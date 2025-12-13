তিরুবনন্তপুরমে ঐতিহাসিক জয় বিজেপি’র, কেরলের স্থানীয় নির্বাচনে এগিয়ে UDF

তিরুবনন্তপুরমে ঐতিহাসিক জয় বিজেপি’র, কেরলের স্থানীয় নির্বাচনে এগিয়ে UDF
তিরুঅনন্তপুরমের 50টি ওয়ার্ডে এলডিএফ প্রার্থীকে পিছনে ফেলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ৷ পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ইউডিএফ ৷
তিরুঅনন্তপুরম, 13 ডিসেম্বর: আগামী বছর বাংলার পাশাপাশি দক্ষিণী রাজ্য কেরলে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে রাজ্যের স্থানীয় নির্বাচনে উল্টে গেল নির্বাচনী চাকা ৷ কেরলের পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলডিএফ-কে পিছনে ফেলে ক্রমশ এগিয়ে গেল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) ৷ ভালো ফল করেছে বিজেপিও ৷ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের কেন্দ্র তিরুঅনন্তপুরমের পুরনিগমে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিল এনডিএ ৷
গত 9 এবং 11 ডিসেম্বর দুই পর্যায়ে কেরলে পুরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ ভোট হয়েছে 6টি পুরনিগম, 86টি পুরসভা, 14টি জেলা পরিষদ, 152টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং 941টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷ দুই ধাপের নির্বাচনে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় গণনা ৷ গণনার প্রথম থেকেই এগিয়ে যায় ইউডিএফ ৷ সামনের সারিতে এগিয়ে আসে এনডিএ-ও ৷
বিগত 45 বছর ধরে বামেদের শক্তঘাঁটি ছিল রাজধানী শহর তিরুঅনন্তপুরম ৷ এদিনের নির্বাচনে লালদুর্গ ভেঙে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপিরা ৷ উল্লেখ্য, 2010 সালের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপির ধীরে ধীরে উত্থান শুরু হয় ৷ 2015 সালে তাদের আসন সংখ্যা 6 থেকে বেড়ে 34-এ পৌঁছয় এবং 2020 সালের নির্বাচনে সেই শক্তি ধরে রাখে বিজেপি । ত্রিশুর লোকসভা আসনে সুরেশ গোপীর জয়ের পরই এই সাফল্য আসে গেরুয়া শিবিরে ৷ তবে এদিনের এই জয়কে কেরলে দলের পরবর্তী বড় জয় বলে মনে করছে বিজেপি শিবির ।
শুধু বিজেপি নয়, এগিয়ে গিয়েছে ইউডএফ-ও ৷ 6টি পুরনিগমের মধ্যে 4টিতে ইউডিএফ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ৷ মাত্র একটি আসন জিতেছে বামফ্রন্ট ৷ সেই সঙ্গে, 54টি পুরসভার সবকটিতে জয়লাভ করেছে ইউডিএফ ৷ বামেরা পেয়েছে 28টি এবং এনডিএ দু'টি পুরসভায় জিতেছে ৷
এদিকে, তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, "ধন্যবাদ তিরুবনন্তপুরম! তিরুবনন্তপুরম পুরনিগমে বিজেপি-এনডিএ-এর এই জয় কেরলের রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত ।"
এদিন, 14টি জেলা পঞ্চায়েতের মধ্যে এলডিএফ এবং ইউডিএফ সাতটি করে জিতেছে এবং 152টি ব্লক পঞ্চায়েতে ইউডিএফ 77টি জিতেছে এবং এলডিএফ জিতেছে 67টি ৷
এই জয় প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি কে. সুরেন্দ্রন জানান, বিজেপির জয়ে বাধা দেওয়ার জন্য এলডিএফ এবং ইউডিএফ-এর জোটের অবসান ঘটে ৷ তবে, জনগণ বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তিনি বলেন, "কেরলের মানুষ এলডিএফ-এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ৷ এই বাস্তবটা আমাদের মেনে নিতে হবে ৷"