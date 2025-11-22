বিয়ের দিন দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম কনে, হাসপাতালেই সিঁদুর পরিয়ে দিলেন বর

বিয়ের দিন দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম কনে, হাসপাতালেই সিঁদুর পরিয়ে দিলেন বর
বিয়ের দিন সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কনে ৷ হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে ৷ তাহলে কি বিয়ে হবে না ?
Published : November 22, 2025 at 5:21 PM IST
কোচি, 22 ফেব্রুয়ারি: বাড়ির অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ের কথা হামেশাই শোনা যায় ! কিন্তু হাসপাতালের জরুরি বিভাগে বিয়ের মণ্ডপ ! এমন বিরল বিয়ের আসর বসেছিল দক্ষিণী রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৷ এই বিয়ে সিনেমাকেও হার মানিয়ে দেয় ৷
বিয়ের দিন সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর চোট পান কনে ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ৷ এদিকে বিয়ের শুভ লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে ৷ উদ্বিগ্ন দুই পরিবারের লোকজন ৷ বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেলে তো আর বিয়ে হবে না ! শেষমেশ হাসপাতালের স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা গুরুতর জখম কনের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন বর ৷ শুক্রবার কেরলের কোচির একটি হাসপাতালে এমন একটি বিরল বিয়ের আসর বসল ৷ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কনেকে দেওয়া বিয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাননি বর ৷ জখম কনেকে হাসপাতালে গিয়ে বিয়ে করেছেন তিনি ৷
পাত্রী আলাপ্পুঝার কোম্মাডির বাসিন্দা অবনী ৷ আর পাত্র থাম্বোলির ভিএম শারন ৷ এদিন দুপুরে শুভ সময়ে বিয়ের লগ্ন ছিল ৷ সকালে বিয়ের সাজগোজের জন্য অবনী কুমারাকমে যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু পথেই ঘটল বিপর্যয় ৷ তিনি যে গাড়িটিতে যাচ্ছিলেন, সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ৷ একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ সঙ্গে সঙ্গে অবনীকে কোট্টায়াম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তাঁর চিকিৎসা শুরু হয় ৷
এক আধিকারিক বলেন, "অবনীর শিরদাঁড়ায় চোট লেগেছে ৷ তাঁর এখন বিশেষ চিকিৎসা ও যত্নের প্রয়োজন ৷ দুপুর নাগাদ তাঁকে এরনাকুলামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ শারন ও তাঁর পরিবার খবর পাওয়া মাত্র হাসপাতালে পৌঁছয় ৷" তাঁকে পরে কোচির ভিপিএস লাকেশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷
পরিবার সূত্রে খবর, বিয়ের লগ্ন ছিল দুপুর 12টা 15 মিনিট থেকে 12টা 30 টার মধ্যে ৷ এই অল্প সময়ের মধ্যে যাতে বিয়েটা হাসপাতালেই সেরে ফেলা যায়, তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন বর ও কনে- দুই পক্ষের পরিবার ৷ হাসপাতালের এক মুখপাত্র বলেন, "চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে হাসপাতালের ম্যানেজমেন্ট জরুরি বিভাগে বিয়ের সাময়িক ব্যবস্থা করে দেয় ৷ খেয়াল রাখা হয়, অবনী যেন নতুন করে কোনও চোট না-পান ৷ এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও বিয়েটা হয়ে যাক, দুই তরফের পরিবারই এটা চাইছিলেন ৷ তাই আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম ৷"
হাসপাতালের সহযোগিতায় গুরুতর জখম হলেও অবনী ও শারনের বিয়েটা ঠিক লগ্নেই হয়ে গিয়েছে ৷ সাক্ষ্য হিসাবে পরিবারের লোকজন ছাড়াও ছিলেন চিকিৎসকরা, হাসপাতালের অন্য কর্মীরা ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অবনীর শিরদাঁড়ায় গুরুতর চোট লেগেছে ৷ খুব শীঘ্রই তাঁর অস্ত্রোপচার হবে ৷