'কাশ্মীর ভুলে যাও, আগে ঘর সামলাও'; পাকিস্তানকে কড়া বার্তা ভারতের

'কাশ্মীর ভুলে যাও, আগে ঘর সামলাও'; পাকিস্তানকে কড়া বার্তা ভারতের
"ভারতের দিকে আঙুল তোলার পরিবর্তে পাকিস্তান যদি নিজেদের সমস্যা ঠিক করে, সেদেশের জনগণের জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর হবে।"
By ANI
Published : July 23, 2026 at 10:48 AM IST
নিউইয়র্ক, 23 জুলাই: রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জবাব দিল ভারত ৷ একই সঙ্গে কার্যত ভারতীয় দূতের সাফ বার্তা, কাশ্মীরের কথা ভুলে যাও, আগে ঘর সামলাও ৷
বুধবার নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে 'প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালনা: শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তি' বিষয়ক বিতর্কে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ ৷ রাখঢাক না-করে বৈঠকে ভারত সাফ জানিয়েছে, পাকিস্তান আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে তার 'রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার' হিসাবে ব্যবহার করছে ৷
হরিশ বলেন , জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। একমাত্র অমীমাংসিত বিষয় হল ভারতীয় ভূখণ্ডে পাকিস্তানের দখলদারি ৷ একইসঙ্গে এদিন হরিশের আক্রমণ, 'পাকিস্তান এই উচ্চ-পর্যায়ের বিতর্ককে মিথ্যা বয়ান প্রচারের কাজে অপব্যবহার করছে ৷ তারপরেই ভারতের প্রতিনিধি স্পষ্ট করে দেন, "এই মঞ্চে অন্য কোনও বিষয় তোলার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না ৷ কিন্তু পাকিস্তান আজ মিথ্যা তথ্য প্রচার করায় প্রতিনিধি দল জবাব দিতে বাধ্য হচ্ছে ৷ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। এই সাংবিধানিক ও আইনি বাস্তবতা পাকিস্তান ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা করে চলেছে ।"
এদিন সিন্ধু জলচুক্তি প্রসঙ্গে হরিশ আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে 'রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার' হিসাবে ব্যবহার করায় পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেন । তাঁর মন্তব্য, "সিন্ধু জলচুক্তির বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট ৷ কিন্তু আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে নিয়মিত রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হলে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে সহযোগিতা আশা করা যায় না ৷"
অন্যদের বিচার করার আগে পাকিস্তানকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে জোর দেওয়ার পরামর্শও দেন হরিশ ৷ তাঁর কটাক্ষ, "ভারতের দিকে আঙুল তোলার পরিবর্তে পাকিস্তান যদি নিজেদের সমস্যা ঠিক করে, সেটা সেদেশের জনগণের জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর হবে ।"