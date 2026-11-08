পেট্রলে ইথানল 'ভেজাল' বিতর্কে কর্ণাটকের পর অ্যাকশনে কেরলম, পাম্পে সারপ্রাইজ ভিজিট
kerala E20 row : বিশেষ স্কোয়াডগুলি নির্বাচিত আউটলেট থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত ছয়টি নমুনা ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (NABL) স্বীকৃত গবেষণাগারে পাঠানো হবে।
Published : November 8, 2026 at 4:12 PM IST
তিরুবনন্তপুরম, 8 নভেম্বর : কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটকে পেট্রলে অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি ইথানল মেশানোর অভিযোগ ওঠার পর, কেরলম সরকারও রাজ্যে এরকম কোনও নিয়ম লঙ্ঘন হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখতে কঠোর পদক্ষেপ শুরু করেছে।
জ্বালানির গুণমান নিশ্চিত করতে উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের একটি বিশেষ স্কোয়াড আগামীকাল, 9 নভেম্বর থেকে বিভিন্ন জেলায় পেট্রল পাম্প এবং জ্বালানি ট্যাঙ্কারে সারপ্রাইজ ভিজিট চালাবে।
VIDEO | Thrissur, Keralam: Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi says there is scientific backing for 20 per cent ethanol blending in petrol and that the proportion will be increased, amid Keralam's decision to inspect petrol outlets in four districts… pic.twitter.com/2xfY1W5Pw7— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
কর্ণাটক সরকারের দাবি, নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে কিছু তেল কোম্পানি 20 শতাংশের নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি প্রায় 31.2 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশিয়েছে ৷
এই বিতর্কের মাঝে কেরলমে মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীসানের সঙ্গে আলোচনার পর খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ এবং উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী অনুপ জ্যাকব জরুরি পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন । প্রথম দফায় তিরুবনন্তপুরম, এরনাকুলাম, কোঝিকোড় এবং কান্নুর জেলায় পাঁচটি করে পেট্রল পাম্পে এই পরিদর্শন চালানো হবে।
বিশেষ স্কোয়াডগুলি এই জেলাগুলির নির্বাচিত জ্বালানি আউটলেট থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে। প্রতিটি পরিদর্শন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত ছয়টি নমুনা ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (NABL) স্বীকৃত অত্যাধুনিক গবেষণাগারে পাঠানো হবে। রাজ্যের ফরেনসিক ল্যাবেও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বর্তমানে পেট্রলে ইথানল মেশানোর সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমা হল 20 শতাংশ (E20)। সেন্ট্রাল মোটর স্পিরিট অ্যান্ড হাই স্পিড ডিজেল রেগুলেশন অ্যাক্টের আওতায় রাজ্যের জারি করা বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে, সিভিল সাপ্লাই কমিশনার থেকে শুরু করে তালুক সাপ্লাই অফিসার পদমর্যাদার আধিকারিকদের এই পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, কেরলমে এখনও পর্যন্ত এরকম কোনও অনিয়ম নজরে আসেনি, তবে উপভোক্তাদের জন্য গুণমানসম্পন্ন জ্বালানি নিশ্চিত করতেই এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সরকার আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে, পরিদর্শনের সময় যদি কোনও রকম ভেজাল বা জালিয়াতি ধরা পড়ে, তবে সংশ্লিষ্ট তেল কোম্পানি এবং পাম্প মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রবিবার, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী বলেন, "পেট্রলে ইথানলের পরিমাণ নিশ্চিত করতে নমুনা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কর্ণাটক ও কেরলম সরকারের স্বাধীনতা রয়েছে ৷" তবে, সুরেশ এই বিষয়টিকে নিয়ে রাজনীতি না করার জন্য সতর্ক করেছেন।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "কর্ণাটক হোক বা কেরলম সরকার, তাদের পেট্রল পরীক্ষা করতে দিন ৷ আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে।"
গোপী আরও জানান , কেন্দ্র পেট্রলে 20 শতাংশ ইথানল মিশ্রণের অনুমোদন দিয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক দিক এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার পর ধীরে ধীরে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, "মানুষ যদি অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি এবং শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে বিতর্ক তৈরি করে, তবে আমাদের দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এর পরিণতি কী।"
পেট্রলে মাত্রার অতিরিক্ত ইথানল ! কর্ণাটক সরকারের দাবি ঘিরে তুমুল বিতর্ক, পাল্টা তেল সংস্থাগুলির