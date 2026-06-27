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সিয়া'র বাবা-মাকে জিজ্ঞাসাবাদ, লোহাগড় দুর্গে সিয়া ও চেতনকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ

কেতনকে বিয়ে করার বিষয়ে পরিবারের কাছে সিয়া কখনও কোনও আপত্তি প্রকাশ করেনি। পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছে সিয়ার দাদা সাহিল ৷

Pune Fort murder case
সিয়ার বাবা-মা'কে জিজ্ঞাসাবাদ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 8:44 PM IST

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পুণে, 27 জুন: কেতন আগরওয়াল হত্যার তদন্তে প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে ৷ শনিবার প্রধান অভিযুক্ত সিয়া গোয়েলের বাবা-মাকে লোনাভালা মহকুমা পুলিশ কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। একই সঙ্গে তাঁদের পুত্র, সিয়ার দাদা সাহিল গোয়েলকেও এদিন ফের তলব করা হয়েছে। শুক্রবারই সাহিলকে 10 দশ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তদন্তকারীরা ৷

পুলিশ জানিয়েছে, এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা তদন্তে সহায়তা করছে ৷ পাশাপাশি এদিন দুই অভিযুক্ত সিয়া গোয়েল ও চেতন চৌধুরিকে নিয়ে লোহাগড় দুর্গে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ ৷

পুলিশের মতে, ঘটনার দিন অভিযুক্তরা কোন পথ ধরে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। লোহাগড় দুর্গে পৌঁছনোর জন্য দু'টি ভিন্ন পথ রয়েছে ৷ দুর্গে পৌঁছতে তাঁরা সুনির্দিষ্টভাবে কোন পথ ব্যবহার করেছিল, সে বিষয়ে সিয়া গোয়েল ও চেতন চৌধুরীর কাছ থেকে আলাদা আলাদা বয়ান নেওয়া হয়েছে ৷

পুলিশ সরাসরি ঘটনাস্থলে গিয়ে এই তথ্য যাচাই করে ৷ বিভিন্ন প্রমাণ ও ঘটনার ক্রমপর্যায় মেলানোর চেষ্টা করে ৷ পুনর্নির্মাণ শেষে উভয় অভিযুক্তকে লোনাভালা গ্রামীণ থানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তের পরবর্তী ধাপে সিয়া গোয়েলের পরিবারের অন্য সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা রয়েছে ৷

সাহিল গোয়েলকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লোনাভালা গ্রামীণ থানায় তলব করা হয়েছিল। তাকে টানা 10 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ সিয়ার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে—বিশেষ করে কেতন আগরওয়ালের সঙ্গে বিয়েতে তিনি কখনও আপত্তি জানিয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করে ৷

জবাবে সাহিল পুলিশকে বলেন, "পরিবারের সামনে কেতনকে বিয়ে করার বিষয়ে সিয়া কখনও কোনও আপত্তি প্রকাশ করেনি। সে যদি এমন কোনও আপত্তি জানাত, তবে আমাদের পরিবার তার ইচ্ছা ও সম্মতি অনুযায়ী অন্য কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করত। কিন্তু কেতনের সঙ্গে বিয়েতে তার আপত্তি আছে—এমন কথা সে কখনও আমাদের বলেনি ৷"

জেলা পুলিশ সুপার সন্দীপ গিলের তত্ত্বাবধানে একাধিক তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে ৷ প্রতিটি সূত্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে ৷ শনিবার সিয়ার মা-বাবা ও দাদার কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয় ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং মৃত কেতন আগরওয়াল একে অপরকে চিনতেন। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দেওয়ায় প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা হচ্ছে ৷ তথ্যের এই অসামঞ্জস্য তদন্তের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে, তাই পুলিশ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তদন্ত চালাচ্ছে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গজানন তোঁপে।

তিনি আরও জানান, চেতন ও সাহিল একে অপরকে চিনতেন ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন অভিযুক্ত চেতন যে মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করেছিলেন তা তাঁর নিজের নামে ছিল না ৷ সেটি ছিল নীরজ কুমারের ৷ পুলিশ তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং এই জিজ্ঞাসাবাদ তদন্তের জন্য নতুন সূত্র জোগাচ্ছে ৷ এছাড়া জানা গিয়েছে, চেতন ও সিয়ার দাদা সাহিল আগে থেকেই একে অপরকে চিনতেন ৷ তাঁরা একসঙ্গে ক্রিকেটও খেলতেন। ফলে, এই পরিচয়ের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র আছে কি না, এবং সাহিলের প্রকৃত ভূমিকা কী ছিল, তা নিশ্চিত করতে পুলিশ বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে ৷

গত 18 জুন, লোহাগড় দূর্গে ঘুরতে গিয়ে কেতনের মৃত্যুর পরই তাঁর সঙ্গে সিয়ার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ এই মামলায় সিয়া ছাড়াও তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত ফেব্রুয়ারিতে কেতনের সঙ্গে বাগ্‌দানপর্ব সেরে ফেলেছিলেন সিয়া। তার পর থেকে কেতনের বাড়িতে যাতায়াত ছিল তাঁর। কেতনের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হওয়া নেপথ্যে কি পরিবারের চাপ নাকি অন্য কারণ সেটা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

TAGGED:

PUNE REALTOR MURDER
সিয়ার বাবা ও মাকে জিজ্ঞাসাবাদ
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