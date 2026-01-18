ETV Bharat / bharat

18 বছর পর কেতুর পথ পরিবর্তন, 6 রাশির ঘুমন্ত ভাগ্য জ্বলে উঠবে

কেতুর নক্ষত্র পরিবর্তন, তাও 18 বছর পর ৷ আবার মঙ্গল, মকর রাশিতে গমন করছে ৷ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কোন রাশিরা পৌঁছবেন সাফল্যের পাহাড়ে?

KETU TRANSIT 2026
6 রাশির ঘুমন্ত ভাগ্য জ্বলে উঠবে (RKC)
হায়দরাবাদ, 18 জানুয়ারি: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী 2026 সালের শুরুটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ প্রতিটি নতুন বছর নতুন আশা, সুযোগের পাশাপাশি নয়া বিপদও নিয়ে আসে। বছরের শুরুতে গ্রহের গতিবিধি মানুষের জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলছে। একইভাবে 18 বছর পর কেতুর নক্ষত্রের পরিবর্তন প্রভাব ফেলবে ৷ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে 3টি রাশি ৷ আবার মঙ্গলের মকর রাশিতে গমনের ফলে 5টি রাশির ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠবে ৷ তবে দুই গোচরের ফলে মেষ ও ধনু রাশি উভয়ই প্রভাবিত হবে ৷

আগামী 25 জানুয়ারি, কেতু তার নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছে, যা জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কেতুকে ছায়া গ্রহ বলা হয় ৷ এর কোনও নির্দিষ্ট রূপ নেই, তবে এর প্রভাব গভীর। কেতু গ্রহ আকস্মিক ঘটনা, চিন্তাভাবনার পরিবর্তন, আধ্যাত্মিক প্রবণতা এবং ভাগ্যের ওঠানামার সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা হয় জ্যোতিষশাস্ত্রে। কেতু প্রায়শ কোনও সতর্কতা ছাড়াই জীবনে বড় বড় মোড় আনতে পারে। কখনও কখনও এটি ক্ষতির কারণ হয়, এবং কখনও কখনও এটি অপ্রত্যাশিত সাফল্যের দরজা খুলে দেয়।

লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, "আগামী 25 জানুয়ারি কেতু পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রের দ্বিতীয় অবস্থান থেকে সরে প্রথম অবস্থানে চলে আসবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই অবস্থানটি তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক বলে বিবেচিত হয়। এই সময়ে, কেতু ব্যক্তিদের বাস্তবতার দিকে পরিচালিত করে। কেতুর এই গোচর 12টি রাশির উপর প্রভাব ফেলবে, তবে 3টি রাশির জন্য এই পরিবর্তন বিশেষভাবে শুভ ও ফলদায়ক হতে পারে।"

জ্যোতিষীর কথায়, "এবছর এই কেতুর গোচর 3 রাশির জন্য সুখ এবং নতুন সুযোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মেষ, কন্যা এবং ধনু রাশির জাতক-জাতিকরারা তাঁদের প্রচেষ্টা এবং চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক পরিবর্তনে উপকৃত হবেন। মানসিক শান্তি খুঁজে পাওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা এড়ানোর জন্যও অনুকূল হবে। এই কেতুর গোচর মানুষকে জীবনের বাস্তবতা বুঝতে, ভুল পথ ত্যাগ করতে এবং সঠিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। "

মেষ (ARIES): এই সময়টি মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কেরিয়ার এবং আর্থিক দিক থেকে লাভজনক হবে। যাঁরা চাকরিতে আছেন তাঁদের পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা । ব্যবসায় অতীতের বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারে। পারিবারিক জীবনে মতবিরোধ কমে যাবে এবং মানসিক শান্তি বিরাজ করবে।

KETU TRANSIT 2026
মেষ (ইটিভি ভারত)

কন্যা (VIRGO): কেতুর গোচর কন্যা রাশির জন্য আর্থিক এবং কর্মজীবন উভয় দিক থেকেই শুভ। চাকরিজীবীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার হতে পারে। পুরনো বিনিয়োগ লাভের পাশাপাশি মানসিক চাপ কমাতে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যক্তিগত জীবন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উন্নতি সম্ভব।

KETU TRANSIT 2026
কন্যা (ইটিভি ভারত)

ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, এই সময়টি হঠাৎ আর্থিক লাভ এবং কর্মজীবনে নতুন দিকের ইঙ্গিত দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি গতি পাবে। বিদেশ-সম্পর্কিত উদ্যোগে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষা বা গবেষণায় জড়িতরা ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে পারেন। এই সময়কাল মানসিকভাবে শক্তিশালী হবে ৷ পুরনো ভয় এবং বিভ্রান্তি দূর হবে এবং জীবনের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আরও স্পষ্ট হবে।

KETU TRANSIT 2026
ধনু (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, মঙ্গল মকর রাশিতে গমন- 5 রাশির জন্য গোল্ডেন টাইম ৷ রাতারাতি বদলাবে ভাগ্য ৷

গত 16 জানুয়ারি (পরশু), ভোর 4.27 মিনিটে, গ্রহদের অধিপতি মঙ্গল তার মকর রাশি (উচ্চ রাশি)-তে প্রবেশ করেছে। এই গোচর চলবে আগামী 23 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৷ জ্যোতিষশাস্ত্রে যার গুরুত্ব অত্যন্ত ৷ এই পথ পরিবর্তন 5 রাশির সাফল্যের দরজা খুলে দেবে।

মকর রাশিতে ইতিমধ্যেই সূর্য এবং শুক্র উপস্থিত রয়েছে ৷ এই সময়ে আদিত্য মঙ্গল যোগ, ত্রিগ্রহী যোগ এবং উচ্চ রাশির রুচক রাজ যোগ তৈরি হচ্ছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে শক্তি, সাহস, বীরত্ব, কর্ম এবং আত্মবিশ্বাসের কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, মঙ্গলের এই গোচর মেষ থেকে মীন পর্যন্ত 12টি রাশির উপর প্রভাব ফেলবে ৷ তবে এই সময়টা 5 রাশির জন্য বিশেষ উপকারী ৷ লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের গণনা অনুযায়ী কয়েকটি রাশি উপকৃত হবে ৷

মেষ রাশি (ARIES)- এই রাশির জাত-জাতিকারা জেনে রাখুন, রাশিচক্রের শাসকগ্রহ মঙ্গল বর্তমানে দশম স্থানে গমন করছে। এটি আপনার কেরিয়ার এবং কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার সিদ্ধান্তগুলি প্রশংসা পাবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যদিও আপনার সন্তুষ্টিতে কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য এটি অনুকূল সময়।

KETU TRANSIT 2026
মেষ (ইটিভি ভারত)

সিংহ রাশি (LEO)- জ্যোতিষীর কথায়, "সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ষষ্ঠ ঘরে গমন করছে মঙ্গল। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা ৷ আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ে বাধা দূর হবে এবং চাকরিজীবীরা তাঁদের ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। পারিবারিক জীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। বাবা-মা এবং সন্তানদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ৷ চলমান বৈবাহিক সমস্যার অবসান হতে পারে।

KETU TRANSIT 2026
সিংহ (ইটিভি ভারত)

ধনু রাশি (SAGITTARIUS) - মঙ্গল ধনু রাশির দ্বিতীয় ঘরে গমন করছে, যা আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়। বিনিয়োগ এবং ব্যবসায় লাভ আনতে পারে। পারিবারিক সম্পর্ক আরও সুসংগত হবে এবং আপনি ভাই-বোনদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। বিশেষ করে বিদেশি বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কেরিয়ারের সুযোগ তৈরি হতে পারে। পুরনো মতবিরোধ এবং ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হবে।

KETU TRANSIT 2026
ধনু (ইটিভি ভারত)

মকর রাশি (CAPRICORN)- মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই গোচর সবচেয়ে প্রভাবশালী ৷ কারণ মঙ্গল, সূর্য এবং শুক্রের সংযোগস্থল এই রাশিতে অবস্থিত। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন উদ্যোগ বা ব্যবসা শুরু করার জন্য সময়টি অনুকূল। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে ও লাভের অনেক সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে, কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

KETU TRANSIT 2026
মকর (ইটিভি ভারত)

মীন রাশি (PISCES)- মঙ্গলের এই পরিবর্তন মীন রাশির একাদশ ঘরে গমন করছে। আয় বৃদ্ধি, ব্যবসায় সাফল্য এবং সামাজিক পরিধি বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। অতীতের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং ভ্রমণের সুযোগও আসতে পারে। পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক তৃপ্তি আসবে।

KETU TRANSIT 2026
মীন (ইটিভি ভারত)
  • (বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া গণনা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন) ৷

