স্কুলের বাসে উঠে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত শিশুর সুরক্ষার দায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের: হাইকোর্ট

স্কুলের বাসে উঠে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত শিশুর সুরক্ষার দায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের: হাইকোর্ট
স্কুলের বাসে বাড়ি ফেরার পথে চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়া গুরুতর জখম হয় এবং তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ এই মামলায় হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ৷
Published : July 3, 2026 at 3:50 PM IST
বেঙ্গালুরু, 3 জুলাই: বাড়ি ফেরার জন্য স্কুল বাসে ওঠার পর থেকে নিরাপদে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত - এই পুরো সময়টাই শিশুর সুরক্ষার দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষের ৷ স্কুল বাস দুর্ঘটনায় এক শিশুর চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেসরকার স্কুলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার শুনানিতে পর্যবেক্ষণ কর্ণাটক হাইকোর্টের ৷ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা খারিজের আবেদন বাতিল করে দেয় আদালত ৷
কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি এম নাগাপ্রসন্নের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল ৷ কর্ণাটকের মান্ড্যা জেলার মাদ্দুরে দিব্যা জ্যোতি স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা খারিজের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ এই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়া স্কুলের বাসে ফেরার সময় দুর্ঘটনায় একটি চোখ হারায় ৷
এই মামলা বেঞ্চ জানায়, স্কুল বাসে শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি শুধু একটা সৌজন্যতা বা সুবিধা নয় ৷ 'কর্ণাটক এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস'-এর আওতায় শিশুর নিরাপত্তা বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ৷ একবার বাড়ি ফেরার জন্য স্কুলের বাসে উঠলে এবং শেষ স্টপেজ পর্যন্ত না-পৌঁছনো পর্যন্ত শিশুর নিরাপত্তার দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষের ৷
হাইকোর্টের প্রশ্ন, ওই দুর্ঘটনা ঘটার সময় কি বাসে কোনও অ্যাটেনডেন্ট ছিল ? সিসিটিভি কি শুধু একটি সাজানোর জিনিস নাকি সেটা চলছিল ? শিশুরা কীভাবে নিষিদ্ধ বা বিপজ্জনক সামগ্রী বাসের ভিতরে নিয়ে এল ? তদন্তের মাধ্যমে এইসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন ৷ শিশুটির বেড়ে ওঠার বয়সে সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ছে এবং সেই অভিশাপ সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে তাকে ৷ এমন একটি গুরুতর পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না ৷
বেঞ্চ স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও অবহেলা ছিল কি না, তা শুধু পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মাধ্যমে জানা সম্ভব, নির্দেশ দেয় আদালত ৷
প্রেক্ষপট
2025 সালের 1 অগস্ট চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়ার চোখ নষ্ট হয়ে যায় ৷ সে দিব্য জ্য়োতি স্কুলের পড়ুয়া ৷ তার সহপাঠীরা বাসে রঙিন কাগজ এবং আতশবাজির মতো বিস্ফোরক জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল ৷ সেগুলি বাসে বিস্ফোরিত হয়ে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া গুরুতর জখম হন ৷ চিকিৎসকরা জানান, ওই পড়ুয়া 40 শতাংশ অক্ষম হয়ে গিয়েছে ৷
এরপর পড়ুয়ার অভিভাবকরা স্কুলের গাফিলতির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষ এই মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ শুনানির সময় স্কুলের তরফের আইনজীবী সওয়াল করেন, এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র ৷ স্কুলের সময় শেষ হওয়ার পর অন্য একটি শিশু এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ এক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করার কোনও সুযোগ নেই ৷ এমনকী সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে বাসে ৷ সঙ্গে একজন অ্যাটেনডেন্টও ছিল ৷ তাই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর খারিজ করা হোক ৷
সরকারের তরফে আইনজীবী এতে আপত্তি জানান ৷ তিনি সওয়াল করেন, দুর্ঘটনার সময় বাসে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি কাজ করছিল না ৷ এছাড়া সেই সময় বাসে কোনও অ্যাটেনড্যান্টও ছিল না ৷ তাই এফআইআর বাতিলের আবেদনটি খারিজ করা হোক ৷ শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷