ঋতুস্রাবে ছাত্রীদের ছুটির সিদ্ধান্ত কেরল সরকারের
কেরলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে নতুন ইউডিএফ (UDF) সরকার গঠিত হয়েছে ৷ সরকার গঠনের পর বিধানসভা অধিবেশনে একগুচ্ছ নয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন সরকার ৷
Published : May 29, 2026 at 4:20 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 29 মে: ঋতুঃস্রাবের সময় ছাত্রীদের ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেরল সরকার ৷ শুক্রবার কেরলের 16তম কেরল বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয় ৷ এই অধিবেশনেই স্থির হয়, কেরলে ছাত্রীরা প্রতি মাসে তিনদিন ঋতুঃস্রাবের ছুটি পাবে ৷ পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা ছ'মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন ৷ খুব শীঘ্রই কেরলে এই নীতি কার্যকর করবে মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশনের সরকার ৷
ঋতুস্রাবের সময় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত মহিলা কর্মচারীদের সবেতন ছুটি দেওয়ার কথা বারবার উঠেছে ৷ বিহার, কর্ণাটক-সহ কয়েকটি রাজ্য সরকারি মহিলা কর্মচারীদের ছুটি বরাদ্দ করলেও এই নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট আইন নেই ৷ সারা দেশে সম্ভবত কেরলই প্রথম রাজ্য, যেখানে পড়ুয়ারা ঋতুস্রাবের সময় ছুটি পেতে চলেছে ৷
ইউডিএফ সরকার কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমেন চণ্ডীর নামে বিনামূল্য স্বাস্থ্যবিমা ঘোষণা করেছে ৷ এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকর ৷ এই প্রকল্প অনুযায়ী, প্রতি বছর পরিবার পিছু 25 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা বরাদ্দ করা হবে ৷ যদিও কীভাবে এই বিমা কার্যকর করা হবে, সেই ঘোষণা করেনি সরকার ৷
যেসব বিভাগে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব কম, সেখানে বিশেষ নিয়োগের মাধ্যমে উপজাতীয় ভূমি আইন সংক্রান্ত উদ্বেগগুলির নিরসন করা হবে ৷ ভূমি আইন সংস্কার করা হবে ৷ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (AI) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি 'মিডিয়া সিটি' গড়ে তোলা হবে ৷ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন অন্যান্য শহরেও সম্প্রসারিত করা হবে ৷
ইউডিএফ (UDF) সরকারের নীতি ঘোষণা বিষয়ক বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দল। বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়নের অভিযোগ, এই বক্তৃতাটি সম্পূর্ণ নীতিবর্জিত ৷ তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেরলের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করার মতো কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা 'রোডম্যাপ' এতে অনুপস্থিত ৷