16 বছরের কম বয়সিদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

16 বছরের কম বয়সিদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা
বয়স 16 বছরের কম হলে ব্যবহার করা যাবে না সোশাল মিডিয়া ৷ শুক্রবার থেকে এই রাজ্যে চালু হচ্ছে নয়া নিয়ম ৷ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : March 6, 2026 at 12:40 PM IST
বেঙ্গালুরু, 6 মার্চ: বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সোশাল মিডিয়া সংক্রান্ত একাধিক বিধিনিষেধ রয়েছে । এবার তা নিয়ে তৎপর কর্ণাটক সরকার ৷ দক্ষিণী এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 16 বছরের কম বয়সি কিশোর-কিশোরীরা আর সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ এদিন কর্ণাটক বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় সিদ্দারামাইয়া এই ঘোষণা করেন ।
আজকের দিনে আমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে Social Media। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মোবাইলটা হাতে নিই, আর ঘুমোতে যাওয়ার আগেও শেষবারের মতো ফোনটা দেখি । ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, আরও কত কী প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে । আর এই অভ্যাস যে শুধু বড়দের তা নয় ৷ ছোটদেরও দিন দিন মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সোশাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে ৷
তা থেকে বিপদ বাড়ছে । ভুয়ো খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এই সোশাল মিডিয়া থেকে ৷ আর তা যাচাই না-করেই নেটিজেনরা বিশ্বাস করে ফেলছে ৷ ছোটদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও তীব্রতর । মানসিক সমস্যা, সামাজিক স্তরের নানাবিধ সমস্যা ক্রমেই বেড়েই চলেছে ছোটদের মধ্যে ।
কর্ণাটকের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী (Karnataka Information Technology and Biotechnology Minister) প্রিয়াঙ্ক খাড়গের আভাস আগেই দিয়েছিলেন ৷ গত 30 জানুয়ারি তিনি কর্ণাটক বিধানসভায় বলেছিলেন, সোশাল মিডিয়ায় তরুণদের ঝোঁক ক্রমবর্ধমান বেড়েই চলেছে ৷ তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সোশাল মিডিয়ায় দায়িত্ববান হওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথা গুরুত্ব সহকারে ভাবছে ।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ছেলে এদিন বলেন, "এটি একটি গুরুতর সমস্যা । ফিনল্যান্ড আগেই পদক্ষেপ করেছে ৷ ব্রিটেনেও একই ধরনের পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে । অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের জন্য সোশাল মিডিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে । সোশাল মিডিয়ার অতিরিক্ত এক্সপোজার এড়াতেই কী করা যেতে পারে তা দেখার জন্য আমরা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শও শুরু করেছি ৷" একইসঙ্গে কম বয়সিরা ইন্টারনেটে কী ধরনের কন্টেন্ট দেখছে, কী বিষয়ে সার্চ করছে সেদিকে নজর রাখবে কর্ণাটক সরকার ।
বিজেপি বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী সুরেশ কুমার সরকারকে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার কথা জানিয়ে সতর্ক করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন, সোশাল মিডিয়ার অপব্যবহার এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের সমস্যায় শিক্ষা এবং পারিবারিক পরিবেশ উভয়েরই ক্ষতি করতে পারে ।
তিনি বলেছিলেন, "সোশাল মিডিয়া একটি বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে । অস্ট্রেলিয়া 16 বছরের কম বয়সিদের সোশাল মিডিয়ার সংস্পর্শে আসা এড়াতে একটি অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । সরকারকে অবশ্যই কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট বয়স্কদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহার থেকে বিরত রাখা যায় । অন্যথায়, আমাদের শিক্ষা এবং পারিবারিক ব্যবস্থা খারাপভাবে প্রভাবিত হবে ৷"