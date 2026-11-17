যৌন নিগ্রহে 27 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা, গর্ভপাতে সায় দিল কেরল হাইকোর্ট
Kerala HC: মেয়েটি এবং তার বাবা-মায়ের লিখিত সম্মতি নেওয়ার পরে হাইকোর্ট জানিয়েছে, কোনও সময় নষ্ট না করে সত্বর মেয়েটির চিকিৎসা সংক্রান্ত পদক্ষেপ করতে হবে ৷
Published : November 17, 2026 at 11:17 AM IST
কোচি, 17 নভেম্বর: যৌন নিগ্রহের শিকার 27 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকার আইনসম্মত গর্ভপাতে সায় দিল কেরল হাইকোর্ট ৷ যদিও মেডিক্যাল বোর্ড পরীক্ষা করে জানিয়েছিল, 15 বছরের মেয়েটির শরীরে ভ্রূণটি এখনও বেঁচে, তাই 32 সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ৷
তবে নির্যাতিতা যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তারপরে সে আর এগোতে চায় না, গর্ভাবস্থায় ইতি টানতে চায়, এই বক্তব্য জানিয়ে বিচারপতি হরিশঙ্কর ভি মেনন মেয়েটিকে গর্ভপাতের (MTP) জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন ৷
গর্ভপাত করানোর ক্ষেত্রে মেয়েটি এবং তার বাবা-মায়ের লিখিত সম্মতি নেওয়ার পরে কেরল হাইকোর্ট জানিয়েছে, কোনও সময় নষ্ট না করে সত্বর মেয়েটির চিকিৎসা সংক্রান্ত পদক্ষেপ করতে হবে ৷ যদি সেই প্রক্রিয়া সম্পাদনের পরেও ভ্রূণের প্রাণ থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে শিশুকে নিওনেটাল কেয়ার-এ (NICU) দিতে হবে, জানিয়েছে হাইকোর্ট ৷
মেডিক্যাল বোর্ড যেমনটা আশঙ্কা করছে, পরবর্তীতে শিশুটির শরীরে যদি তেমন কোনও জটিলতা তৈরি হয়, তাহলে সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট ৷
মেডিক্যাল বোর্ডের দাবি, নাবালিকা অবস্থায় গর্ভপাত অথবা ডেলিভারি করানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপরিণত শিশুর (Premature baby) প্রাণ রক্ষা করার প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি ঝুঁকি থাকে ৷ এই ঝুঁকির কারণে সেরিব্রাল পলসি, দৃষ্টিশক্তি তৈরি না হওয়া কিংবা স্নায়ু সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার তৈরির সম্ভাবনা থেকে যায় ৷ অপরিণত শিশুর সারাজীবনের প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা থেকেই সর্বসম্মতভাবে বোর্ডের সুপারিশ ছিল, 32 সপ্তাহ পার হওয়ার পর 'চিকিৎসাগত গর্ভপাত' করানো ৷
কেরল হাইকোর্ট অবশ্য নাবালিকা নিগৃহীতার ইচ্ছেকেই সম্মান জানিয়ে নির্দেশ দিয়েছে, যদি শিশুটি প্রাণ নিয়ে জন্মায় এবং মেয়েটি তাকে নিতে না চায় তাহলে তাকে নিঃশর্তভাবে শিশুটিকে দত্তকের জন্য দিয়ে দিতে হবে ৷
এই সূত্রে কোর্টের বক্তব্য, "গর্ভপাত করানোর প্রক্রিয়ায় যদি শিশুটি না বাঁচে, তাহলে সরকারের তরফে ভ্রূণের টিস্যু ও রক্তের নমুনা নিয়ে রাখতে হবে ডিএনএ-সহ পরবর্তী নানা মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য ৷ কারণ এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷"
চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গর্ভপাতের কিট ব্যবহার করে মৃত নাবালিকা