বাংলার পথে কেরল, মহিলাদের বিনামূল্যে সরকারি বাসে যাত্রা; প্রবীণদের কল্যাণে 'জাপান মডেল'
সোমবার কেরলের 13তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ভিডি সতীশন ৷ এরপরই প্রথম ক্যাবিনেট একাধিক বড় সিদ্ধান্ত নিল নতুন সরকার ৷
Published : May 18, 2026 at 7:07 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 18 মে: বাংলার পথে হাঁটল কেরল ৷ দীর্ঘ 10 বছর বাদে ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস জোট সিদ্ধান্ত নিল 15 জুন থেকে রাজ্যের সরকারি বাসে যাতায়াত করতে মহিলাদের আর কোনও খরচ হবে না ৷ মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশনের সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ আশা এবং অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের ভাতাও তিন হাজার টাকা করে বাড়ছে ৷ আগে তারা প্রতি মাসে 9 হাজার টাকা করে পেতেন ৷ এখন থেকে পাবেন 12 হাজার টাকা ৷ প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে আলাদা দফতর তৈরির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে ৷
নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস জোট 'ইন্দিরা গাইডলাইন' লাগু করার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ মহিলাদের জন্য় বিনামূল্য সরকারি বাসের পরিষেবার সুযোগ দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু করল নতুন সরকার ৷ এর পাশাপাশি প্রবীণদের জন্য বিশেষ দফতর তৈরিরও সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ এ ব্যাপারে জাপানকে মডেল করতে চাইছে কেরল ৷ সে দেশে প্রবীণদের জন্য় একাধিক মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে ৷ সে কথা মাথায় রেখে নতুন সরকার এমন এক সমাজ তৈরি করতে চাইছে যেখানে প্রবীণরা যোগ্য সম্মান পাবেন ৷ তাদের প্রতি বাকিরা আস্থাশীল হবে ৷ সেই লক্ষ্যেই আলাদা দফতর তৈরি করতে চাইছে প্রশাসন ৷ মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত কীভাবে হবে, তার জন্য বিস্তারিত এসওপি তৈরি করছে প্রশাসন ৷ পরে তা বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেবে প্রশাসন ৷
প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর কেরলের নতুন বিধানসভার অধিবেশন সংক্রান্ত তথ্যও মিলেছে ৷ 21 মে শুরু হচ্ছে এই বিধানসভার প্রথম অধিবেশন ৷ সংসদীয় রীতি মেনে প্রথমে বিধায়করা শপথ বাক্য পাঠ করবেন ৷ স্পিকারের নির্বাচন হবে ৷ 29 তারিখ বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল ৷ নতুন সরকারের আমলে নয়া অ্যাডভোকেট জেনারেলও পাচ্ছে কেরল ৷ প্রবীণ আইনজীবী জাজুবাবুও হচ্ছেন নয়া এজি ৷ কংগ্রেস জোট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী জি সুধাকরণকে প্রোটেম স্পিকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ ডারেক্ট জেনারেল অফ প্রসিকিউশন পদে এলেন সি আসাফ আলি ৷
এর আগে সোমবার কেরলের 13তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কংগ্রেস নেতা ভিডি সতীশন ৷ রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর কংগ্রেস পরিষদীয় দলের এই নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথবাক্য পাঠ করান । সেই মতো সতীশন ঈশ্বরের নামে শপথ নেন । নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীা নরেন্দ্র মোদি ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
4 মে বাকি তিনটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পাশাপাশি কেরল বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলও প্রকাশিত হয় ৷ বামেদের জোটকে পরাজিত করে বড় ব্যবধানে নির্বাচনে জেতে কংগ্রেস ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে বিস্তর টালবানহানা দেখা দেয় ৷ কেরল কংগ্রেস পর্যবেক্ষক প্রাক্তন সাংসদ দীপাদাশ মুন্সির নেতৃত্বে দলের নেতারা কেরলে গিয়ে বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ কংগ্রেস বিধায়কদের একটা বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গান্ধি পরিবারের অতিঘনিষ্ঠ নেতা তথা কংগ্রেসের মহাসচিব কেসি ভেনুগোপালকে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু কংগ্রেসের শরিক দল চেয়েছিল সতীশনকে ৷ শুধু তাই নয়, গত পাঁচ বছর ধরে কেরল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন কংগ্রেস কর্মীদের অনকেই ৷ দীর্ঘ আলোচনার পর সতীশনকেই প্রশাসনিক প্রধানের পদে নিয়ে আসা হয় ৷