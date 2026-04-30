কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে প্রকাশ্যে তদন্ত রিপোর্ট, ব্যাঙ্কের অবহেলা স্পষ্ট সিসিটিভি ফুটেজে

কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে তদন্তকারী আরডিসি (RDC) জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে যে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় অবহেলা করেছে।

MALLIPSHI ODISHA GRAMIN BANK
কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে ব্যাঙ্কের অবহেলার প্রমাণ মিলল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 8:31 PM IST

কেওনঝড়, 30 এপ্রিল: দেশজুড়ে হইচই ফেলে দেওয়া কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে ভুক্তভোগী জিতু মুন্ডার বাড়িতে তদন্তকারী আরডিসি (RDC) পৌঁছায় ৷ জানা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে যে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় অবহেলা করেছে।

কেওনঝড় জেলার পাটনা থানার অন্তর্গত মাল্লিপশি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখায় মৃতদেহ কবর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি একটি RDC তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার উত্তরাঞ্চল আরডিসি সংগ্রাম কেশরী মহাপাত্র কেওনঝড়ের দিয়ানালে গ্রামে পৌঁছান। তিনি জিতু মুন্ডার বাড়িতে গিয়ে জমির মাপজোক করেন এবং তদন্তের স্বার্থে ব্যাঙ্কেও যান। এই তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে তদন্তকারী আধিকারিক সংগ্রাম কেশরী মহাপাত্র জানিয়েছেন যে, এই ঘটনায় জিতু মুন্ডা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অবহেলার শিকার হয়েছেন।

কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে তদন্তে রাজস্ব বিভাগের কমিশনার, জেলাশাসক-সহ তদন্তকারী দল

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জিতু মুন্ডাকে আগে থেকেই চিনতেন। তবে তদন্ত চলাকালীন আরডিসি (RDC) তদন্তকারী আধিকারিক জানতে পারেন যে, শেষ কিস্তির টাকা তোলার সময় জিতু মুন্ডাকে ব্যাঙ্ক ফেরত পাঠিয়েছিল। তদন্তে পুলিশের বিরুদ্ধেও অবহেলার অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন যে, প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের সমস্ত নথিপত্র তলব করা হবে, তদন্তের গতি ত্বরান্বিত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তদন্তকারী আরডিসি (RDC) জানান, "জেলাশাসক এবং আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সিসিটিভি ফুটেজটি খতিয়ে দেখেছি। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বারবার তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন; আর সিসিটিভিতে জিতু মুন্ডাকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখা গিয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জিতু মুন্ডা ও তাঁর বোনকে শনাক্ত করতে পেরেছেন৷ কারণ, এর আগে তাঁরা মোট আটবার টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে এসেছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে কর্তব্যে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত চালানো হবে যে— তাঁর বোনের মৃত্যু গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটলেও, কেন এখনও পর্যন্ত ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি।" তদন্ত চলাকালীন জেলাশাসক বিশাল সিং, অতিরিক্ত জেলাশাসক রবীন্দ্র প্রধান এবং আরডিসি-র বিভিন্ন দফতরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে ভুক্তভোগী জিতু মুন্ডা

এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে জানা যায়, কেওনঝড় জেলার পাটনা থানার অন্তর্গত দিয়ানালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মালা মুন্ডা (জিতু মুন্ডার বোন)। মালিপশি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে মালা মুন্ডার একটি অ্যাকাউন্ট ছিল, যেখানে 19,402 টাকা জমা ছিল। দুই মাস আগে মালা মুন্ডার মৃত্যু হয়৷ গত সোমবার, 27 এপ্রিল যখন তাঁর ভাই জিতু মুন্ডা বোনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে যান, তখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে প্রমাণপত্র দেখতে চান। যেহেতু তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না, তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে সমাধিস্থলে যান। সেখানে সমাহিত বোনের দেহের অবশিষ্টাংশ তিনি খুঁড়ে তোলেন এবং কাঁধে বয়ে পুনরায় ব্যাঙ্কে এসে উপস্থিত হন। এর পরই গোটা ঘটনা জানাজানি হয়ে যায় এবং বিষয়টি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির নজরে আসে ৷

কেওনঝর জেলার এই মর্মান্তিক ঘটনায় ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "এই ঘটনাটি সমাজ ও সরকার উভয়ের জন্যই উদ্বেগের বিষয়। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয়।" তিনি কর্মকর্তাদের জনগণের প্রতি আরও সংবেদনশীল হওয়ার জন্য আবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তর রাজস্ব বিভাগের কমিশনারকে পুরো ঘটনাটি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরডিসি বিষয়টি তদন্ত করে আর তার প্রাথমিক রিপোর্ট জানিয়েছে।

  1. কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সমিতির
  2. মৃতার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে চাই প্রমাণ, বোনের কঙ্কাল নিয়ে ব্যাঙ্কে হাজির ভাই

