দোষী হলে মেয়েকেও একই খাদে ফেলে দেওয়া হোক, কেতন খুনে কঠোর সিয়ার মা

দোষী হলে মেয়েকেও একই খাদে ফেলে দেওয়া হোক, কেতন খুনে কঠোর সিয়ার মা
মেয়ের এই ঘৃণ্য কাজ কাজে লজ্জিত কেতন খুনে অন্যতম অভিযুক্ত সিয়ার বাবা-মা ৷ ঘটনার কথা শোনার পর থেকে আইসিইউ-তে ভর্তি বাবা ৷
Published : June 26, 2026 at 12:13 PM IST
পুণে, 26 জুন: হবু জামাইকে খুন করেছে মেয়ে ৷ এই কথা শোনার পর থেকেই আর নিজেদের ঠিক রাখতে পারছেন না সিয়ার বাবা-মা ৷ মেয়ের এহেন কাজে অসুস্থ হয়ে আইসিইউ-তে ভর্তি বাবা প্রবীণ গোয়েল ৷ মাও সেখানেই রয়েছেন ৷ প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখ খুললেন কেতন খুনে মূল অভিযুক্ত সিয়া গোয়েলের বাবা-মা ৷
মেয়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন যে, বিচার সবার জন্য সমান হওয়া উচিত এবং যিনিই দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁকেই কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে । মাত্র 26 বছর বয়সি কেতন আগরওয়াল ছিলেন পুণের এক বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর ছেলে । সিয়া গোয়েলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল । তবে অভিযোগ রয়েছে যে, চেতন চৌধুরী নামের এক যুবকের সঙ্গে সিয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিল । তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে, এই সম্পর্কের জের ধরেই 18 জুন কেতনের হত্যাকাণ্ড ঘটে ৷
অভিযোগ অনুযায়ী, কেতনকে লোহাগড় দুর্গে নিয়ে গিয়ে প্রায় 400 ফুট গভীর খাদে ফেলে দেওয়া হয় । এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলো বর্তমানে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছে । ঘটনার পর সিয়া গোয়েলের পরিবারও গভীর মানসিক আঘাত পেয়েছে । সিয়ার বাবা প্রবীণ গোয়েল অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং বর্তমানে তিনি আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । এমন পরিস্থিতিতে সিয়ার বাবা-মা তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ৷
সিয়ার মা পূজা গোয়েল আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "এই ঘটনায় যেই দোষী হোক না কেন, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে । এমনকি সে যদি আমার মেয়েও হয়, তবুও কেউ তার পক্ষ নেবে না । যদি আমার মেয়ের দোষ প্রমাণিত হয়, তবে কেতনকে যেখান থেকে খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গা থেকেই তাকেও ফেলে দেওয়া উচিত ।" তাঁর এই বক্তব্য ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে ।
সিয়ার বাবা প্রবীণ গোয়েলও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান । তিনি উল্লেখ করেন যে, কেতনের পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে সিয়াকে নিয়ে নানা অভিযোগ করছেন । তিনি বলেন, "তবে বিষয়টি যদি আমাদের আগে জানানো হত, তাহলে আমরা মেয়েকে বোঝাতাম, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতাম কিংবা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতাম । পরিস্থিতি এতটা জটিল হওয়ার আগে যদি আমরা বিষয়টি জানতে পারতাম, তবে হয়ত এই ঘটনা এড়ানো যেত—এজন্য আমরা দুঃখিত ।"
প্রবীণ গোয়েল চেতন চৌধুরী সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন । তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "আমি চেতন চৌধুরীর মুখও কখনও দেখিনি । তাঁর সঙ্গে আমার কখনও দেখাও হয়নি বা কোনও যোগাযোগও ছিল না । সে কখনও আমাদের বাড়িতে আসেনি । তাছাড়া, সিয়ার মুখেও আমরা কখনও তার নাম পর্যন্ত শুনিনি ।"
কেতনের পরিবারের কথা বলতে গিয়ে প্রবীণ গোয়েল আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ৷ তিনি উল্লেখ করেন যে, দুই পরিবারের মধ্যে বহু বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । কেতনের বাবা দেবীচাঁদ আগরওয়াল নিয়মিত তাঁদের ড্রাই ফ্রুটসের দোকানে আসতেন । তিনি অত্যন্ত ভালো স্বভাবের ও মার্জিত একজন মানুষ ছিলেন ।
প্রবীণ গোয়েলের কথায়, "এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে আমরা শুধু একটি ভালো পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কই হারায়নি, বরং একজন চমৎকার তরুণকেও হারিয়েছি । এর বেশি কিছু বলার মতো মানসিক অবস্থায় আমি নেই ।" এদিকে, এই হত্যা মামলার তদন্ত চলছে এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রমাণ সংগ্রহ করছে । পুরো রাজ্য তথা দেশ এই মামলার দিকে গভীর নজর রাখছে ।