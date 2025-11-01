ভারতের প্রথম চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হল কেরল, প্রতারণা বলছে বিরোধীরা
বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীসন মনে করেন সরকারের এই ঘোষণা সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক ৷ তবে রাজ্য সরকারের দাবি মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তকেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে ৷
Published : November 1, 2025 at 7:41 PM IST
তিরুবনন্তপুরম, 1 নভেম্বর: কেরলকে দেশের প্রথম চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। শনিবার সকাল ন'টায় শুরু হওয়া বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে এই ঘোষণা করা হয়। তবে, বিরোধী দল এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। তাদের মতে রাজ্যের বাসিন্দাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রতারণা করছেন ৷
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীসন জানান, সরকারের এই ঘোষণা সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক ৷ সমস্ত সংবাদপত্রেও ফলাও করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। অধিবশন শুরু হলে বিরোধী দলের বিধায়করা বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীনও প্রতিবাদে সামিল হন। স্লোগান দিতে দিতে তারা ওয়াক আউট করেন। ভিডি সতীসনের অভিযোগ, ঘোষণাটি একটি প্রতারণা ৷ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার পদ্ধতি লঙ্ঘন করে বিবৃতি দিয়েছেন। এরপর বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ দেখান ৷ তাদের দাবি, সরকার গরিব মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এদিন বলেন, "এসব বিরোধী দলের অভ্যাস।" তিনি স্পষ্ট করে জানান, কেরলকে চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছিল ৷ আর এটা কোনও গোপন বিষয়ও নয়। তাঁর মতে, কেরলের বাসিন্দাদের এই বিশেষ উপলব্ধির কথা জানাতেই বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সরকার কেবল সেই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলে যা অর্জন করা গিয়েছে। জনাদেশের ভিত্তি, নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। আমাদের সরকার সেই কাজটাই করে চলেছে ৷" পরিষদীয় মন্ত্রী এমবি রাজেশ বিরোধী দলের ওয়াকআউটের সমালোচনা করে বলেন, "বিরোধী বিধায়করা চলে গিয়েছেন কারণ তাঁরা কেরলের ঐতিহাসিক অর্জন সহ্য করতে পারেননি ৷" তিনি আরও বলেন, " এই বিশেষ দিনে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করায় ইতিহাস কোনও দিন তাঁদের ক্ষমা করবে না ৷"
বিরোধী দলের ওয়াকআউটের পর, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে কেরলকে চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "এই ঐতিহাসিক ঘোষণায় বিধানসভা সমস্ত সদস্য গর্বিত হবেন। এই উল্লেখযোগ্য অর্জনে সমগ্র কেরল রাজ্য গর্বিত। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়। যাঁরা চরম দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা যেন আবার এর মধ্যে না গিয়ে পড়েন সেটা আমরা নিশ্চিত করব,। কেরল দেশের সামনে একটি নতুন মডেল উপস্থাপন করছে ৷" তিনি আরও জানান, এই অর্জন দেশের অন্যান্য রাজ্যের জন্য একটি মডেল হবে। এটি শেষ নয়, বরং একটি নতুন শুরু ৷