয় রাহুলকে নিজের দাবি প্রমাণ করতে হবে নয়তো ক্ষমা চাইতে হবে । পরে রাহুলের বক্তব্যের ওই অংশ সংসদেক কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ।
তারও আগে আন্দোলনকারীদের চাপে পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান । আন্দোলনকারীদের বার্তা দিতে উদ্যোগী হন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও । বিভিন্ন সময় মধ্য়রাত বা তার আশপাশে ভিডিয়ো করতে থাকেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁকে তখনও কটাক্ষ করেন রাহুল । সেখানেও তিনি দাবি করেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর উচিত দেশের ছাত্রদের কাছে ক্ষমা চাওয়া । সেদিন শাহের পদত্যাগও চেয়েছিলেন রাহুল ।