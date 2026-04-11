কাটিহারে বাস-পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 10, আহত অনেকে
কোয়রা থানা এলাকার 31 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাস চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ ৷
Published : April 11, 2026 at 8:58 PM IST
কাটিহার, 11 এপ্রিল: ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 10 জনের ৷ ভয়াবহ এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে বিহারের কাটিহারে। শনিবার সন্ধ্যায় একটি বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা সকলেই পূর্ণিয়ার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে খবর।
কোয়রা থানা এলাকার বাসগাদা চকের কাছে 31 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, পিকআপ ভ্যানটিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন ছিলেন ৷ এরা সকলেই স্থানীয় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। দুর্ঘটনার সময়ে বিকট শব্দ হয় ৷ ঘটনাস্থলেই 10 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের মতে, পিকআপ ভ্যানের আরোহীরা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি দ্রুতগামী বাস পিকআপ ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা এতটাই তীব্র ছিল যে পিকআপ ভ্যানটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় বলে খবর।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ঘটনাস্থলেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়। স্থানীয় কোয়রা থানাকে ঘটনাটি জানানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে আহতদের নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করে। নিহতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ কুমার জানান, বাস চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল ৷ খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল সে। তার ভুলের কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই দুর্ঘটনার জন্য বাস চালককেই দায়ী করেছেন স্থানীয়রা।
দুর্ঘটনার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্থানীয়রা ৷ তারা জানায়, এখানে নিয়মিত দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷ কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয় না। প্রশাসন সতর্ক থাকলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না বলেও স্থানীরা জানাচ্ছেন। ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণের জন্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিরও তৈরি হয়। কাটিহার পুলিশ এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, "শনিবার কাটিহার জেলার কোড়া থানা এলাকার অন্তর্গত গেরাবাড়ির অদূরে একটি বাস ও একটি পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত প্রায় 25 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালগুলিতে স্থানান্তর করা হচ্ছে ৷" কোয়রার ডিএসপি রঞ্জন কুমার সিং বলেন, "পিকআপ ভ্যানটিতে 35 থেকে 40 জন লোক ছিলেন ৷ যাদের মধ্যে 10 জন মৃত্যু হয়েছে। 25 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ এরা সকলেই পূর্ণিয়ার বাসিন্দা ৷ ঝাড়খণ্ড থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।''