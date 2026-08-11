ETV Bharat / bharat

আলোচনা থেকে পালাতে পারেন না, শাহের মুখোমুখি হোন; রিজিজু নিশানায় রাহুল

কংগ্রেস নেতা যে জবাব চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর থেকে তা যখন দেওয়ার সময় এসেছে তখন খোদ প্রশ্নকর্তাকে উপস্থিত থাকতে হবে, রাহুলকে বিঁধলেন কিরেন ৷

Kiren Rijiju
নয়াদিল্লিতে সংসদের বাদল অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ মঙ্গলবার তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন তাঁর তোলা প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত, তখন রাহুল সংসদ থেকে আত্মগোপন করতে পারেন না ।

সোশাল মিডিয়ায় এক পোস্টে মন্ত্রী লেখেন, "রাহুল বেশ কয়েকদিন ধরেই অমিত শাহের কাছ থেকে জবাব দাবি করছিলেন । যেহেতু অমিত শাহ এখন বিস্তারিতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত, তাই বিরোধী দলনেতার উচিত আলোচনায় উপস্থিত থাকা ও অংশগ্রহণ করা । তাঁর পালিয়ে যাওয়া উচিত নয় ।" কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, বারবার রাহুল গান্ধিকে তিনি বারবার বলেছেন সরাসরি অমিত শাহের মুখোমুখি হতে। যেসব বিষয়ের উত্তর তিনি চান, তা যেন সদনের ভেতরেই উত্থাপন করেন ।

Kiren Rijiju on Rahul Gandhi
রাহুলকে নিশানা করে রিজিজুর এক্স পোস্ট (এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভ এবং যন্তর মন্তরের কাছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধীদের হট্টগোলের জেরে চলমান বাদল অধিবেশনে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তা কাটাতে সরকার যখন উদ্যোগী, ঠিক তখনই রিজিজুর এই মন্তব্য সামনে এসেছে । এই বিষয়টি নিয়ে সংসদে বারবার বিঘ্ন ঘটেছে ৷ বিরোধীরা সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে এবং রাহুল গান্ধি অমিত শাহের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া দাবি করেছেন । সরকার এখন এই বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। রিজিজু সোমবার লোকসভায় নিশ্চিত করেছেন যে, বিরোধীদের তোলা বিষয়গুলোর জবাব দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।

তবে তার আগে সংসদে চলতে থাকা অচলাবস্থা শেষ করতে হবে বলে জানান মন্ত্রী । তিনি জানান, বিরোধীদের আলোচনায় অংশ নিতে হবে । সংসদের কাজ ঠিকমতো চলতে দিতে হবে । তাহলে সিজেপির আন্দোলন ও তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংসদে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন শাহ ৷

এর আগে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেছিলেন, দিল্লি পুলিশ শাহের নির্দেশেই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ছররা বন্দুক ব্যবহার করেছে । সংসদের নিম্নকক্ষে তাঁর এই ভাষণ ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল । সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক শিবিরের সাংসদরা দাবি করতে থাকেন হয় রাহুলকে নিজের দাবি প্রমাণ করতে হবে নয়তো ক্ষমা চাইতে হবে । পরে রাহুলের বক্তব্যের ওই অংশ সংসদেক কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় ।

তারও আগে আন্দোলনকারীদের বার্তা দিতে বিভিন্ন সময় মধ্য়রাত বা তার আশপাশে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো করা নিয়েও কটাক্ষ করেন রাহুল ৷ সেখানেও তিনি দাবি করেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর উচিত দেশের ছাত্রদের কাছে ক্ষমা চাওয়া । সেদিন শাহের পদত্যাগও চেয়েছিলেন রাহুল ।

TAGGED:

KIREN RIJIJU X POST
KIREN RIJIJU SLAMS RAHUL GANDHI
রাহুলকে কটাক্ষ রিজিজুর
KIREN RIJIJU ON RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.