ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে বাসের সামনে আছড়ে পড়ল গাড়ি, মৃত 5 বন্ধু

ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে বাসের সামনে আছড়ে পড়ল গাড়ি, মৃত 5 বন্ধু
শুক্র সকালের পর শনিবার মাঝরাত ৷ দু'দিনের মধ্যে ফের বড়সড় দুর্ঘটনা বেঙ্গালুরুতে ৷ দ্রুতগতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারাতেই শেষ 5 তরতাজা প্রাণ ৷
Published : February 15, 2026 at 11:50 AM IST
বেঙ্গালুরু, 15 ফেব্রুয়ারি: ফের গাড়ি দুর্ঘটনা বেঙ্গালুরু গ্রামীণ জেলায় ৷ দু'দিন আগে হোসকোটে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনার ক্ষত ভোলার আগেই জেলার নেলামঙ্গলা তালুকে আরেকটি দুর্ঘটনা । ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে সরকারি বাসকে ধাক্কা দ্রুতগামী গাড়ির তাতেই মৃত্যু হল পাঁচজনের ৷ গতি দ্রুত থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে ৷ তারপর সেটি সামনের দিকে আসা একটি কেএসআরটিসি বাসে ধাক্কা দিতেই গাড়িতে থাকা পাঁচ যুবকের মৃত্যু হয় ।
শনিবার রাত 12টার দিকে নেলামঙ্গলার মদনায়কনাহাল্লি থানা সীমানার অন্তর্গত তুমাকুরু-বেঙ্গালুরু জাতীয় মহাসড়কের জিন্দালের কাছে ফ্লাইওভারে এই দুর্ঘটনা ঘটে । নিহতদের নাম দুর্গা প্রসাদ (20), কেশব (19), ললিত (22), হর্ষিত (20) এবং ধনুশ (20)। তারা সকলেই বেঙ্গালুরু গ্রামীণ দোদ্দাবল্লাপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে যে, তুমাকুরু থেকে বেঙ্গালুরুর দিকে আসা একটি ইন্ডিকা গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারেন ৷ পরে ডিভাইডার অতিক্রম করে এবং এটি উড়ে গিয়ে বেঙ্গালুরু থেকে হুব্বলিগামী একটি কেএসআরটিসি বাসকে ধাক্কা দেয় ।
দুর্ঘটনার তীব্রতার কারণে গাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে-মুচড়ে যায় । গাড়িতে থাকা চার যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যান । চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালে মারা যান আরেক যুবক । বাসের সামনের অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তবে বাসে থাকা 43 জন যাত্রী অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছেন ।
নিহতরা সকলেই পরস্পরের বন্ধু ৷ একসঙ্গে গাড়িতে বেড়ানোর সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে । মাদানায়াকানহল্লি থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে । পাশাপাশি একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ।
13 ফেব্রুয়ারি হোসকোট-দাবাসপেট হাইওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই সাতজন যুবকের মৃত্যু হয় । হোসকোট তালুকের এম. সত্যভারার কাছে সকালে একটি বাইক, দুটি গাড়ি এবং একটি ক্যান্টার লরির মধ্যে ধারাবাহিক দুর্ঘটনা ঘটে । গাড়িতে থাকা 6 জন এবং বাইকে থাকা একজন-সহ 7 জন নিহত হন ।
দ্রুতগতিতে আসা SUV 700 গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে সামনের দিকে থাকা বাইকটিকে ধাক্কা দেয় । তারপর ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং পাশ থেকে আসা ট্রাকে ধাক্কা মারে । তারপর অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ৷ ঘটনার তীব্রতায় ট্রাকের চাকা ভেঙে যায় । দুর্ঘটনায় XUV গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সেই ঘটনার একদিন যেতে না যেতেই ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷