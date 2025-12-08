ETV Bharat / bharat

185 জন ছাত্রীর জন্য একটি টয়লেট, ছাত্রদের ভরসা খোলা জায়গা

পড়ুয়া সংখ্যা 300-রও বেশি ৷ শৌচাগার মাত্র একটি, তাও কেবল ছাত্রীদের জন্য ৷ ছাত্রদের ভরসা খোলা জায়গা ৷ এই গ্রামে পড়াশোনা করা খুব কষ্ট ৷

Toilet Problem in Karnataka School
বাথরুম যাওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে ছাত্রীরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 8, 2025 at 11:57 AM IST

দাভানাগেরে (কর্ণাটক), 8 ডিসেম্বর: টেক্সটাইল শিল্পের জন্য বিখ্যাত কর্ণাটকের দাভানাগেরে জেলা ৷ প্রগতিশীল এই জেলাকে কর্ণাটকের ম্যাঞ্চেস্টারও বলা হয় ৷ তবে এই জেলারই এক বিধানসভার চিত্রটা সম্পূর্ণ উল্টো ৷ স্কুলে 185 জন ছাত্রীর জন্য মাত্র একটি শৌচাগার ৷ ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই বাস্তব ৷ জেলার একটি বিধানসভা এলাকায় এই ছবি ধরা পড়েছে ৷

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা বিধানসভা কেন্দ্র হল মায়াকোন্ডা । এখানে উন্নয়ন প্রায় নেই বললেই চলে । যে কারণে এলাকার মানুষ দাবি করছেন যে এটিকে তালুক সদর দফতর করা হোক যাতে উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটা দেখা যায় । রাজ্য সরকার মায়াকোন্ডার আশেপাশের গ্রামগুলির শিশুদের সুবিধার্থে একটি কর্ণাটক পাবলিক স্কুল অনুমোদন করেছে । দুঃখের বিষয় হল, সেই স্কুলে 185 জন ছাত্রীর জন্য মাত্র একটি শৌচাগার রয়েছে ৷ আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ছাত্রদের যেতে হচ্ছে খোলা জায়গায় ।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, টয়লেট ব্যবহার করার জন্য তাদের লাইনে দাঁড়াতে হয় । একজন টয়লেট করে বেরিয়ে আসার পর অন্যজনকে যেতে হয় ৷ এভাবে দীর্ঘ লাইন পড়ে টয়লেটে ৷ বিষয়টি স্কুলের প্রিন্সিপালের নজর আনার পাশাপাশি অবিলম্বে একটি উচ্চ প্রযুক্তির টয়লেট তৈরির জন্য স্কুলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেও কোনও লাভ হয়নি ৷

Toilet Problem in Karnataka School
বিশ্রী পরিস্থিতি কর্ণাটকের স্কুলে, 185 জন ছাত্রীর জন্য একটি মাত্র টয়লেট (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, স্কুলটিতে বহু বছর ধরে শৌচাগারের সমস্যা । স্কুলের 353 জনের মধ্যে 185 জন ছাত্রীকে টয়লেটে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । বাকি 168 জন ছাত্র খোলা জায়গায় টয়লেট করে ।

পানীয় জল, প্রয়োজনীয় ঘর, ডেস্ক এবং বেঞ্চের অভাব

কর্ণাটক পাবলিক স্কুলটিতে শৌচাগারের অভাবের পাশাপাশি পানীয় জলের সমস্যা, প্রয়োজনীয় ঘর, ডেস্ক এবং বেঞ্চের অভাব রয়েছে । এছাড়াও, স্কুলটির এমন ভগ্নদশা যে সেটি যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে ৷ এই ভয় নিয়েই ছোট ও বড়রা স্কুলে আসছে ৷ সরকার এবং কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অবহেলার কারণে কর্ণাটক পাবলিক স্কুলের পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে । স্কুলের এহেন অবনতি দেখে অভিভাবকরাও অসন্তুষ্ট ৷

তাঁরাও দাবি করেছেন যে, অবিলম্বে পড়ুয়াদের জন্য শৌচাগার তৈরি করা হোক । উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার তৈরির জন্য কয়েকমাস আগে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল । এছাড়াও, মায়াকোন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে একটি আবেদনপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে ।

গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার, অবিলম্বে শৌচাগার এবং পর্যাপ্ত জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । যদিও আজ পর্যন্ত তা মিথ্যে আশ্বাসই রয়ে গিয়েছে ৷ গ্রামবাসীরা এই বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিধায়ক কে.এস. বাসবন্তপ্পার কাছে আবেদন করলে তিনিও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন । তবে এখনও সমাধান হয়নি ৷

Toilet Problem in Karnataka School
কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেও স্কুল আসছে ওরা (ইটিভি ভারত)

ছাত্রীদের অভিযোগ

এই বিষয়ে গায়ত্রী নামে এক ছাত্রী বলেন, "আমাদের কর্ণাটক পাবলিক স্কুলে 300 জনেরও বেশি শিক্ষার্থী আছে । তারা বিভিন্ন শহর থেকে স্কুলে আসে । এমন পরিস্থিতি যে আমাদের টয়লেটে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয় । আসা-যাওয়ায় সময় লাগে । আরেকটি হাইটেক টয়লেট তৈরি করা উচিত । যে টয়লেটটি আছে তাও অনেক দূরে । একজন বেরিয়ে আসার পর, তবে আরেকজনকে ভেতরে যেতে হয় । আমরা এভাবেই টয়লেট ব্যবহার করে আসছি । এটি বহু বছরের সমস্যা । এতে পড়ুয়াদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় । আমাদের একটি ভালো টয়লেট দরকার ।"

আরেক ছাত্রী সিনচানার কথায়, "সবাই বলছে তারা এই সমস্যার সমাধান করবে । কিন্তু আদপে কেউ এগিয়ে আসছে না । আমরা দু'বছর ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন । স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে । টয়লেট ব্যবহার করার জন্য আমাদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । এর ফলে ক্লাসে যেতে দেরি হয় । এমনও হয়েছে অনেক সময় যে শিক্ষকরা আমাদের ক্লাসরুম থেকে বের করে দিয়েছেন । আমাদের একটি টয়লেট দরকার । আমরা শিক্ষকদের বলেছিলাম, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি । বিধায়ক বাসবন্তপ্পাও তাই বলেছিলেন । তবে, এখনও এটি তৈরি হয়নি । আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি একটি থিয়েটার, স্কুলের জন্য আরেকটি ভবন, ল্যাব, জলের ব্যবস্থা এবং একটি টয়লেট তৈরি করবেন । কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর কোনওটাই হয়নি ।"

ভারপ্রাপ্ত ভাইস প্রিন্সিপালের বক্তব্য

এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ নাগরাজের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "বিধায়কের অনুদানে 2016-17 সালে টয়লেটটি তৈরি করা হয়েছিল । শৌচাগারে যেতে দশ মিনিটেরও বেশি সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সমস্যা । আমরা ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিঠি লিখেছি । বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগেরও নজরে আনা হয়েছে । আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি । সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও জানিয়েছি ৷ বিধায়কেরও নজরে এনেছি । স্কুল ভবনটি 1949 সালে নির্মিত হয়েছিল । বিধায়ক স্কুলটি খালি করে নতুন ভবন তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।"

তিনি আরও বলেন, "হাইস্কুলের পাশাপাশি, কর্ণাটক পাবলিক স্কুলের প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভাগেও কেবল একটি মাত্র শৌচাগার আছে । সেখানেও কেবল ছাত্রীদের যাওয়ার অনুমতি আছে । বাকি ছেলেরা স্কুলের মাঠে প্রস্রাব করতে যায় । 400 জনেরও বেশি শিশু প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কন্নড় এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে । এনআরজি প্রকল্পের অধীনে পিডিও ইতিমধ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে আরেকটি শৌচাগার অনুমোদন করেছেন । তবে, টেন্ডার পেতে এবং এটি নির্মাণের জন্য কেউ এগিয়ে আসছেন না ৷"

এহেন দুরূহ, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যেও ওরা স্কুল আসে ৷ ভূরিভূরি আশ্বাস একদিন বাস্তবে পরিণত হওয়ার আশায় রয়েছে ওরা ৷ দ্রুত সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা ৷

