শতবর্ষ উদযাপনে সঙ্ঘে কাটল সুর, আরএসএসের কাজকর্মে রাশ টানতে নয়া নীতি

শতবর্ষ উদযাপনে সঙ্ঘে কাটল সুর, আরএসএসের কাজকর্মে রাশ টানতে নয়া নীতি
রাস্তাঘাটে, সরকারি জায়গায় অনুষ্ঠান করতে পারবে না রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ ৷ কড়া নিয়ম প্রণয়ন করতে চলেছে কর্ণাটক সরকার ৷
Published : October 16, 2025 at 7:04 PM IST
বেঙ্গালুরু, 16 অক্টোবর: কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) কাজকর্মে নজর রাখতে নিয়ম প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিল কর্ণাটক সরকার ৷ সরকারি জায়গাগুলিতে আরএসএস কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন বা রাস্তায় মিছিল বের করা- এই সবকিছু নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ করছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ৷
আরএসএস এবং সঙ্ঘ সমর্থিত সংগঠনগুলির কাজকর্ম নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে রাজ্যের তথ্য-বায়োপ্রযুক্তি মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ তারপরই কর্ণাটক ক্যাবিনেটের তরফে এই সিদ্ধান্ত ৷ মন্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করেন কারণ সরকারি কর্মীরা আরএসএসের অনুষ্ঠানে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন ৷
মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা জনপরিসরে, সরকারি স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে সরকারের অধীনস্ত এলাকা, সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নিয়ম আনতে চাই ৷ এর আগে স্বরাষ্ট্র, আইন ও শিক্ষা দফতর যে নির্দেশগুলি জারি করেছিল, সেইগুলি ফিরিয়ে আনব এবং একটি নয়া নীতি প্রণয়ন করব ৷ আগামী 2-3 দিনের মধ্যে আইন ও সংবিধান মোতাবেক নতুন নিয়ম প্রণয়ন ও তা কার্যকরও হয়ে যাবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা কোনও সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না ৷ কিন্তু এখন থেকে জনপরিসর বা রাস্তাঘাটে আপনার যা ইচ্ছে তা করতে পারবেন না ৷ আপনাকে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যা করার তা করতে হবে ৷" কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মন্ত্রী আরও জানান, এবার আরএসএস-এর কোন কাজে সরকার অনুমতি দেবে বা দেবে না, তা সরকারের উপর নির্ভর করছে ৷
এক্ষেত্রে কয়েকটি মান অনুমতি পাওয়ায় নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে ৷ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পুত্র প্রিয়াঙ্ক বলেন, "আপনি রাস্তায় ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁটতে পারেন না ৷ অথবা কর্তৃপক্ষকে শুধু মৌখিকভাবে জানিয়ে 'পথ সঞ্চালনা' বা মিছিল বের করতে পারেন না ৷ আমরা যে নতুন নীতি প্রণয়ন করছি, তার মধ্যে এই সব দিকগুলি নিয়ে ব্যবস্থা রয়েছে ৷"
এদিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমার নিজের দফতরে অনেকে আরএসএস-এর শতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ৷ আমি তাঁদের শো'কজ নোটিশ পাঠিয়েছি ৷ আর এক-দু'দিনের মধ্যে তাঁদের সাসপেন্ড করা হবে ৷ 2013 সালে জগদীশ শেট্টার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, বইয়ের পাঠক্রমে যে কাজকর্মের কথা লেখা আছে, সেগুলি সরকারি স্কুল এবং কলেজে অভ্যাস করা যাবে ৷ এছাড়া অন্য কোনও কাজকর্ম করা যাবে না ৷ তার মানে কি বিজেপি আরএসএস-বিরোধী ? আমিও তো একই কথা বলছি ৷"
প্রিয়াঙ্ক জানান, এই নিয়ম কর্ণাটক সিভিল সার্ভিস-এর ৷ তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক থেকে শুরু করে সরকারি হিসাবরক্ষক এবং অন্য সরকারি আধিকারিকরা আরএসএস-এর অনুষ্ঠানে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন ৷ এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম আনছে কর্ণাটক সরকার, জানান মন্ত্রী ৷