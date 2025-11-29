কর্ণাটকে কংগ্রেসের ভাঙন ! জল্পনা ওড়ালেন সিদ্দারামাইয়া-শিবকুমার

কর্ণাটকে কংগ্রেসের ভাঙন ! জল্পনা ওড়ালেন সিদ্দারামাইয়া-শিবকুমার
মেগা প্রাতঃরাশে বিবাদ মিটল দুই নেতার ৷ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে প্রাতঃরাশে যোগ দিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার ৷
Published : November 29, 2025 at 2:46 PM IST
বেঙ্গালুরু, 29 নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল কংগ্রেস হাইকম্যান্ড ৷ সেই নির্দেশ মেনে শনিবার সকালে কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে নিজের বাড়িতে প্রাতঃরাশে আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ৷ ঘটা করে প্রাতঃরাশের পর তাঁর বাসভবন 'কাবেরী'তে সাংবাদিক বৈঠকও করলেন দুই কংগ্রেস নেতা ৷ জানালেন, সব ঠিক আছে ৷ তাঁরা আগের মতো ঐক্যবদ্ধ আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন ৷ একসঙ্গে নির্বাচনে লড়বেন ৷
2023 সালের মে মাসে কর্ণাটক সরকারের গঠন হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্দারামাইয়া ৷ আড়াই বছর পর উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার মুখ্যমন্ত্রী হবেন কি না, সে নিয়ে জলঘোলা চলছে রাজ্যে ৷ শিবকুমারের অনুগামীরা এই আবেদন নিয়ে দিল্লি গিয়েছেন ৷ বিস্তর টানাপোড়েনের পর কংগ্রেস হাইকম্যান্ড নির্দেশ দেয়, দুই নেতা যেন নিজেদের মধ্যে সমস্যাগুলি নিজেরাই মিটিয়ে নেন ৷ এদিকে কংগ্রেসের অন্তর্কলহের সুযোগে বিজেপি অনাস্থা প্রস্তাব পেশের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷ এরপর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া তাঁর বাড়িতে উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাতঃরাশে আমন্ত্রণ জানান ৷ সূত্রের খবর, প্রাতঃরাশে চিরাচরিত দক্ষিণী খাবার ইডলি, বড়া, সম্বর, চাটনি এবং উপ্পিত্তু (উপমা) ছিল ৷
সাংবাদিক বৈঠকে সিদ্দারামাইয়া বলেন, "কিছু অযাচিত ধন্দ তৈরি হয়েছিল ৷ মিডিয়াই এসব তৈরি করেছে ৷ এই ধন্দগুলি দূর করতে শিবকুমারের সঙ্গে আজ প্রাতঃরাশ করলাম ৷ আমাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই ৷ আজ নেই, আগামিদিনেও থাকবে না ৷ এখন থেকে আমি সেটা নিশ্চিত করব ৷" তিনি জানান, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে 2028 সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন ৷
#WATCH | Bengaluru: After a breakfast meeting with Deputy CM DK Shivakumar, Karnataka CM Siddaramaiah says, " whatever decision the high command takes, both of us will obey. there are no differences between dk shivakumar and me... they (bjp and jds) are saying that no… pic.twitter.com/j1oCFDy5y4— ANI (@ANI) November 29, 2025
মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, তিনি বা শাসক দলের অন্য কোনও মন্ত্রী বা বিধায়ক- কেউ সরকারের বিরুদ্ধে নয় ৷ সিদ্দারামাইয়ার কথায়, "আমরা একসঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ব ৷ বিজেপি এবং জেডি(এস)-এর মোকাবিলা কীভাবে করব, তার কৌশল রয়েছে আমাদের কাছে ৷ ওরা বলছে অনাস্থা প্রস্তাব আনবে ৷ ওরা এই প্রস্তাব পেশ করলে আমরা সেটা সামলে নেব ৷"
শিবকুমার জানান, মানুষ কংগ্রসকে সমর্থন করেছে এবং ক্ষমতায় এনেছে ৷ তাই মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্য়ের কথা অস্বীকার করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের মধ্যে কোনও বিভাজন নেই ৷ আমরা একসঙ্গে রয়েছি ৷ বাকিদেরও সঙ্গে নিয়ে দলের হাইকম্যান্ড যা বলবে তা মেনে চলব ৷"
কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও শিবকুমার ৷ পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের কীভাবে পরাস্ত করতে হবে, সেই কৌশল নিয়ে দলে আলোচনা হয়েছে ৷ আসন্ন শীতকালীন বিধানসভা অধিবেশনে বিরোধী শিবির অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করলে তার মোকাবিলা কী করে করতে হবে, সে বিষয়েও আত্মবিশ্বাসী শিবকুমার ৷ তিনি সাফ জানান, 2028 সালের নির্বাচন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির নেতৃত্বেই হবে ৷ শিবকুমারের কথায়, "দল এখন দেশে একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে ৷ কিন্তু আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, কর্ণাটক দলের পুনরুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৷ 2028 সালে আমরা ফের জয়ী হব ৷"
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 29, 2025
Met Hon’ble CM Shri @siddaramaiah avaru at Cauvery Residence this morning for a breakfast meeting. A productive discussion on Karnataka’s priorities and the road ahead. pic.twitter.com/qhe7q5RNvi
এদিনের প্রাতঃরাশের পর সোশাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে শিবকুমার লেখেন, দুই নেতার মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বাড়ি কাবেরীতে তাঁর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে ৷ কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছে ৷"
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া দাবি করেছেন, কর্ণাটকে পাঁচ বছরই তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন ৷ এদিকে শিবকুমার শিবিরের পাল্টা দাবি, তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তিনিও আড়াই বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সুযোগ পাবেন ৷ বিগত দু'মাস ধরে এই ইস্যুতে গোলমাল চলছে ৷ 20 নভেম্বর সরকারের 2.5 বছর পূরণ হওয়ার পর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও জোরালো হয়ে ওঠে ৷ এরপর গতকাল, 28 নভেম্বর কংগ্রেস হাইকম্যান্ড এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করে এবং দুই নেতাকে নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন ৷