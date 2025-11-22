বিয়ের দিন দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম কনে, হাসপাতালেই সিঁদুর পরিয়ে দিলেন বর

ETV Bharat / bharat

কোচি, 22 ফেব্রুয়ারি: বাড়ির অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ের কথা হামেশাই শোনা যায় ! কিন্তু হাসপাতালের জরুরি বিভাগে বিয়ের মণ্ডপ ! এমন বিরল বিয়ের আসর বসেছিল দক্ষিণী রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৷ এই বিয়ে সিনেমাকেও হার মানিয়ে দেয় ৷

বিয়ের দিন সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর চোট পান কনে ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ৷ এদিকে বিয়ের শুভ লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে ৷ উদ্বিগ্ন দুই পরিবারের লোকজন ৷ বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেলে তো আর বিয়ে হবে না ! শেষমেশ হাসপাতালের স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা গুরুতর জখম কনের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন বর ৷ শুক্রবার কেরলের কোচির একটি হাসপাতালে এমন একটি বিরল বিয়ের আসর বসল ৷ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কনেকে দেওয়া বিয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাননি বর ৷ জখম কনেকে হাসপাতালে গিয়ে বিয়ে করেছেন তিনি ৷

পাত্রী আলাপ্পুঝার কোম্মাডির বাসিন্দা অবনী ৷ আর পাত্র থাম্বোলির ভিএম শারন ৷ এদিন দুপুরে শুভ সময়ে বিয়ের লগ্ন ছিল ৷ সকালে বিয়ের সাজগোজের জন্য অবনী কুমারাকমে যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু পথেই ঘটল বিপর্যয় ৷ তিনি যে গাড়িটিতে যাচ্ছিলেন, সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ৷ একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ সঙ্গে সঙ্গে অবনীকে কোট্টায়াম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাঁর চিকিৎসা শুরু হয় ৷

এক আধিকারিক বলেন, "অবনীর শিরদাঁড়ায় চোট লেগেছে ৷ তাঁর এখন বিশেষ চিকিৎসা ও যত্নের প্রয়োজন ৷ দুপুর নাগাদ তাঁকে এরনাকুলামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ শারন ও তাঁর পরিবার খবর পাওয়া মাত্র হাসপাতালে পৌঁছয় ৷" তাঁকে পরে কোচির ভিপিএস লাকেশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷

পরিবার সূত্রে খবর, বিয়ের লগ্ন ছিল দুপুর 12টা 15 মিনিট থেকে 12টা 30 টার মধ্যে ৷ এই অল্প সময়ের মধ্যে যাতে বিয়েটা হাসপাতালেই সেরে ফেলা যায়, তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন বর ও কনে- দুই পক্ষের পরিবার ৷ হাসপাতালের এক মুখপাত্র বলেন, "চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট জরুরি বিভাগে বিয়ের সাময়িক ব্যবস্থা করে দেয় ৷ খেয়াল রাখা হয়, অবনী যেন নতুন করে কোনও চোট না-পান ৷ এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও বিয়েটা হয়ে যাক, দুই তরফের পরিবারই এটা চাইছিলেন ৷ তাই আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ৷"

হাসপাতালের সহযোগিতায় গুরুতর জখম হলেও অবনী ও শারনের বিয়েটা ঠিক লগ্নেই হয়ে গিয়েছে ৷ সাক্ষ্য হিসাবে পরিবারের লোকজন ছাড়াও ছিলেন চিকিৎসকরা, হাসপাতালের অন্য কর্মীরা ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অবনীর শিরদাঁড়ায় গুরুতর চোট লেগেছে ৷ খুব শীঘ্রই তাঁর অস্ত্রোপচার হবে ৷

