তিরুবনন্তপুরমে ঐতিহাসিক জয় বিজেপি’র, কেরলের স্থানীয় নির্বাচনে এগিয়ে UDF

তিরুঅনন্তপুরমের 50টি ওয়ার্ডে এলডিএফ প্রার্থীকে পিছনে ফেলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ৷ পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ইউডিএফ ৷

KERALA LOCAL BODY ELECTION
কেরল নির্বাচন (পিটিআই)
By PTI

Published : December 13, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
তিরুঅনন্তপুরম, 13 ডিসেম্বর: আগামী বছর বাংলার পাশাপাশি দক্ষিণী রাজ্য কেরলে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে রাজ্যের স্থানীয় নির্বাচনে উল্টে গেল নির্বাচনী চাকা ৷ কেরলের পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলডিএফ-কে পিছনে ফেলে ক্রমশ এগিয়ে গেল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) ৷ ভালো ফল করেছে বিজেপিও ৷ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের কেন্দ্র তিরুঅনন্তপুরমের পুরনিগমে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিল এনডিএ ৷

গত 9 এবং 11 ডিসেম্বর দুই পর্যায়ে কেরলে পুরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ ভোট হয়েছে 6টি পুরনিগম, 86টি পুরসভা, 14টি জেলা পরিষদ, 152টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং 941টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷ দুই ধাপের নির্বাচনে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় গণনা ৷ গণনার প্রথম থেকেই এগিয়ে যায় ইউডিএফ ৷ সামনের সারিতে এগিয়ে আসে এনডিএ-ও ৷

বিগত 45 বছর ধরে বামেদের শক্তঘাঁটি ছিল রাজধানী শহর তিরুঅনন্তপুরম ৷ এদিনের নির্বাচনে লালদুর্গ ভেঙে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপিরা ৷ উল্লেখ্য, 2010 সালের স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপির ধীরে ধীরে উত্থান শুরু হয় ৷ 2015 সালে তাদের আসন সংখ্যা 6 থেকে বেড়ে 34-এ পৌঁছয় এবং 2020 সালের নির্বাচনে সেই শক্তি ধরে রাখে বিজেপি । ত্রিশুর লোকসভা আসনে সুরেশ গোপীর জয়ের পরই এই সাফল্য আসে গেরুয়া শিবিরে ৷ তবে এদিনের এই জয়কে কেরলে দলের পরবর্তী বড় জয় বলে মনে করছে বিজেপি শিবির ।

শুধু বিজেপি নয়, এগিয়ে গিয়েছে ইউডএফ-ও ৷ 6টি পুরনিগমের মধ্যে 4টিতে ইউডিএফ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ৷ মাত্র একটি আসন জিতেছে বামফ্রন্ট ৷ সেই সঙ্গে, 54টি পুরসভার সবকটিতে জয়লাভ করেছে ইউডিএফ ৷ বামেরা পেয়েছে 28টি এবং এনডিএ দু'টি পুরসভায় জিতেছে ৷

এদিকে, তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, "ধন্যবাদ তিরুবনন্তপুরম! তিরুবনন্তপুরম পুরনিগমে বিজেপি-এনডিএ-এর এই জয় কেরলের রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত ।"

এদিন, 14টি জেলা পঞ্চায়েতের মধ্যে এলডিএফ এবং ইউডিএফ সাতটি করে জিতেছে এবং 152টি ব্লক পঞ্চায়েতে ইউডিএফ 77টি জিতেছে এবং এলডিএফ জিতেছে 67টি ৷

এই জয় প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি কে. সুরেন্দ্রন জানান, বিজেপির জয়ে বাধা দেওয়ার জন্য এলডিএফ এবং ইউডিএফ-এর জোটের অবসান ঘটে ৷ তবে, জনগণ বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তিনি বলেন, "কেরলের মানুষ এলডিএফ-এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ৷ এই বাস্তবটা আমাদের মেনে নিতে হবে ৷"

