মালয়েশিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু-নোট, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত

মালয়েশিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু-নোট, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত
Probe Against CEC Gyanesh Kumar: কেরলমের পিডব্লিউডি'র সচিব থাকাকালীন জ্ঞানেশ কুমার অনিয়ম করেছিলেন বলে অভিযোগ ৷ আগে তদন্ত হলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায় ৷
Published : October 4, 2026 at 2:42 PM IST
তিরুবনন্তপুরম, 4 অক্টোবর: কেরলম পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে (পিডব্লিউডি)-র সচিব থাকাকালীন অনিয়ম করেছিলেন বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ 1988 সালের কেরলম-এর এই আইএএস আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিল কেরলমের কংগ্রেস সরকার ৷ এর আগে তদন্ত শুরু হলেও বহিরাগত চাপে সেই তদন্ত বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ৷
দক্ষিণী এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা রাজ্যের 'ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো'-কে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মন্ত্রী জানিয়েছেন, কংগ্রেস নেতা মালায়িনকিঝু ভেনুগোপালের অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েক দশকের পুরনো এই ইস্যুর নতুন করে তদন্ত হবে ৷ সাংবাদিকদের তিনি জানান, কংগ্রেস নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত হয়েছে এবং সেখানে দুর্নীতির আভাস মিলেছে ৷
চেন্নিথালা জানান, তিনি এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং ভিজিল্যান্স ডিরেক্টর মনোজ আব্রাহামকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
আইনি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ 20 বছরের পুরনো ৷ সেই সময় তিনি রাজ্যের একজন আমলা ছিলেন ৷ তখন তাঁর কোনও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ছিল না ৷ এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্র দফতর জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে তদন্তে আইনি ছাড়পত্র পেয়েছে ৷
অনিয়মের অভিযোগ 2006 সালের ৷ কেরালা স্টেট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (কেএসটিপি)-র আওতায় তিরুবনন্তপুরম-আঙ্গামালি রাজ্য জাতীয় সড়ক (এমসি রোড) উন্নয়ন প্রজেক্টের জন্য রাজ্য সরকার পিডব্লিউডিকে 215 কোটি টাকা দিয়েছিল, যা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে পেয়েছিল তৎকালীন বাম সরকার ৷ সেই সময় পিডব্লিউডি সচিব ছিলেন জ্ঞানেশ কুমার ৷
একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি 'পেমবিনান লেবুহ্রাইয়া কোটা ভারু' (পিএলকেবি)-কে এই উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷ প্রজেক্টের কাজ চলাকালীন কোম্পানির এক ইঞ্জিনিয়ার লি সি বিন কুয়ালালামপুরে নিজের জীবন শেষ করেন ৷ পরে জানা যায়, তিনি মৃত্যুর আগে একটি নোট ও চিঠিতে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে তাঁকে হেনস্তা করার অভিযোগ উল্লেখ করে গিয়েছেন ৷ পিডব্লিউডি সচিব জ্ঞানেশ কুমার বিলগুলির বকেয়া না-মিটিয়ে দিনের পর দিন ফেলে রেখে প্রজেক্টের কাজে দেরি করছিলেন এবং এর ফলে অত্যন্ত মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার লি সি বিন ৷
সেই সময় কেরলমের ক্ষমতায় ছিল মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনের নেতৃত্বে এলডিএফ (লেফ্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) সরকার ৷ বাম সরকার এই ঘটনায় প্রাথমিক তদন্ত করে এবং জ্ঞানেশকে বদলি করে দেয় ৷ পরে তিনি রাজ্য ছেড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটেশনে গেলে তদন্ত বন্ধ হয়ে যায় ৷
সম্প্রতি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. টিএম থমাস আইস্যাক ওই ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর নোট জনসমক্ষে আনেন ৷ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় জ্ঞানেশ কুমারের সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলেন ৷ 2006 সালে বাইরে থেকে চাপের কারণে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে তদন্তে ইচ্ছাকৃত দেরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র দফতর 2006 সালের ভিএসিবি'র প্রাথমিক তদন্ত সংক্রান্ত সব ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছে ৷
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, চেন্নিথালা ভিজিল্যান্স ডিরেক্টরকে (দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধান) তদন্তে বাইরের প্রভাবের অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে এবং তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, "এই মামলায় বাইরের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর এবং এর জন্য বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন ৷"
তিনি বলেন, "2006 সালে যখন এই প্রকল্পটির কাজ হচ্ছিল, তখন জ্ঞানেশ কুমার ছিলেন পূর্ত দফতরের (PWD) সচিব ৷ মালয়েশীয় ইঞ্জিনিয়ার লি সি বিন কুয়ালা লামপুরে আত্মহত্যা করার আগে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ তিনি, তাঁর স্ত্রী ও কোম্পানির ডিরেক্টরের উদ্দেশ্যে লেখা সুইসাইড নোটে স্পষ্টভাবে জ্ঞানেশ কুমারের নাম উল্লেখ করেছিলেন ৷ সে সময় একটি তদন্ত শুরু হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বদলি হওয়ার পর তা আর এগোয়নি ৷ সম্প্রতি অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা মনে করছি, ভিজিল্যান্সের মাধ্যমে বিস্তারিত তদন্ত করা অপরিহার্য ৷"
এদিকে, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁদের দেওয়া নির্দেশ সম্পর্কে প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা দিন ৷
তিনি বলেন, "মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, কর্ণাটকের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কথা বলেছেন ৷ ওড়িশার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সময়ের আগেই অবসরের জন্য আবেদন করেছেন ৷ অন্যান্য হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত শুরু করার বা সব রাজ্যের সিইও-দের তলব করার আগেই আমি তাঁদের আহ্বান জানাব, তাঁরা যেন মুখ খোলেন, তাঁরা কী নির্দেশ পেয়েছিলেন, কখন সেই নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং কীভাবে তা পালন করেছিলেন ৷"