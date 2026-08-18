2 বছর ধরে নাবালিকা সৎ মেয়েদের যৌন নির্যাতন ! দোষীকে 120 বছরের কারাদণ্ড

2 বছর ধরে নাবালিকা সৎ মেয়েদের যৌন নির্যাতন ! দোষীকে 120 বছরের কারাদণ্ড
আদালত দোষী ব্যক্তিকে 90 হাজার টাকা জরিমানাও করেছে । অনাদায়ে তাকে অতিরিক্ত 18 মাস কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
Published : August 18, 2026 at 1:35 PM IST
মালাপ্পুরম(কেরল), 18 অগস্ট: স্কুলের ছুটিতে বাড়ি থাকাকালীন টানা দু'বছর ধরে 11 ও 12 বছর বয়সি দুই নাবালিকা সৎ মেয়েকে যৌন নির্যাতন ৷ এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে সৎ বাবাকে মোট 120 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে কেরলের মাঞ্জেরির একটি বিশেষ পকসো আদালত । পাশাপাশি আদালত দোষী ব্যক্তিকে 90 হাজার টাকা জরিমানাও করেছে । সোমবার মঞ্জেরি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক কেএস বরুণ এই রায় ঘোষণা করেন ।
কোন্দোত্তি থানায় নথিভুক্ত প্রথম মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবীর অভিযোগ ছিল, 2023 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2025 সালের 8 জুনের মধ্যে দোষী ব্যক্তির বাড়িতে 12 বছর বয়সি এক কিশোরী বারবার যৌন নিগ্রহের (পেনিট্রেটিভ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট) শিকার হয়েছিল । আদালত দোষীকে পকসো আইনের বিভিন্ন ধারার অধীনে প্রতিটির জন্য 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 15 হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে । এই মামলায় মোট সাজার মেয়াদ 60 বছর এবং জরিমানার পরিমাণ 45 হাজার টাকা ।
দ্বিতীয় মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবীর অভিযোগ, দোষী ব্যক্তি 27 মার্চ থেকে 8 জুন 2025-এর মধ্যে অন্য সৎ মেয়েকেও দু'বার যৌন নির্যাতন করে ৷ ঘটনাটি ঘটেছিল যখন মেয়েটি ঘুমিয়েছিল, তাদের যৌথভাবে বসবাস করা ভাড়াবাড়ির শোওয়ার ঘরে ৷ আদালত পকসো আইনের প্রতিটি ধারার অধীনে পুনরায় দোষী ব্যক্তিকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 15 হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে । এই মামলায় মোট সাজা দাঁড়িয়েছে 60 বছরের কারাদণ্ড এবং 45 হাজার টাকা জরিমানা ।
উভয় মামলার সাজা মিলিয়ে দোষী ব্যক্তিকে মোট 120 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 90 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে । আদালত জানিয়েছে, জরিমানা অনাদায়ে তাকে অতিরিক্ত 18 মাস কারাবাস করতে হবে ৷ এর মধ্যে ছয়টি অপরাধের প্রতিটির জন্য অতিরিক্ত তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
আদালত নির্দেশে জানিয়েছে, দোষী ব্যক্তির রিমান্ডের সময়কালকেও সাজা হিসেবে গণ্য করা হবে । আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, দোষী ব্যক্তি জরিমানা পরিশোধ করলে সেই অর্থ যেন নির্যাতিতাদেরকে দেওয়া হয় । এছাড়া 'ভুক্তভোগী ক্ষতিপূরণ প্রকল্প'-এর আওতায় অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য আদালত 'জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ'-কে নির্দেশ দিয়েছে ।
সরকারি আইনজীবীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দোষী ব্যক্তি ওই দুই বোনের সৎ বাবা । ঘটনার প্রায় আট বছর আগে তাদের জন্মদাতা বাবা মেয়েদের ছেড়ে চলে যান এবং এরপর তাদের মা দোষী ওই ব্যক্তিকে বিয়ে করেন । মেয়েগুলো পড়াশোনার জন্য একটি অনাথ আশ্রমে থাকত এবং কেবল ছুটির সময় বাড়িতে ফিরত । সরকারি আইনজীবীর দাবি, 2023 সালের মার্চ থেকে 2025 সালের জুনের মধ্যে ছুটির সময় বাড়িতে থাকাকালীন সৎ বাবা একাধিকবার তাদের যৌন নির্যাতন করে ।