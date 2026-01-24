ETV Bharat / bharat

রুপোর মতো জ্বলজ্বলে পাহাড়, কেদারনাথ মন্দির ঢেকেছে 4 ফুট বরফে; দেখুন ভিডিয়ো

তুষারপাতের পর কেদারনাথ মন্দির চত্বর সাদা চাদরে ঢাকা পড়েছে ৷ শুক্রবার থেকেই বরফ পড়া শুরু হয়েছে ৷ শনিবারেও অব্যাহত তুষারপাত ৷

HEAVY SNOWFALL IN KEDARNATH DHAM
কেদারনাথ ধাম (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 24, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

রুদ্রপ্রয়াগ, 24 জানুয়ারি: শ্বেতশুভ্র কেদারনাথ ! প্রবল তুষারপাতে বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে ভোলেবাবার দরবার। কনকনে ঠান্ডা আশপাশের এলাকায়। ঠান্ডায় কাঁপছেন স্থানীয়রা ৷ নতুন বছরের শুরুর দিকেও তীব্র তুষারপাতের কারণে মন্দির চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকা বরফে আবৃত হয়েছিল ৷ শুক্রবার ফের উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধাম বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গিয়েছে । শনিবারেও অব্যাহত তুষারপাত ৷ কেদারনাথ মন্দির পুরু 4 ফুট বরফে ঢাকা গিয়েছে ৷ দেখুন সেই ভিডিয়ো ৷ পুলিশ ও আইটিবিপি কর্মীরা কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন।

রুদ্রপ্রয়াগে একটানা তুষারপাতের কারণে কেদারনাথ ধামের আবহাওয়া বেশ প্রতিকূল অর্থাৎ ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা। এলাকাজুড়ে বরফ পড়ায় ক'য়েকদিনের তুলনায় ঠান্ডা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ বর্তমানে উত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্যগুলির অবস্থা একইরকম ৷ হিমাচল প্রদেশ থেকে কাশ্মীরেও চলছে ভারী তুষারপাত ৷ সেখানে বরফে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন পর্যটকরা। চলতি মরশুমে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়তে পারতে বলে আশাবাদী পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা ৷

কেদারনাথ মন্দির ঢেকেছে 4 ফুট বরফে (ইটিভি ভারত)

বাবা কেদারনাথ ধামে গত 24 ঘণ্টা ধরে চলছে ভারী তুষারপাত ৷ ফলে তীর্থক্ষেত্রের আশেপাশে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। কেদারনাথ ধাম এবং আশেপাশের এলাকায় তাপমাত্রা মাইনাসে চলে গিয়েছে ৷ এরমধ্যেই রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশ এবং ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি) কর্মীরা কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন। কেদারনাথ ধামে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । রুপোর মতো জ্বলজ্বল করছে পাহাড়ের চূড়া ৷

তীব্র ঠান্ডা এবং বরফ জমার কারণে কেদারনাথ ধামে চলমান পুনর্নির্মাণের কাজও বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে, যা নির্মাণের গতিকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে । যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ এবং আইটিবিপি-র একটি যৌথ দল সতর্ক হয়ে রয়েছে । কেদারনাথ মন্দিরের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য, আইটিবিপি'র কর্মীরা তুষারপাতের উপর ক্রমাগত টহল দিচ্ছেন। তাঁরা রাস্তা থেকে বরফ সরাতে প্রশাসনের কর্মীদের সাহায্য করছেন ৷

বন্ধ মন্দির- মহাদেবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হল কেদারনাথ। বছরে ছয় মাস এই মন্দির পর্যটকদের জন্য খোলা থাকে এবং বাকি ছয় মাস এই কেদার মন্দিরের জন্য বন্ধ থাকে। বিশ্ববিখ্যাত এই কেদারনাথ ধামের দরজা ভাইফোঁটার দিন অর্থাৎ 23 অক্টোবর, 2025 সকালে শীতকালের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে, শ্রী বদ্রীনাথ ধামের দরজাও 25 নভেম্বর, 2025 শীতকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফের উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রার সময় মন্দিরের দরজা খুলবে ৷

TAGGED:

UTTARAKHAND KEDARNATH DHAM
KEDARNATH DHAM HEAVY SNOWFALL
কেদারনাথ মন্দির
বরফে ঢাকা কেদারনাথ মন্দির
HEAVY SNOWFALL IN KEDARNATH DHAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.