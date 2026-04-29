কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সমিতির

কেওনঝড় কঙ্কাল কাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সমিতির
বোনের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকার দাবিতে তাঁর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে এনেছিলেন এক আদিবাসী ব্যক্তি ৷ এই ঘটনায় বুধবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।
Published : April 29, 2026 at 4:29 PM IST
কেওনঝড়, 29 এপ্রিল: ওড়িশার কেওনঝড় জেলায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটি— যেখানে এক আদিবাসী ব্যক্তি তাঁর বোনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত টাকার দাবিতে তাঁর মৃতদেহ কবর থেকে তুলে এনেছিলেন৷ এই ঘটনায় বুধবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে এমন পরিস্থিতির নেপথ্যের কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন।
কেওনঝড় জেলার পাটনা থানার অন্তর্গত দিয়ানালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মালা মুন্ডা (জিতু মুন্ডার মাসি)। মালিপশি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে মালা মুন্ডার একটি অ্যাকাউন্ট ছিল, যেখানে 19,402 টাকা জমা ছিল। দুই মাস আগে মালা মুন্ডার মৃত্যু হয়৷ গতকাল (সোমবার, 27 এপ্রিল) যখন তাঁর ভাই জিতু মুন্ডা বোনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে যান, তখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে প্রমাণপত্র দেখতে চান। যেহেতু তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না, তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে সমাধিস্থলে যান। সেখানে সমাহিত বোনের দেহের অবশিষ্টাংশ তিনি খুঁড়ে তোলেন এবং কাঁধে বয়ে পুনরায় ব্যাঙ্কে এসে উপস্থিত হন। এর ফলে ব্যাঙ্কের চত্বরে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর জিতু মুন্ডা বাড়ি ফিরে যান।
কেওনঝর জেলায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনায় ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি বলেছেন, "এই ঘটনাটি সমাজ ও সরকার উভয়ের জন্যই উদ্বেগের বিষয়। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয়।" তিনি কর্মকর্তাদের জনগণের প্রতি আরও সংবেদনশীল হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তর রাজস্ব বিভাগের কমিশনারকে পুরো ঘটনাটি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আরডিসি বিষয়টি তদন্ত করবে।
মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জেলা প্রশাসন এই ঘটনায় অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জিতু মুন্ডা নামের এই আদিবাসীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কোনও স্তরে কোনওরকম গাফিলতি হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে একটি বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। জেলা রেড ক্রস তহবিল থেকে জিতু মুন্ডাকে অবিলম্বে 30,000 টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
গতকালকের ঘটনা প্রসঙ্গে মাল্লিপশি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা ব্যবস্থাপক সুশান্ত কুমার শেঠি বলেন, "গতকাল জিতু মুন্ডা নামের এক ব্যক্তি তাঁর প্রয়াত বোনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে এসেছিলেন। কিন্তু, আমরা তাঁকে তাঁর প্রয়াত বোনের মনোনীত ব্যক্তি (নমিনি) এবং ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে বলি। এই কথা শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে যান এবং দুই ঘণ্টা পর তিনি তাঁর বোনের কঙ্কাল নিয়ে ব্যাঙ্কে আসেন। আমরা এই বিষয়ে পুলিশকে জানাই।"