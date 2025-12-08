185 জন ছাত্রীর জন্য একটি টয়লেট, ছাত্রদের ভরসা খোলা জায়গা

185 জন ছাত্রীর জন্য একটি টয়লেট, ছাত্রদের ভরসা খোলা জায়গা
পড়ুয়া সংখ্যা 300-রও বেশি ৷ শৌচাগার মাত্র একটি, তাও কেবল ছাত্রীদের জন্য ৷ ছাত্রদের ভরসা খোলা জায়গা ৷ এই গ্রামে পড়াশোনা করা খুব কষ্ট ৷
Published : December 8, 2025 at 11:57 AM IST
দাভানাগেরে (কর্ণাটক), 8 ডিসেম্বর: টেক্সটাইল শিল্পের জন্য বিখ্যাত কর্ণাটকের দাভানাগেরে জেলা ৷ প্রগতিশীল এই জেলাকে কর্ণাটকের ম্যাঞ্চেস্টারও বলা হয় ৷ তবে এই জেলারই এক বিধানসভার চিত্রটা সম্পূর্ণ উল্টো ৷ স্কুলে 185 জন ছাত্রীর জন্য মাত্র একটি শৌচাগার ৷ ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই বাস্তব ৷ জেলার একটি বিধানসভা এলাকায় এই ছবি ধরা পড়েছে ৷
রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা বিধানসভা কেন্দ্র হল মায়াকোন্ডা । এখানে উন্নয়ন প্রায় নেই বললেই চলে । যে কারণে এলাকার মানুষ দাবি করছেন যে এটিকে তালুক সদর দফতর করা হোক যাতে উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটা দেখা যায় । রাজ্য সরকার মায়াকোন্ডার আশেপাশের গ্রামগুলির শিশুদের সুবিধার্থে একটি কর্ণাটক পাবলিক স্কুল অনুমোদন করেছে । দুঃখের বিষয় হল, সেই স্কুলে 185 জন ছাত্রীর জন্য মাত্র একটি শৌচাগার রয়েছে ৷ আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ছাত্রদের যেতে হচ্ছে খোলা জায়গায় ।
পড়ুয়াদের অভিযোগ, টয়লেট ব্যবহার করার জন্য তাদের লাইনে দাঁড়াতে হয় । একজন টয়লেট করে বেরিয়ে আসার পর অন্যজনকে যেতে হয় ৷ এভাবে দীর্ঘ লাইন পড়ে টয়লেটে ৷ বিষয়টি স্কুলের প্রিন্সিপালের নজর আনার পাশাপাশি অবিলম্বে একটি উচ্চ প্রযুক্তির টয়লেট তৈরির জন্য স্কুলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেও কোনও লাভ হয়নি ৷
জানা গিয়েছে, স্কুলটিতে বহু বছর ধরে শৌচাগারের সমস্যা । স্কুলের 353 জনের মধ্যে 185 জন ছাত্রীকে টয়লেটে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । বাকি 168 জন ছাত্র খোলা জায়গায় টয়লেট করে ।
পানীয় জল, প্রয়োজনীয় ঘর, ডেস্ক এবং বেঞ্চের অভাব
কর্ণাটক পাবলিক স্কুলটিতে শৌচাগারের অভাবের পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যা, প্রয়োজনীয় ঘর, ডেস্ক এবং বেঞ্চের অভাব রয়েছে । এছাড়াও, স্কুলটির এমন ভগ্নদশা যে সেটি যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে ৷ এই ভয় নিয়েই ছোট ও বড়রা স্কুলে আসছে ৷ সরকার এবং কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অবহেলার কারণে কর্ণাটক পাবলিক স্কুলের পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে । স্কুলের এহেন অবনতি দেখে অভিভাবকরাও অসন্তুষ্ট ৷
তাঁরাও দাবি করেছেন যে, অবিলম্বে পড়ুয়াদের জন্য শৌচাগার তৈরি করা হোক । উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার তৈরির জন্য কয়েকমাস আগে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল । এছাড়াও, মায়াকোন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে একটি আবেদনপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে ।
গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার, অবিলম্বে শৌচাগার এবং পর্যাপ্ত জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । যদিও আজ পর্যন্ত তা মিথ্যে আশ্বাসই রয়ে গিয়েছে ৷ গ্রামবাসীরা এই বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিধায়ক কে.এস. বাসবন্তপ্পার কাছে আবেদন করলে তিনিও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন । তবে এখনও সমাধান হয়নি ৷
ছাত্রীদের অভিযোগ
এই বিষয়ে গায়ত্রী নামে এক ছাত্রী বলেন, "আমাদের কর্ণাটক পাবলিক স্কুলে 300 জনেরও বেশি শিক্ষার্থী আছে । তারা বিভিন্ন শহর থেকে স্কুলে আসে । এমন পরিস্থিতি যে আমাদের টয়লেটে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় । আসা-যাওয়ায় সময় লাগে । আরেকটি হাইটেক টয়লেট তৈরি করা উচিত । যে টয়লেটটি আছে তাও অনেক দূরে । একজন বেরিয়ে আসার পর, তবে আরেকজনকে ভেতরে যেতে হয় । আমরা এভাবেই টয়লেট ব্যবহার করে আসছি । এটি বহু বছরের সমস্যা । এতে পড়ুয়াদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় । আমাদের একটি ভালো টয়লেট দরকার ।"
আরেক ছাত্রী সিনচানার কথায়, "সবাই বলছে তারা এই সমস্যার সমাধান করবে । কিন্তু আদপে কেউ এগিয়ে আসছে না । আমরা দু'বছর ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন । স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে । টয়লেট ব্যবহার করার জন্য আমাদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । এর ফলে ক্লাসে যেতে দেরি হয় । এমনও হয়েছে অনেক সময় যে শিক্ষকরা আমাদের ক্লাসরুম থেকে বের করে দিয়েছেন । আমাদের একটি টয়লেট দরকার । আমরা শিক্ষকদের বলেছিলাম, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি । বিধায়ক বাসবন্তপ্পাও তাই বলেছিলেন । তবে, এখনও এটি তৈরি হয়নি । আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি একটি থিয়েটার, স্কুলের জন্য আরেকটি ভবন, ল্যাব, জলের ব্যবস্থা এবং একটি টয়লেট তৈরি করবেন । কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর কোনওটাই হয়নি ।"
ভারপ্রাপ্ত ভাইস প্রিন্সিপালের বক্তব্য
এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ নাগরাজের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "বিধায়কের অনুদানে 2016-17 সালে টয়লেটটি তৈরি করা হয়েছিল । শৌচাগারে যেতে দশ মিনিটেরও বেশি সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সমস্যা । আমরা ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিঠি লিখেছি । বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগেরও নজরে আনা হয়েছে । আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি । সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও জানিয়েছি ৷ বিধায়কেরও নজরে এনেছি । স্কুল ভবনটি 1949 সালে নির্মিত হয়েছিল । বিধায়ক স্কুলটি খালি করে নতুন ভবন তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "হাইস্কুলের পাশাপাশি, কর্ণাটক পাবলিক স্কুলের প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভাগেও কেবল একটি মাত্র শৌচাগার আছে । সেখানেও কেবল ছাত্রীদের যাওয়ার অনুমতি আছে । বাকি ছেলেরা স্কুলের মাঠে প্রস্রাব করতে যায় । 400 জনেরও বেশি শিশু প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কন্নড় এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে । এনআরজি প্রকল্পের অধীনে পিডিও ইতিমধ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে আরেকটি শৌচাগার অনুমোদন করেছেন । তবে, টেন্ডার পেতে এবং এটি নির্মাণের জন্য কেউ এগিয়ে আসছেন না ৷"
এহেন দুরূহ, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যেও ওরা স্কুল আসে ৷ ভূরিভূরি আশ্বাস একদিন বাস্তবে পরিণত হওয়ার আশায় রয়েছে ওরা ৷ দ্রুত সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা ৷